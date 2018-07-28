Muốn phục hồi làn da khô ráp, bong tróc trở nên mềm mịn, căng mướt, hãy nhớ kỹ 10 lời khuyên từ chuyên gia

Tẩy tế bào chết thường xuyên là điều cần thiết cho da khô. Ngay cả khi da không bóng dầu, bạn vẫn nên tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần để giữ cho các lỗ chân lông sạch sẽ và khô thoáng. Tẩy tế bào chết là nguyên do phổ biến gây ra mụn, bong tróc.

Tình trạng mất nước, khô ráp, bong tróc không chỉ là nguyên nhân gây ra lão hóa sớm mà còn khiến cho làn da sần sùi, kém sắc. Để khắc phục tình trạng khô nứt và lấy lại vẻ mềm mịn, căng mướt cho da, dưới đây là 10 lời khuyên cực kỳ bổ ích dành cho bạn.

Đây là điều mà tất cả những người sở hữu làn da khô cần nhớ và áp dụng mỗi ngày. Luôn mang theo một loại kem dưỡng ẩm hoặc một sản phẩm có tác dụng tương tự, bất cứ khi nào da bắt đầu khô, hãy sử dụng để cấp ẩm tức thì. Điều này còn ngăn ngừa vấn đề lão hóa sớm hữu hiệu.

Một điều đơn giản nhưng hiệu quả trong việc chăm sóc làn da khô ráp đó là tắm nước ấm. Thay vì sử dụng nước lạnh hoặc nước nóng, bạn nên sử dụng nước ấm để không làm mất đi độ ẩm tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng khô và mất nước.

4. Sử dụng sản phẩm dành cho da khô

Có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da, make-up có sẵn trong các cửa hàng làm đẹp được sản xuất đặc biệt dành cho da khô. Chỉ cần bạn chọn lựa đúng phương pháp phù hợp với tính chất da, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết nhanh chóng, triệt để.

5. Nước cân bằng

Các loại dầu, nước cân bằng sẽ giữ ẩm, cân bằng chỉ số pH trên da khô. Chúng có các đặc tính cung cấp chất dinh dưỡng vào sâu trong da giúp duy trì độ ẩm suốt thời gian dài.

Nước cần bằng, kem dưỡng ẩm là những món đồ được chuyên gia khuyên người sở hữu làn da khô nên mang theo mỗi ngày - Ảnh: Internet

6. Không làm khô da khi thoa kem dưỡng ẩm

Làm khô hoàn toàn mặt trước khi thoa kem dưỡng ẩm có thể tàn phá làn da một cách trầm trọng. Thói quen này làm suy yếu hàng rào bảo vệ làn da dẫn đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Để ngăn chặn, bạn không làm khô hoàn toàn làn da, thay vào đó, hãy để da khô tự nhiên trước khi thoa kem dưỡng ẩm, điều này hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

7. Tránh ma sát mạnh với da

Chà xát mạnh có thể gây hại cho lớp bảo vệ của da, đặc biệt là làn da khô ráp. Để ngăn chặn điều đó, chỉ cần mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để lưu thông máu tốt hơn.

8. Không để làn da mất nước

Việc để khô da trong tình trạng mất nước có thể gây tổn hại lâu dài. Để duy trì sức khỏe và vẻ trắng mịn cho làn da khô, giữ nước, duy trì độ ẩm bằng cách tiêu thụ nhiều nước, đồng thời sử dụng toner là phương pháp hữu hiệu bạn nên áp dụng.

Để phục hồi, nuôi dưỡng làn da khô trở nên mềm mịn, hãy cấp nước đầy đủ từ bên trong lẫn bên ngoài mỗi ngày - Ảnh: Internet

9. Không sử dụng sản phẩm chứa cồn

Các sản phẩm chăm sóc, làm đẹp chứa cồn có thể có ảnh hưởng xấu đến tình trạng da khô. Vì vậy, hãy đọc kỹ thành phần trước khi mua món mỹ phẩm đó về sử dụng.

10. Không dùng đồ trang điểm dạng bột

Da khô nên tránh xa các dòng sản phẩm trang điểm dạng bột vì không những làm cho làn da trông bong tróc mà còn gây tổn thương nặng nề. Thay vào đó, hãy dựa vào các mặt hàng trang điểm dạng nước để có được một cái nhìn hấp dẫn, cũng như duy trì sức khỏe cho làn da.

Các sản phẩm trang điểm dạng nước chứa tinh dầu tự nhiên sẽ giúp làn da khô trong mềm mịn, tươi sáng hơn - Ảnh: Internet

Trên đây chính là 10 lời khuyên được các chuyên gia đúc kết nhằm giúp những người sở hữu làn da khô dễ dàng hơn trong việc chăm sóc, làm đẹp cho nhan sắc.