Để làn da không bị tàn phá nghiêm trọng trong thời gian nghỉ Tết, đừng mắc phải 3 sai lầm này

Chăm sóc da 31/01/2019 09:34

Những sai lầm sau đây cộng với chế độ sinh hoạt thất thường trong dịp Tết rất dễ khiến làn da hư tổn, nổi mụn, do đó, bạn đừng bao giờ mắc phải.

Tết đến với những cuộc du xuân, vui chơi thả ga khiến bạn không còn đủ thời gian để chăm sóc da một cách chỉn chu nữa. Cộng với chế độ ăn uống thất thường trong dịp lễ, làn da sẽ trở nên xuống cấp nhanh chóng hơn. Để tình trạng này không xảy ra, bạn nên tránh xa 3 sai lầm sau đây. 

Sai lầm khiến làn da hư tổn

Tẩy trang không kỹ lưỡng

Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên tẩy trang cẩn thận trước khi đi ngủ mỗi ngày. Ngày bình thường, có thể phụ nữ sẽ không trang điểm, tuy nhiên, vào dịp Tết, makeup là việc không thể thiếu. 

Chắc chắn bạn đã biết những tác hại khôn lường của thói quen giữ lớp trang điểm qua đêm. Do đó, để ngăn ngừa mụn trứng cá, viêm da, mẩn đỏ, kích ứng, lão hóa sớm... hãy làm sạch da kỹ lưỡng sau khi về nhà.

Để làn da không bị tàn phá nghiêm trọng trong thời gian nghỉ Tết, đừng mắc phải 3 sai lầm này - Ảnh 1
Dù có trang điểm nhạt hay đậm, bạn vẫn phải tẩy trang và làm sạch làn da cẩn thận mỗi buổi tối - Ảnh: Internet

Nếu sở hữu làn da khỏe mạnh, bạn có thể sử dụng nước tẩy trang, ngược lại, tẩy trang dạng dầu sẽ phù hợp với da nhạy cảm. Sau khi loại bỏ kem nền, phấn phủ, hãy dùng sữa rửa mặt để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn từ môi trường còn bám trên da mặt.

Làm sạch đầy đủ bước sẽ đảm bảo sức khỏe cho làn da dù trang điểm mỗi ngày.

Không dưỡng da đầy đủ quy trình

Bận rộn với các cuộc vui chơi hay mệt mỏi vì phải hoạt động suốt ngày khiến bạn lười biếng dưỡng da chỉn chu như bình thường, vì vậy mà bỏ qua một số bước quan trọng. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng vào buổi sáng.

Dù đã dùng các dòng mỹ phẩm cấp ấm vào buổi tối nhưng chúng chỉ duy trì được vẻ mềm mịn trong đêm, đến sáng hôm sau, bạn vẫn phải cấp thêm nước cho da. Vui chơi suốt cả ngày, độ ẩm tự nhiên rất dễ bị thiếu hụt, da sẽ trở nên khô nứt, bong tróc cực kỳ kém sắc.

Về phần kem chống nắng, đây là loại mỹ phẩm có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại và nhiệt độ cao cực kỳ hữu hiệu. Điều này ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang và đốm đen đáng kể. 

Để làn da không bị tàn phá nghiêm trọng trong thời gian nghỉ Tết, đừng mắc phải 3 sai lầm này - Ảnh 2
Đừng quên sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

Lơ là trong việc rửa mặt vào buổi sáng

Bạn có ý nghĩ vì đã làm sạch cẩn thận vào ban đêm nên mỗi khi thức giấc chỉ cần rửa mặt qua loa là đủ? Nếu có, bạn hoàn toàn sai lầm. Trong suốt thời gian ngủ, cơ thể và làn da bắt đầu thực hiện quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố, tế bào chết. Cộng thêm lượng mồ hôi, cặn bã mà da tiết ra, trên khuôn mặt sẽ tồn đọng rất nhiều cặn bã. 

Đó chính là lý do vì sao bạn phải làm sạch da mặt thận trọng và kỹ lưỡng vào mỗi buổi sáng để làn da sạch sẽ nhất có thể. 

Để làn da không bị tàn phá nghiêm trọng trong thời gian nghỉ Tết, đừng mắc phải 3 sai lầm này - Ảnh 3
Làm sạch da là cách để ngăn ngừa mụn, khuyết điểm xuất hiện - Ảnh: Internet

Dù Tết này bận rộn đến đâu, bạn cũng đừng vi phạm vào 3 lỗi làm đẹp trên để bảo vệ làn da luôn căng mịn, trắng hồng không tì vết.

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