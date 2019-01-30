Để bảo vệ làn da thường xuyên trang điểm, hãy học phụ nữ Hàn Quốc quy trình chăm sóc này

Chăm sóc da 30/01/2019 08:14

Nếu trang điểm thường xuyên và muốn ngăn ngừa mụn trứng cá, duy trì làn da trắng hồng tự nhiên, hãy chăm sóc theo quy trình sau đây của Theklog.

Trang điểm thường xuyên là thói quen rất dễ khiến làn da nổi mụn nếu không tẩy trang cẩn thận. Đây là lý do vì sao bạn phải thực hiện làm sạch thật kỹ lưỡng. Nhiều người vì bận rộn mà để lớp mỹ phẩm makeup suốt đêm, hệ lụy là da mặt trở nên sần sùi, xỉn màu, lão hóa, xuất hiện mụn. 

Nếu muốn làn da thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm trang điểm được khỏe mạnh, mịn màng, hãy học các bước chăm sóc ban đêm sau đây.

Quy trình chăm sóc da thường xuyên trang điểm

Nước tẩy trang

Nước tẩy trang không phải là loại mỹ phẩm lành mạnh với tất cả mọi loại da. Tuy nhiên, nếu trang điểm đậm, bạn buộc phải sử dụng chúng để loại bỏ hoàn toàn lượng kem nền. 

Để bảo vệ làn da thường xuyên trang điểm, hãy học phụ nữ Hàn Quốc quy trình chăm sóc này - Ảnh 1
Nếu trang điểm đậm, bước đầu tiên là dùng nước tẩy trang - Ảnh: Internet

Dầu tẩy trang

Chất tẩy trang dạng dầu là phương pháp tuyệt vời bởi vì khả năng hòa tan, loại bỏ mỹ phẩm, bã nhờn tự nhiên trên da hoàn hảo. Ngoài ra, dầu tẩy trang rất lành mạnh đối với làn da, dù là da nhạy cảm. 

Sữa rửa mặt gốc nước

Sữa rửa mặt gốc nước, tạo bọt là sản phẩm tiếp theo bạn cần sử dụng để đảm bảo làn da sạch sẽ, không còn vi khuẩn, bụi bẩn bám vào.

Xông hơi mặt

Sau tất cả các bước làm sạch, hãy xông hơi da mặt vài phút, điều này giúp mở lỗ chân lông, thanh lọc độc tố. Bạn chỉ cần đun sôi một ít nước đổ vào cái bát rộng, thêm một ít tinh dầu tự nhiên để thư giãn tinh thần và bắt đầu xông hơi. Bạn có thể thêm vài lát chanh vào nước để có mùi thơm tự nhiên. 

Để bảo vệ làn da thường xuyên trang điểm, hãy học phụ nữ Hàn Quốc quy trình chăm sóc này - Ảnh 2
Xông hơi là cách làm thông thoáng lỗ chân lông, thanh lọc độc tố cho da mặt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Toner

Sau nhiều bước làm sạch, tiếp xúc với nước, bạn cần dùng toner hoặc nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm, pH trên da. Sau khi thoa toner bằng bông mềm, hãy dùng tay vỗ nhẹ nhàng lên da để dưỡng chất thẩm thấu nhanh và hiệu quả hơn.

Tinh chất

Tinh chất có khả năng giữ độ ẩm cho làn da vượt trội. Ngoài ra, loại mỹ phẩm này còn phục hồi làn da xỉn màu trở nên trắng hồng, rạng ngời tự nhiên rất nhanh chóng. 

Dầu hoa hồng

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn có thể bỏ qua bước sử dụng serum và chỉ sử dụng dầu dưỡng chiết xuất từ hoa hồng. 

Loại nước này không chỉ có khả năng dưỡng ẩm mà còn làm sáng da vượt trội. Khi thoa dầu hoa hồng, hãy mát xa nhẹ nhàng trong vài phút. Sự kết hợp của tinh dầu hoa hồng và mát xa sẽ giúp tái tạo làn da xỉn màu, đen sạm.

Để bảo vệ làn da thường xuyên trang điểm, hãy học phụ nữ Hàn Quốc quy trình chăm sóc này - Ảnh 3
Sử dụng tinh dầu tự nhiên mát xa da mặt là cách duy trì vẻ căng mịn, tươi trẻ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm giúp tăng cường hydrat, cải thiện vẻ mịn màng của làn da. Trang điểm thường xuyên làm da khô ráp, mất nước, theo thời gian dài có thể dẫn đến các vấn đề như nứt nẻ, bong tróc. Đây là lý do tại sao dù sử dụng nhiều bước cấp ẩm, bạn vẫn nên dùng kem dưỡng ẩm để bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên cho da. Ngoài ra, hãy bổ sung nước bằng chế độ ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước hàng ngày.

Chăm chỉ dưỡng theo các bước trên, bạn sẽ bảo vệ được làn da căng mịn, khỏe đẹp và trắng hồng.

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Hãy áp dụng các phương pháp chăm sóc sau đây, làn da dầu nhờn, bết dính sẽ trở nên mềm mịn, căng mướt trông thấy.

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