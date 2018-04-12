Kiên trì thực hiện 5 bước làm đẹp này mỗi ngày, da sần sùi hóa mịn màng, không tì vết sau 1 tuần

Những thói quen hàng ngày tưởng đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện sắc tố, nuôi dưỡng làn da mịn màng, trắng hồng, không sần sùi nhanh chóng.

Để sở hữu làn da đẹp, đắp mặt nạ, sử dụng mỹ phẩm thôi chưa đủ, bạn cần phải có chế độ sinh hoạt lành mạnh hàng ngày để nuôi dưỡng từ sâu bên trong.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn cần loại bỏ lớp trang điểm , bụi bẩn, bã nhờn và mồ hôi "đeo bám" làn da gần 8 giờ đồng hồ. Làm sạch, tẩy trang là công đoạn bắt buộc mọi phụ nữ phải thực hiện, nếu bỏ qua, da không chỉ sần sùi mà còn có nguy cơ nổi mụn, viêm đỏ hay kích ứng.

Làm sạch da mặt là điều không thể bỏ qua mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối.

Trong khi đó, suốt một đêm chìm sâu trong giấc ngủ, cơ thể sẽ tăng cường đào thải và loại trừ tế bào chết. Do đó, vào buổi sáng, bạn cần "tiêu diệt" hết những tác nhân gây hại đó, đồng thời cấp dưỡng chất để da tươi sáng, mịn màng và tràn đầy sức sống cho một ngày làm việc mới.

Rửa mặt sạch sâu vào buổi sáng và tối là cách làm da mặt mịn màng, không sần sùi - Ảnh: Internet

Mát xa da mặt

Mỗi ngày, bạn nên dành ra khoảng 20 phút để mát xa mặt. Đơn giản, chỉ cần thoa tinh dầu hoặc dung dịch nước cân bằng lên da rồi dùng các đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn là được.

Đây là phương pháp làm đẹp nổi tiếng của phụ nữ Hàn Quốc và Nhật Bản. Mát xa dùng lực tác động từ bên ngoài, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện quá trình tái tạo tế bào mới, đồng thời ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm. Nhờ đó, làn da sẽ mịn màng, không sần sùi và bong tróc.

Mát xa là một trong những cách giúp làn da mịn màng, tươi trẻ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Làm đẹp bằng đá lạnh

Đá lạnh tiếp xúc với da sẽ làm tăng nhiệt cơ thể, từ đó đốt cháy năng lượng, chất béo để làm ấm vùng da đang hạ nhiệt. Do đó, dùng đá lạnh mát xa, rửa mặt thường xuyên ngăn ngừa lão hóa, kéo căng nếp nhăn giúp da mịn màng, không sần sùi.

Mát xa, làm đẹp bằng đá lạnh là cách dưỡng da mềm mịn, căng mướt tươi trẻ - Ảnh: Internet

Dưỡng da vùng mắt

Đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn", đồng thời cũng chính điểm đầu tiên thu hút ánh nhìn của người đối diện. Mắt lờ đờ, u buồn vì quầng thâm hay vết chân chim khiến bạn trông già và thiếu sức sống. Chính vì vậy, chăm sóc vùng da quanh mắt mềm mịn, căng mướt là cách nâng cấp nhan sắc tức thì.

Có rất nhiều cách cải thiện vùng da mắt như đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng, đắp nguyên liệu tự nhiên. Bạn chỉ cần chọn ra phương pháp phù hợp với bản thân và áp dụng mỗi ngày là được.

Vùng da quanh mắt mịn màng, tươi sáng giúp nhan sắc tràn đầy sức sống, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Uống nước ấm sau khi thức giấc

Ban đêm là thời điểm cơ thể đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố. Do đó, uống 1 ly nước ấm sau khi ngủ dậy là cách thúc đẩy việc đẩy cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Nhờ đó, cơ thể trở nên thanh lọc, làn da sẽ thêm phần mịn màng, hồng hào.

Uống nước ấm ngay sau khi thức dậy là cách đào thải độc tố, nuôi dưỡng làn da mịn màng, không sần sùi từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Bằng cách thay đổi một vài thói quen hàng ngày, đồng thời áp dụng phương pháp làm đẹp phù hợp, làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng trở nên trắng hồng, mịn màng, không sần sùi vô cùng nhanh chóng.