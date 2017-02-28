Là phụ nữ trên dưới 30 tuổi, phải đọc ngay bài này kẻo vài năm nữa hối hận

30 là một cột mốc quan trọng của mỗi phụ nữ. Nếu như ở tuổi 20, bạn không cần bỏ công chăm sóc da quá nhiều, không dưỡng cẩn thận hay ra nắng không che chắn, da vẫn khỏe đẹp và không vị khuyết điểm. Tuy nhiên khi đến tuổi 30, hoocmone sụt giảm, độ đàn hồi giảm cũng như suy giảm collagen, bạn cần dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho làn da mỏng manh của mình. Phụ nữ 30 cần lưu ý những vấn đề sau để da luôn trẻ trung và xinh đẹp.

Trong tất cả các biện pháp dưỡng da, thì chống nắng là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Dường như không có kẻ thù nào đáng sợ hơn ánh nắng mặt trời tác động đến da. Nó gây ra hàng loạt những vấn đề về da như thâm sạm, nám da, đốm đồi mồi cũng như lão hóa và nếp nhăn sớm. Bạn nên dùng kem chống nắng chỉ số SPF ít nhất là từ 35 trở lên, PA++ để đảm bảo chống được cả 2 loại tia UVA và UVB. Ngoài kem chống nắng, bạn cũng nên mặc quần áo dài, đội nón mũ và hạn chế ra đường lúc nắng gắt.

Mỗi ngày, cơ thể chúng ta cần 2 lít nước để đảm bảo sự khỏe mạnh của làn da cũng như các bộ phận khác. Với phụ nữ 30, khi hoocmone và collagen suy giảm, da dễ bị khô sạm hơn và không còn đàn hồi như trước. Vì vậy bạn cần phải cung cấp cho cơ thể đủ lượng nước cần thiết để da luôn ẩm mượt và đàn hồi. Ngoài nước lọc, bạn có thể bổ sung nước trái cây, nước canh qua bữa cơm hàng ngày để việc uống nước trở nên ngon miệng hơn.

Thoa kem dưỡng ẩm

Da khô là con đường ngắn nhất dẫn đến lão hóa. Và ban đêm là thời gian lý tưởng nhất giúp da hấp thu các dưỡng chất từ sản phẩm chăm sóc da. Do đó, trước khi đi ngủ và sau khi hoàn thành xong các công đoạn làm sạch, bạn cần chú ý bôi kem dưỡng ẩm để da luôn đàn hồi và khỏe mạnh.

Bạn không nhất thiết phải bôi kem đắt tiền nhưng cần thoa kem đều đặn mỗi ngày và duy trì như một thói quen từ năm 30 tuổi trở đi.

Ăn uống khỏe mạnh

Làn da phản ánh rất nhiều những gì bạn nạp vào cơ thể. Một chế độ ăn uống khỏe mạnh gồm nhiều rau củ quả, trái cây cũng như các loại hạt ngũ cốc sẽ bổ sung cho da chất dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra, cần hạn chế các thức ăn nhanh, nhiều đường và dầu mỡ. Nếu đang trong tình trạng mụn đỏ, mụn trứng cá, cần tránh ăn đồ cay nóng để mụn nặng thêm và khó điều trị. Khi ở tuổi 30, bạn cần biết nạp vào cơ thể những thực phẩm lành mạnh để tránh việc làm tổn hại da cũng như sức khỏe của chính mình.

(Nguồn: Life Hacks)