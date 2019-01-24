Chuyên gia bật mí 6 thói quen chăm sóc da sai lầm mà tất cả mọi người đều làm mỗi ngày

Để giúp phụ nữ có thói quen chăm sóc da thông minh, đúng cách hơn, Theklog đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và tìm ra được những lỗi quen thuộc mà ai cũng mắc phải sau đây.

Ông nói rằng điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng, kích thích nổi nhiều mụn hơn, thời gian lành kéo dài và trong một số trường hợp sẽ để lại các vết sẹo. Do đó, thay vì tự ý nặn mụn, đầu tiên, hãy đứng trước chiếc gương và xem xét mức độ của vấn đề. Nếu cần hãy tìm đến các chuyên gia để làn da được bảo vệ tốt nhất.

Kenneth Howe, Bác sĩ da liễu tại Wexler Dermatology (New York) chia sẻ, hầu hết mọi người đều có xu hướng dùng tay để nặn những nốt mụn trên khuôn mặt. Và đây là một thói quen hết sức tai hại.

2. Nghĩ rằng sử dụng mỹ phẩm trang điểm chứa SPF là đủ

Mặc dù các sản phẩm trang điểm, mỹ phẩm khác trên thị trường hiện nay đều chứa SPF nhưng chúng vẫn không đủ khả năng để bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời. Do đó, đừng nghĩ rằng trang điểm với kem lót hay kem nền chứa SPF là đã đủ để chống nắng cho da.

“Nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng mỹ phẩm chứa SPF không phải là cách bảo vệ da toàn diện. Thay vào đó, hãy dùng thêm kem chống nắng truyền thống” - Tiến sĩ Audrey Kunin chia sẻ.

3. Tắm nước nóng quá lâu

Mặc dù tắm nước nóng là phương pháp thư giãn hữu hiệu nhưng điều này không tốt cho làn da của bạn.

“Tắm nước nóng sẽ làm cho da khô, thậm chí là nứt nẻ vì hơi nước nóng sẽ làm sạch hoàn toàn lượng dầu tự nhiên. Khi da khô, hàng rào độ ẩm đã bị xâm phạm và xảy ra hiện tượng vỡ da” - Tiến sĩ Debra Jaliman giải thích.

Nước quá nóng khiến làn da khô ráp, nứt nẻ vì mất đi độ ẩm tự nhiên - Ảnh: Internet

4. Cắt móng tay quá thường xuyên

Bác sĩ Howe khuyên mọi người ngừng cắt tỉa móng tay, móng chân quá thường xuyên. Ông giải thích, những lớp biểu bì quanh móng có chức năng bảo vệ, chúng ngăn nước chảy vào các mô xung quanh móng tay. Nếu móng quá ngắn, nước sẽ xâm nhập gây ra nhiễm trùng, nấm men.

Để làm sạch bàn tay và bàn chân, thay vì cắt tỉa thường xuyên, bạn nên tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần để loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi và vi khuẩn.

5. Không dưỡng ẩm cho da dầu

Áp dụng kem dưỡng da cho da khô là việc ai cũng hiểu, nhưng một số người sở hữu làn da dầu lại bỏ qua bước quan trọng này vì cho rằng không cần cấp thêm độ ẩm. Trên thực tế, thói quen này sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề, dẫn đến sản xuất dầu nhờn quá mức, thậm chí là kích thích nổi mụn.

Bất kể là loại da nào, bạn cũng cần phải dưỡng ẩm thường xuyên - Ảnh: Internet

6. Đi ngủ với khuôn mặt chưa tẩy trang

Bác sĩ Howe chia sẻ việc đi ngủ mà quên tẩy trang dẫn đến mụn trứng cá, lão hóa nhanh, tắc nghẽn lỗ chân lông... cùng nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Do đó, nếu không muốn làn da ngày càng xỉn màu, thâm sạm và nhăn nheo, hãy đi ngủ với làn da sạch sẽ và một lớp kem dưỡng hoặc tinh chất.

Hãy tẩy trang cẩn thận, dưỡng ẩm và cấp tinh chất cho làn da trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

Với những lý giải bổ ích từ các chuyên gia da liễu, hy vọng bạn sẽ không còn mắc phải những thói quen chăm sóc da sai lầm trên nữa.