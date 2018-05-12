Lấy Vitamin E làm theo 2 bước này trước khi ngủ, da căng mịn, hồng hào như em bé sau vài ngày

Dùng Vitamin E dưỡng da theo cách này trước khi đi ngủ, sáng hôm sau, bạn sẽ bất ngờ với điều đạt được.
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Vitamin E đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo tế bào da. Loại dưỡng chất này làm tăng khả năng sản sinh tế bào mới giúp ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da trẻ đẹp, căng mịn như em bé.
Đây còn là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào khiến các chỉ số như độ ẩm, độ kiềm, độ pH cân bằng giúp làm da căng mịn, giữ được độ đàn hồi suốt thời gian dài.
Vitamin E còn có tác dụng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân chính gây nên nám sạm, tàn nhang, đốm nâu cực hiệu quả. Đồng thời, dùng loại dưỡng chất này đúng cách còn mang đến khả năng kéo căng nếp nhăn trong thời gian ngắn.
Dưỡng da bằng Vitamin E
*Mát xa bằng Vitamin E đông đá
Nguyên liệu:
- 1 viên Vitamin E
- 1 muỗng canh mật ong
- 100ml nước lọc
Cách thực hiện:
Cho nước lọc, mật ong, trích Vitamin E ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. Đổ hỗn hợp vừa hoàn thành vào khay đá, đặt trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng ngay.
Với cách làm này, bạn nên làm từ sáng để tối là có thể sử dụng được ngay.
Trước khi đi ngủ, dùng bông thấm nước hoa hồng lau sạch da mặt. Kế đó, dùng viên đá Vitamin E đã làm mát xa lên khắp da mặt đến khi chúng tan hết thì dừng lại, rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.
*Đắp mặt nạ Vitamin E và lòng trắng trứng
Nguyên liệu cần có:
- 1 viên Vitamin E
- 1 lòng trắng trứng
- Vài giọt nước cốt chanh
Cách thực hiện:
Trích viên Vitamin E cho ra chiếc bát nhỏ, thêm lòng trắng trứng và nước cốt chanh vào rồi trộn thật đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Rửa sạch da mặt rồi đắp mặt nạ đã làm lên, mát xa nhẹ nhàng rồi nằm thư giãn khoảng 20 phút là có thể vệ sinh sạch và đi ngủ.
Uống Vitamin E dưỡng da từ bên trong
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 1 viên Vitamin E
- 1 ly nước ấm
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Cho Vitamin E vào chiếc ly thủy tinh, thêm mật và nước nóng vào rồi dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức được ngay. Nên uống ly nước này trước khi đi ngủ ít nhất 2 tiếng đồng hồ để tránh gây tích tụ nước trong cơ thể.
Với hai bước làm đẹp da ban đêm từ Vitamin E trên, bạn sẽ sở hữu nhan sắc lung linh mà chẳng cần đến spa thường xuyên hay dùng mỹ phẩm đắt tiền.