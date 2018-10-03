Lấy lòng trắng trứng trộn cùng thứ này làm mặt nạ, da đẹp hơn gấp mấy lần dùng mỹ phẩm tiền triệu

Bạn có thể dễ dàng loại bỏ lỗ chân lông, các dấu hiệu lão hóa hay dưỡng trắng làn da xỉn màu bằng công thức mặt nạ lòng trắng trứng gà của Boldsky.

Lỗ chân lông lớn làm làn da trở nên sần sùi, kém sức sống. Tồi tệ hơn, tình trạng này tạo điều kiện để mụn, viêm, mẩn đỏ sinh sôi. Lỗ chân lông mở rộng làm dầu nhờn, mồ hôi tiết ra nhiều hơn, điều này làm da xỉn màu, dễ khô ráp. Khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, nám, tàn nhang và đốm đen sẽ xuất hiện trên mặt nếu bạn không bảo vệ da đúng cách.

Tuy nhiên, sử dụng trứng gà với đất sét, mật ong, dưa leo và nước cốt chanh theo công thức sau đây của Boldsky, mọi vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Tác dụng từ mặt nạ trứng Trứng rất hữu ích trong việc thu nhỏ lỗ chân lông, đặc biệt là lòng trắng. Theo nghiên cứu, nguyên liệu này còn có khả năng thắt chặt làn da, giảm thiểu nếp nhăn, chảy xệ do lão hóa.

Trứng còn hạn chế tình trạng tiết dầu nhờn. Các dưỡng chất trong loại thực phẩm quen thuộc này giảm nổi mụn trứng cá, đồng thời trẻ hóa làn da bằng cách tăng cường sản sinh tế bào mới, cung cấp collagen tự nhiên. Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, trứng gà còn là nguyên liệu làm đẹp tại nhà hiệu quả - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, đất sét thấm hút triệt để dầu dư thừa, thắt chặt làn da, do đó thu hẹp lỗ chân lông, hạn chế xuất hiện khuyết điểm. Kết hợp đất sét cùng lòng trắng trứng, bạn sẽ thu được hỗn hợp mang đến nhiều tác dụng dưỡng da - Ảnh: Internet Chanh có axit tự nhiên, chất làm se cùng đặc tính kháng khuẩn giúp tẩy sạch và thu nhỏ lỗ chân lông. Trong khi đó, mật ong làm mềm, giữ ẩm giúp duy trì độ ẩm cho làn da. Loại mật tự nhiên này cũng thắt chặt các lỗ chân lông, đặc biệt là quanh vùng mũi. Nước ép dưa leo giàu vitamin E cũng như các loại dầu tự nhiên giúp dưỡng ẩm, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp. Loại quả này sở hữu chất có tác dụng kéo căng nếp nhăn, tăng độ đàn hồi da. Cách sử dụng trứng dưỡng da Thành phần: - 1 lòng trắng trứng gà - 1 muỗng canh nước ép dưa leo - 1 muỗng cà phê đất sét - Vài giọt nước cốt chanh - 1 muỗng cà phê mật ong Cách làm: Trong chiếc bát, thêm tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, dùng muỗng khuấy đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Đất sét thấm hút hoàn toàn bã nhờn giúp làn da mịn màng - Ảnh: Internet Làm sạch da mặt bằng nước ấm, lau nhẹ nhàng bằng bông để lấy đi bụi bẩn, mồ hôi. Thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên khắp khuôn mặt, tránh xa đôi mắt. Kết hợp với vài động tác mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút. Nằm thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa sạch bằng nước lạnh để săn chắc làn da. Trứng gà sẽ mang đến cho bạn làn da hoàn hảo - Ảnh: Internet Hãy thử áp dụng mặt nạ 5 thành phần này 2 - 3 lần mỗi tuần để sớm sở hữu làn da mềm mịn, căng mướt và không khuyết điểm.

Học ngay 8 cách trị mụn trứng cá đơn giản mà hiệu quả không ngờ Mụn trứng cá không chỉ làm mất diện mạo mà còn khiến tâm trạng bạn tụt dốc. Điều trị cũng như phòng ngừa mụn trứng cá là điều rất quan trọng vì nếu làm sai bạn sẽ phải hứng chịu hậu quả là mụn mọc nhiều hơn. Cùng Làm đẹp xem các cách trị mụn trứng cá dưới đây nhé

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