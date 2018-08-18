Dùng nước ép tỏi theo cách này sau 1 tuần, làn da sần sùi, bong tróc vì khô nứt sẽ mềm mịn trở lại

Chăm sóc da 18/08/2018 10:41

Da khô gây bong tróc, sần sùi, nặng có thể tạo cảm giác đau rát vì nứt nẻ, đặc biệt là vùng gót chân, khuỷu tay, đầu gối. Để điều trị nhanh chóng tình trạng này, hãy sử dụng nước ép tỏi theo cách của Boldsky.

Thời tiết chỉ là một nguyên nhân từ bên ngoài tác động lên bề mặt da, làm mất nước và gây khô ráp. Ngoài ra, có rất nhiều yếu tố khác khiến da khô mà không nhiều người quan tâm. Do đó, trước khi phục hồi lại làn da, hãy tìm hiểu rõ những vấn đề này.

Nguyên nhân khiến da khô ráp

Sử dụng các sản phẩm làm sạch khắc nghiệt: Độ sạch của tóc và da rất quan trọng. Dầu gội, dầu xả hoặc xà bông tắm tuy làm sạch nhưng luôn chứa hóa chất khiến da trở nên khô. Do đó, hãy chọn các loại xà phòng nhẹ nhàng, sữa rửa mặt có khả năng duy trì độ pH. Đặc biệt, tránh xa các dung dịch tẩy rửa chứa cồn.

Tắm nước nóng quá lâu: Đây là ý tưởng tốt để giảm căng thẳng. Nhưng, bạn có biết nếu tắm nước nóng trong thời gian dài làm mất đi độ ẩm tự nhiên, từ đó làm da ngày càng khô ráp. Hơn thế, thói quen này còn đẩy mạnh lão hóa.

Dùng nước ép tỏi theo cách này sau 1 tuần, làn da sần sùi, bong tróc vì khô nứt sẽ mềm mịn trở lại - Ảnh 1
Tắm nước nóng quá lâu là một nguyên nhân khiến da mất ẩm, khô nứt - Ảnh: Internet

Sử dụng kem dưỡng ẩm không phù hợp: Cách tốt nhất để nuôi dưỡng da khô là sử dụng mỹ phẩm cấp ẩm. Tuy nhiên, bạn cần phải chọn lựa sản phẩm phù hợp, vì nhiều loại kem dưỡng trên thị trường có xu hướng làm khô nhiều hơn vì chúng chứa hàm lượng dầu thấp và có nguồn gốc từ nước. 

Cơ thể thiếu nước: Không chỉ cần thiết cho cơ thể, nước là điều kiện tiên quyết với độ ẩm trên da. Càng uống nhiều nước, làn da càng mềm mịn, săn chắc.

Tẩy da chết thường xuyên: Tẩy da chết duy trì vẻ tươi trẻ, trắng hồng của làn da. Tuy nhiên, làm việc này thường xuyên có thể tàn phá làn da nặng nề, trong đó có khô ráp, nứt nẻ và bong tróc.

Dùng nước ép tỏi theo cách này sau 1 tuần, làn da sần sùi, bong tróc vì khô nứt sẽ mềm mịn trở lại - Ảnh 2
Đừng lạm dụng tẩy tế bào chết vì đây là thói quen sai lầm khiến da khô ráp - Ảnh: Internet

Không chăm sóc trong mùa đông: Nhiệt độ thấp gây khô da, do đó, bạn bắt buộc phải giữ ẩm cho da bằng cách bôi tại chỗ các sản phẩm như dầu dừa, dầu ô liu... khi thời tiết chuyển sang mùa thu, đông. 

Tác dụng phục hồi da khô của tỏi

Các đặc tính chống viêm của tỏi hữu ích trong việc chữa trị tình trạng da bong tróc, khô ráp. Hơn nữa, đây là "thần dược" chữa lành mụn, mẩn ngứa là ngăn ngừa lão hóa da.

Mặt nạ tỏi nghiền

Một cách đơn giản nhất là là trộn tỏi nghiền với nước, thêm gel nha đam hoặc giấm táo vào rồi trộn đều. Tiếp đó, thoa hỗn hợp này lên da mặt. Sau khi chúng khô thì rửa sạch bằng nước mát.

Ngoài ra, còn một cách khác là trộn đều tỏi nghiền với mật ong, đất sét trắng và nước hoa hồng. Thoa hỗn hợp lên da trong vòng 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Áp dụng 2 công thức từ tỏi nghiền trên ít nhất 2 - 3 lần/tuần, tốt nhất là trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tối ưu.

Dùng nước ép tỏi theo cách này sau 1 tuần, làn da sần sùi, bong tróc vì khô nứt sẽ mềm mịn trở lại - Ảnh 3
Tỏi là nguyên liệu mang đến hiệu quả cao trong việc duy trì độ ẩm giúp làn da mềm mịn - Ảnh: Internet

Toner nước ép tỏi 

Thêm tỏi nghiền hoặc nước ép tỏi với giấm táo để tạo thành dung dịch toner tự nhiên dưỡng ẩm da. Sử dụng hỗn hợp này thường xuyên, sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da sạch sẽ, ẩm, khỏe mạnh và trắng mịn.

Dùng nước ép tỏi theo cách này sau 1 tuần, làn da sần sùi, bong tróc vì khô nứt sẽ mềm mịn trở lại - Ảnh 4
Trộn nước ép tỏi và giấm táo vừa phục hồi da khô vừa ngăn ngừa mụn - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng các phương pháp làm đẹp từ tỏi tươi trên, tình trạng da khô nứt, sần sùi, bong tróc sẽ giảm hẳn. Sau thời gian ngắn, mặt sẽ mềm mịn trở lại.

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Việc giữ cho mặt sạch sẽ, thông thoáng chính là bí quyết làm đẹp hiệu quả, đơn giản nhưng rất nhiều người bỏ qua. Nếu hoàn thành tốt việc rửa mặt mỗi ngày, da sẽ trắng mịn mà không cần tốn nhiều mỹ phẩm.

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