Hơn 90% phụ nữ đang mắc phải 10 sai lầm này mỗi ngày, vô tình khiến làn da hư tổn nặng nề

Thay đổi mỹ phẩm phù hợp theo từng độ tuổi, theo thời tiết và vấn đề về da đang mắc phải là điều đúng đắn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn có thể thay đổi các mỹ phẩm hàng tuần, điều này sẽ khiến da không thể thích ứng kịp, từ đó xuất hiện các khuyết điểm.

Theo Brightside, mỗi người trong chúng ta đều mắc phải ít nhất 2 trong số 10 sai lầm sau đây khi chăm sóc làn da mỗi ngày. Do đó, hãy theo dõi và loại bỏ ngay để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe da mặt.

Bạn có thể tẩy trang, rửa sạch bụi bẩn bằng một chất tẩy rửa hoặc nước. Tuy nhiên, những cách này không làm sạch một cách triệt để, từ đó dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn trứng cá và tăng hàm lượng dầu nhờn.

Da sẽ tái tạo tốt hơn khi được loại sạch tế bào chết, cặn bã, tuy nhiên, bạn chỉ cần tẩy tế bào chết 1 lần mỗi tuần. Vì lạm dụng công đoạn này sẽ làm da mỏng đi, dễ kích ứng hơn rất nhiều. Các chuyên gia khuyên bạn nên thay thế các sản phẩm lột da bằng những hỗn hợp tự nhiên dịu nhẹ.

Đó là lý do tại sao trước khi rửa mặt, bạn nên sử dụng các chất tẩy trang chuyên dụng hoặc tinh dầu làm sạch. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy hạn chế các sản phẩm chứa cồn.

4. Không giặt chăn, gối hàng tuần

Để hạn chế tình trạng da nhiễm khuẩn, hãy chăm chỉ giặt giũ chăn, gối mỗi tuần 2 lần - Ảnh: Brightside

Ngay cả khi bạn đã gội đầu, rửa mặt thật kỹ trước khi đi ngủ, gối và chăn vẫn sẽ lưu bụi, các hạt biểu mô, mồ hôi và tóc. Sau 2 đến 3 ngày, những vật dụng này sẽ tích trữ đầy các tác nhân có hại đối với làn da.

Nếu bạn không muốn nhìn thấy làn da đầy nhược điểm vào buổi sáng, hãy thay hoặc giặt sạch áo gối, chăn 2 - 3 ngày một lần.

5. Không sử dụng nước cân bằng

Nước cân bằng như nước hoa hồng, toner, essence, lotion rất cần thiết trong quy trình chăm sóc da hàng ngày - Ảnh: Brightside

Toner là một sản phẩm khôi phục cân bằng độ pH trên da, điều này cần thiết trước khi sử dụng các mỹ phẩm dưỡng tiếp theo. Bằng cách bao gồm loại dung dịch này trong thói quen làm đẹp hàng ngày, bạn sẽ ngăn ngừa các vấn đề về da như khô, kích ứng và phát ban. Điều cần chú ý là tìm một sản phẩm không chứa cồn.

6. Sử dụng phấn bột cho da dầu nhờn

Làn da dầu nhờn thường có lỗ chân lông to, nếu sử dụng phấn bột, phấn rôm thường xuyên sẽ dễ gây mụn - Ảnh: Brightside

Dầu nhờn thực sự là một vấn đề lớn vào mùa hè. Nhiều người đã xử lý tình trạng này bằng phấn bột, phấn rôm, phấm kiềm dầu... Thật không may, chúng không thể giữ cho làn da mềm mịn suốt thời gian dài mà còn làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây mụn.

Thay vì cố gắng ngụy trang làn da bóng nhờn bằng phấn bột, hãy thử thay thế bằng giấy thấm hút dầu, đồng thời cấp ẩm liên tục cho làn da bằng xịt khoáng.

7. Chỉnh sửa lông mày trước khi trang điểm

Nhổ lông mày rồi áp dụng mỹ phẩm lên ngay rất dễ gây viêm, kích ứng - Ảnh: Brightside

Nếu đột nhiên nhìn thấy những sợi lông mọc lên không như ý muốn, hãy loại bỏ chúng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu bạn quyết định tẩy sạch lông mày rồi sử dụng mỹ phẩm hoặc trang điểm ngay, điều này có thể gây ra viêm da.

8. Rửa mặt trước khi tắm

Tốt nhất, bạn nên rửa sạch da mặt một cách cần thận sau khi tắm và gội đầu xong - Ảnh: Brightside

Tất nhiên, bạn có thể rửa mặt bất cứ khi nào muốn nhưng tốt hơn là làm điều này sau khi tắm, gội xong. Vì các sản phẩm tóc thường chứa silicon, paraben và các hóa chất khác không hữu ích đối với da mặt. Khi tiếp xúc với da, chúng có thể gây kích ứng, tấy đỏ hoặc làm trầm trọng thêm các nốt mụn.

9. Không chăm sóc da trước khi đi ngủ

Nếu không muốn thức dậy với làn da xỉn màu, nhăn nheo, bạn hãy chăm sóc cẩn thận trước khi đi ngủ - Ảnh: Brightside

Sau khi trang điểm cả ngày dài, bạn mong muốn làn da được nghỉ ngơi vào ban đêm. Tuy nhiên, da sẽ phục hồi tốt hơn nếu bạn áp dụng kem dưỡng, huyết thanh hoặc mặt nạ trước khi đi ngủ.

10. Không chống nắng vào ngày nhiều mây

Bất kể trời nắng hay râm mát, bạn bắt buộc phải sử dụng các sản phẩm chống nắng vì tia tử ngoại luôn tồn tại, ảnh hưởng đến làn da - Ảnh: Brightside

Đa phần mọi người đều nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ làn da khỏi tia UV. Nhưng nhiều người thường bỏ qua bước này vào những ngày trời nhiều mây và mưa. Thật không may, bức xạ, tia cực tím có hại luôn tồn tại và gây ảnh hưởng xấu đến da. Đây là lý do tại sao kem chống nắng rất cần thiết để bảo vệ làn da mỗi ngày.

Trên đây chính là 10 thói quen chăm sóc da không khoa học mà bạn nên tránh xa hoặc loại bỏ ngay nếu đang mắc phải. Điều này sẽ giúp da khỏe đẹp và lâu lão hóa hơn.