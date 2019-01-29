Vitamin A - 'Thần dược' trẻ hóa làn da mà phụ nữ nên bổ sung mỗi ngày

Do đó, thêm loại dưỡng chất này vào quy trình chăm sóc da hàng ngày mang đến rất nhiều hiệu quả tuyệt vời.

Không chỉ là dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể, vitamin A còn mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da. Ngoài khả năng chữa lành vết thương nhanh chóng, vitamin A còn trẻ hóa, duy trì vẻ căng mịn, trắng hồng của làn da.

Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin A, làn da sẽ hạn chế mắc các vấn đề như nám sạm, tàn nhang, nếp nhăn... một cách toàn diện.

Dẫn xuất vitamin có tên gọi là retinoid có khả năng ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời. Không chỉ tăng cường kết cấu da, loại chất này còn duy trì liên kết của collagen - chuỗi protein quyết định độ săn chắc của làn da.

Vitamin A mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với làn da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ dùng các loại mỹ phẩm chiết xuất từ loại dưỡng chất này sẽ mang đến cho bạn làn da không tuổi, luôn trẻ trung và căng mịn.

Với khả năng chữa lành vết thương, kháng viêm vượt trội, vitamin A là liều thuốc điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá, viêm da hữu hiệu.

Cách sử dụng vitamin A dưỡng da

Vitamin A có nhiều trong các loại quả như cà chua, cà rốt, khoai lang... Do đó, nếu mong muốn làm đẹp từ tự nhiên, bạn có thể tận dụng chúng để làm mặt nạ dưỡng da ngay tại nhà.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm, kem dưỡng chứa dẫn xuất từ vitamin A là retinol, retinoid nếu không có thời gian chuẩn bị hỗn hợp tự nhiên.

Hàn Quốc là quốc gia rất ưa chuộng mỹ phẩm chiết xuất từ vitamin A - Ảnh: Internet

Trong trường hợp sử dụng các viên uống bổ sung vitamin A, bạn nên đến tham khảo ý kiến từ bác sĩ. Vì dư thừa loại dưỡng chất này có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe và làn da.

Đặc biệt, chỉ nên sử dụng mỹ phẩm, hỗn hợp dưỡng da từ vitamin A vào ban đêm vì loại dưỡng chất này có thể làm da tổn thương dưới ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết, hãy dừng thoa vitamin A để tránh tình trạng bào mòn làn da.

Ngoài ra, các chuyên gia da liễu cũng khuyên phụ nữ nên sử dụng loại vitamin này từ những năm 20 tuổi để đẩy lùi tối đa tình trạng lão hóa sớm, hạn chế xuất hiện nếp nhăn li ti trên da mặt một cách tuyệt đối.

Sử dụng vitamin A đúng cách sẽ giúp làn da tươi trẻ, căng mịn - Ảnh: Internet

Sử dụng vitamin A theo các hướng dẫn trên, chắc chắn chỉ sau thời gian ngắn, làn da sẽ cải thiện đáng kể, trở nên mịn màng, tươi trẻ hơn rất nhiều. Dùng loại dưỡng chất này trong thời gian dài sẽ giúp bạn ngăn ngừa lão hóa tối ưu.