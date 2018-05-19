Không muốn da xuống cấp, nhanh già nua vì lão hóa sớm, hãy làm 5 điều này từ bây giờ

Một ly nước ấm sau khi thức dậy tuy đơn giản nhưng mang lại rất nhiều lợi ích đối với cả sức khỏe lẫn nhan sắc.

Lão hóa sẽ “ghé thăm” bạn bằng các biểu hiện như da khô ráp, xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng, nám, tàn nhang… để ngăn ngừa các vấn đề ấy, từ giờ, hãy chăm sóc da theo 5 quy tắc sau.

Sau một đêm dài ngủ say, cơ thể đào thải, chuyển hóa ra một lượng độc tố, cặn bã đáng kể, điều này bắt buộc bạn phải đi vệ sinh mỗi buổi sáng để tống khứ chúng ra ngoài. Thời điểm này, uống một ly nước ấm vừa cân bằng, làm dịu dạ dày vừa kích thích độc tố được đưa ra ngoài nhanh hơn.

Một trong những bí quyết chăm sóc da mà bạn nên lưu ý là uống nước ấm ngay sau khi thức giấc - Ảnh: Internet

Vệ sinh da mặt, tẩy tế bào chết

Sau một đêm, không chỉ chất độc được đào thải ra mà tế bào chết đi cũng rất nhiều khiến bề mặt da bị tắc nghẽn, nếu không tẩy, loại bỏ triệt để da sẽ sần sùi, thậm chí là nổi mụn.

Chưa kể đến lượng bụi bẩn, mồ hôi, dầu nhờn mà lỗ chân lông tiết ra trong vòng 7 – 8 tiếng ngủ cũng là tác nhân cực kỳ có hại đối với da mà bạn cần loại sạch vào buổi sáng.

Chính vì vậy, việc tẩy tế bào chết, vệ sinh vào buổi sáng là bước cực kỳ quan trọng giúp làn da khỏe đẹp bền vững.

Thoa kem chống nắng

Theo nghiên cứu, ánh nắng mang theo các tác nhân xấu như tia UV, nhiệt lượng, bức xạ... có khả năng gia tăng hắc sắc tố melanin khiến da xuất hiện nám, tàn nhang, đốm nâu cực kỳ xấu xí.

Hơn thế, nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng ở cường độ cao, nguy cơ mắc ung thư da sẽ cực kỳ cao.

Do đó, để làn da khỏe đẹp, ngăn ngừa lão hóa tối đa, bạn cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 – 30 phút, kể cả những ngày trời râm mát.

Bên cạnh đó, che chắn, bảo vệ da kỹ lưỡng khi đi dưới ánh nắng là điều mọi phái đẹp nên lưu ý.

Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 - 30 phút là bí quyết chăm sóc, bảo vệ làn da mọi phụ nữ nên thuộc nằm lòng - Ảnh: Internet

Đi ngủ với làn da sạch bong

Dù có trang điểm hay không, trước khi đi ngủ, bạn cần vệ sinh da thật kỹ càng. Nếu giữ lớp trang điểm qua đêm, hóa chất, phấn nền, kem lót... sẽ xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên viêm nang lông, mụn nhọt cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, thói quen này còn khiến cho quá trình lão hóa da đẩy mạnh hơn gấp nhiều lần.

Do đó, muốn da trắng mịn, không tì vết, tẩy trang, rửa mặt trước khi đi ngủ là điều bắt buộc.

Thoa kem dưỡng ẩm buổi tối

Ban đêm là thời điểm mà cơ thể đẩy mạnh quá trình trao đổi, chuyển hóa, tái tạo tế bào mới, loại trừ tế bào cũ mạnh mẽ nhất, đối với làn da cũng vậy. Do đó, cấp ẩm trước khi đi ngủ sẽ giúp da thực hiện quá trình này một cách hoàn thiện, hiệu quả hơn rất nhiều.

Đặc biệt, khi đủ độ ẩm, tế bào mới sản sinh sẽ khỏe mạnh hơn, nhờ đó làn da cũng tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ và chậm lão hóa hơn rất nhiều.

Thoa kem dưỡng ẩm mỗi buổi tối là bí quyết lưu giữ làn da mềm mịn, căng mướt như em bé - Ảnh: Internet

Chỉ với 5 bí quyết chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày đơn giản trên, mọi vấn đề về lão hóa sẽ được đẩy ra xa giúp bạn luôn sở hữu nhan sắc lung linh, tươi trẻ.