Kết hợp với 3 thứ này là cách dùng Vitamin E trị mụn, xóa mờ nám, dưỡng trắng da hiệu quả nhất

Vitamin E kết hợp với lượng chất chống oxy hóa, axit tự nhiên, chất kháng khuẩn trong nước cốt chanh sẽ ngăn ngừa tối đa tình trạng mụn, viêm, mẩn đỏ xuất hiện. Đồng thời, ngăn ngừa lão hóa và dưỡng trắng da hữu hiệu.

Dùng Vitamin E đúng cách sẽ mang đến vô vàn tác dụng dưỡng da tuyệt vời, đặc biệt là khi kết hợp với 3 nguyên liệu tự nhiên dưới đây.

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trộn đều Vitamin E với nước cốt chanh đã chuẩn bị, ngâm chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp này. Tiếp đó, rửa sạch da mặt rồi đắp mặt nạ vừa thực hiện lên, nằm thư giãn đến khi da khô thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Dùng Vitamin E kết hợp với nước cốt chanh mang đến công dụng dưỡng trắng, điều trị mụn vượt trội - Ảnh: Internet

Kết hợp Vitamin E với nha đam

Nha đam chứa lượng gel có khả năng cân bằng độ pH, duy trì độ ẩm trên da dù thời tiết khô hanh đến đâu. Điều này hỗ trợ da tránh khỏi tình trạng tiết quá nhiều dầu nhờn hoặc khô ráp, nứt nẻ.

Khi kết hợp nha đam với Vitamin E, bạn sẽ nhận được loại hỗn hợp có khả năng cấp ẩm vượt trội giúp da tăng cường sản sinh tế bào mới, luôn căng mịn, hồng hào.

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Trích dịch 2 viên Vitamin E cho ra chiếc bát nhỏ, thêm gel nha đam rồi dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Rửa mặt với nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng thêm vài phút, thư giãn khoảng 15 phút thì vệ sinh sạch.

Gel nha đam kết hợp với Vitamin E tạo thành loại hỗn hợp cấp ẩm tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Kết hợp Vitamin E với mật ong

Mật ong là nguyên liệu giàu axit amin, chất kháng khuẩn và protein thực vật. Do đó, loại mật này có khả năng tẩy tế bào chết, tăng tái tạo tế bào mới, cải thiện sắc tố và ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Chính vì những công dụng tuyệt vời trên, kết hợp mật ong với Vitmanin E sẽ tạo thành loại “thần dược” dưỡng da.

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E và cho mật ong vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều rồi thoa lên khắp da mặt. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng những vùng da xuất hiện nhiều nếp nhăn, thâm nám, đồi mồi… Nằm thư giãn thêm 15 – 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Hỗn hợp Vitamin E và mật ong mang đến tác dụng dưỡng da toàn diện - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng 3 cách dùng Vitamin E để dưỡng da trên đều đặn 2 ngày một lần, sau thời gian ngắn, bạn sẽ nhận về kết quả như mong đợi.