Lấy Vitamin E làm theo 2 bước này trước khi ngủ, da căng mịn, hồng hào như em bé sau vài ngày

Chăm sóc da 12/05/2018 08:49

Dùng Vitamin E dưỡng da theo cách này trước khi đi ngủ, sáng hôm sau, bạn sẽ bất ngờ với điều đạt được.

Vitamin E đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo tế bào da. Loại dưỡng chất này làm tăng khả năng sản sinh tế bào mới giúp ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da trẻ đẹp, căng mịn như em bé. 

Đây còn là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào khiến các chỉ số như độ ẩm, độ kiềm, độ pH cân bằng giúp làm da căng mịn, giữ được độ đàn hồi suốt thời gian dài. 

Vitamin E còn có tác dụng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân chính gây nên nám sạm, tàn nhang, đốm nâu cực hiệu quả. Đồng thời, dùng loại dưỡng chất này đúng cách còn mang đến khả năng kéo căng nếp nhăn trong thời gian ngắn. 

Lấy Vitamin E làm theo 2 bước này trước khi ngủ, da căng mịn, hồng hào như em bé sau vài ngày - Ảnh 1
Vitamin E có nhiều tác dụng làm đẹp không khác gì mỹ phẩm hàng hiệu - Ảnh: Internet

Dưỡng da bằng Vitamin E

*Mát xa bằng Vitamin E đông đá

Nguyên liệu: 

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh mật ong

- 100ml nước lọc

Cách thực hiện:

Cho nước lọc, mật ong, trích Vitamin E ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. Đổ hỗn hợp vừa hoàn thành vào khay đá, đặt trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng ngay. 

Lấy Vitamin E làm theo 2 bước này trước khi ngủ, da căng mịn, hồng hào như em bé sau vài ngày - Ảnh 2
Vitamin E dưỡng trắng, xóa mờ nám, tàn nhang và kéo căng nếp nhăn hiệu quả - Ảnh: Internet

Với cách làm này, bạn nên làm từ sáng để tối là có thể sử dụng được ngay. 

Trước khi đi ngủ, dùng bông thấm nước hoa hồng lau sạch da mặt. Kế đó, dùng viên đá Vitamin E đã làm mát xa lên khắp da mặt đến khi chúng tan hết thì dừng lại, rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.

*Đắp mặt nạ Vitamin E và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần có: 

- 1 viên Vitamin E

- 1 lòng trắng trứng

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trích viên Vitamin E cho ra chiếc bát nhỏ, thêm lòng trắng trứng và nước cốt chanh vào rồi trộn thật đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Rửa sạch da mặt rồi đắp mặt nạ đã làm lên, mát xa nhẹ nhàng rồi nằm thư giãn khoảng 20 phút là có thể vệ sinh sạch và đi ngủ.

Lấy Vitamin E làm theo 2 bước này trước khi ngủ, da căng mịn, hồng hào như em bé sau vài ngày - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa từ Vitamin E và lòng trắng trứng - Ảnh: Internet

Uống Vitamin E dưỡng da từ bên trong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 viên Vitamin E

- 1 ly nước ấm

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho Vitamin E vào chiếc ly thủy tinh, thêm mật và nước nóng vào rồi dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức được ngay. Nên uống ly nước này trước khi đi ngủ ít nhất 2 tiếng đồng hồ để tránh gây tích tụ nước trong cơ thể.

Lấy Vitamin E làm theo 2 bước này trước khi ngủ, da căng mịn, hồng hào như em bé sau vài ngày - Ảnh 4
Uống Vitamin E nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Với hai bước làm đẹp da ban đêm từ Vitamin E trên, bạn sẽ sở hữu nhan sắc lung linh mà chẳng cần đến spa thường xuyên hay dùng mỹ phẩm đắt tiền.

Siêng dưỡng da bằng mặt nạ Vitamin E, bạn có thể ăn gian cả chục tuổi đấy!

Siêng dưỡng da bằng mặt nạ Vitamin E, bạn có thể ăn gian cả chục tuổi đấy!

Vỉ Vitamin E bán đầy ngoài hiệu thuốc lại là thần dược dưỡng da được chị em tôn sùng. Với 2 cách dưỡng da bằng mặt nạ vitamin E dưới đây, trông bạn lúc nào cũng tươi trẻ như gái 18.

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