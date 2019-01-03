Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này

Chăm sóc da 03/01/2019 09:54

Học theo những công thức đơn giản từ nguyên liệu tự nhiên sau đây, bạn sẽ sở hữu ngay những hỗn hợp dưỡng ẩm, làm dịu đôi môi bong tróc, nứt nẻ cực kỳ hiệu quả.

Mùa đông với thời tiết khắc nghiệt dễ làm đôi môi nứt nẻ gây đau đớn. Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng này, hãy thử một trong những biện pháp khắc phục từ nguyên liệu tự hiện sau đây của Byrdie.

Tẩy tế bào chết từ cà phê 

Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này - Ảnh 1
Hỗn hợp tẩy tế bào chết, nuôi dưỡng làn da từ bột cà phê - Ảnh: Internet

Một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa đôi môi bị tàn phá mùa đông là tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. 

"Tôi trộn một lượng lớn tinh dầu với một ít bột cà phê và dùng hỗn hợp để mát xa lên môi. Sau đó, tôi để chúng thêm vài phút và lau sạch mọi thứ bằng khăn ướt ấm" - Chuyên gia trang điểm nổi tiếng từ Min Min Ma chia sẻ.

Tẩy tế bào chết từ mật ong và chanh 

Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này - Ảnh 2
Chanh và mật ong là những nguyên liệu tự nhiên cực kỳ tốt cho đôi môi - Ảnh: Internet

"Chanh, đường, mật ong và quế tạo hỗn hợp tẩy tế bào chết cho môi hoàn hảo. Sử dụng bàn chải đánh răng để mát xa đôi môi, giữ trong khoảng 30 phút" - Sadie Peak, chủ sở hữu của The Spice & Tea khuyên. 

Lưu ý là không sử dụng hỗn hợp này nếu môi khô bị nứt nẻ nghiêm trọng vì chanh sẽ  gây ra cảm giác đau rát.

Đường 

Chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Gina Mari đã tẩy tế bào chết cho đôi môi mỗi tối trước khi đi ngủ. Công thức của cô là 1 muỗng cà phê dầu dừa, 1 muỗng cà phê đường thô và một chút quế. 

"Sự kết hợp này sẽ nuôi dưỡng đôi môi nứt nẻ, đồng thời tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng. Dầu dừa được biết đến với khả năng dưỡng ẩm và chữa bệnh. Nguyên liệu này sẽ ngay lập tức bổ sung độ ẩm cho môi. Trong khi đó, đường thô giúp loại bỏ hoàn toàn các tác nhân trên môi" - Gina Mari chia sẻ.

Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này - Ảnh 3
Hỗn hợp từ đường, mật ong và quế - Ảnh: Internet

Son dưỡng ẩm môi 

Công thức làm son dưỡng môi này được Jennifer Rose Goldman, người sáng lập Essential Rose Life sáng chế. 

Thành phần:

- 1/2 muỗng canh dầu ô liu hoặc dầu bơ

- 1/2 muỗng canh sáp ong

- 1/2 muỗng canh ca cao 

- 5 đến 10 giọt tinh dầu oải hương hoặc cam quýt 

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, bạn cần đun cách thủy sáp ong và ca cao đến khi chúng tan chảy, hòa quyện vào nhau. Sau đó, hạ thấp lửa, thêm các nguyên liệu còn lại vào, khuấy đều và tắt bếp.

Chuyển hỗn hợp vào lọ nhỏ, đợi đến khi nguội là có thể sử dụng ngay. Hãy bảo quản thỏi son dưỡng này ở nơi khô thoáng.

Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này - Ảnh 4
Son dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên lành mạnh đối với làn da - Ảnh: Internet

Son dưỡng từ củ cải đường

Thành phần:

- 4 muỗng cà phê tinh dầu húng quế

- 1 muỗng canh nước ép củ cải đường (hoặc tinh dầu gấc, nước ép củ dền)

- 1 muỗng cà phê sáp ong

- 8 giọt tinh dầu cam

- 8 giọt tinh dầu chanh

Hướng dẫn thực hiện:

Đổ dầu húng quế vào nước ép củ cải đường rồi trộn đều lên để hỗn hợp này ở nơi khô thoáng trong vòng 3 ngày. Sau đó, làm tan sáp ong bằng cách đun cách thủy rồi thêm dầu củ cải vào. Tắt bếp, khuấy kỹ và đổ vào khuôn son môi.

Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này - Ảnh 5
Son dưỡng môi màu hồng tự nhiên từ củ cải đường - Ảnh: Internet

Xông hơi đôi môi 

Đây là một sự thật thú vị, đôi môi không có bất kỳ tuyến mồ hôi hay dầu nào. Do đó, vùng da này rất dễ bị khô ráp, nứt nẻ. "Thiếu độ ẩm sẽ làm da, môi và niêm mạc khô đi" - David Barbour, đồng sáng lập của Vivio Life Science chia sẻ.

Chuyên gia này nói thêm: "Hơi nước có thể giúp thay thế một số độ ẩm trên khuôn mặt và như một phần thưởng bổ sung, mở lỗ chân lông".

Sử dụng dầu dừa

Dầu dừa chữa lành tình trạng khô môi rất hiệu quả. "Dầu dừa có sẵn ở hầu hết mọi nơi và có thể phục vụ như một loại dầu thơm dịu nhẹ cho đôi môi nứt nẻ" - Chirag Shah, MD, đồng sáng lập của Accesa Labs nói. 

Ông nói thêm, loại tinh dầu này còn có khả năng kháng viêm và chống vi khuẩn. Dầu dừa cũng có thể cải thiện sức khỏe của da ngoài việc cung cấp các lợi ích.

Đôi môi nứt nẻ, bong tróc và rỉ máu sẽ trở nên mềm mại, hồng hào sau 1 tuần nhờ 7 bí kíp cực dễ này - Ảnh 6
Dầu dừa vừa dưỡng ẩm vừa bảo vệ đôi môi khỏi các tác nhân xấu - Ảnh: Internet

Với 7 bí quyết tận dụng các nguyên liệu tự nhiên, bạn sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khô nứt, bong tróc và sở hữu đôi môi căng hồng, mềm mại.

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Tình trạng môi khô nứt nẻ không chỉ gặp nhiều trong mùa đông mà nó còn có thể xảy ra ở các mùa khác, và nguyên nhân thường đến từ chính những thói quen mà bạn hay mắc phải trong cuộc sống thường ngày.

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