Dưỡng theo 3 cách này, da dầu nhờn sẽ không còn bóng nhẫy, bết dính mà luôn mịn màng, khô thoáng

Dưới đây là những bí quyết đơn giản giúp bạn kiểm soát được làn da dầu nhờn một cách dễ dàng hơn.

Da dầu nhờn rất khó chăm sóc, nếu không kiểm soát được mức độ tiết mồ hôi, bạn rất dễ gặp phải vấn đề bết dính vô cùng kém sắc. Nghiêm trọng hơn, dầu nhờn có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn trứng cá, mụn đầu đen, thậm chí là kích ứng. Chính vì vậy, nếu sở hữu làn da có đặc tính này, bạn phải chăm sóc thật cẩn trọng và khoa học.

Nhiều người sở hữu da nhờn thường có suy nghĩ sẽ phải rửa mặt thật nhiều lần mỗi ngày với sữa rửa mặt tẩy rửa tốt để giúp khuôn mặt khô thoáng, mềm mịn. Tuy nhiên, điều này vô cùng sai lầm vì sẽ làm tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn.

Mặc dù làm bề mặt da khô ráo nhưng rửa mặt quá nhiều lần với chất tẩy rửa dễ làm mất đi độ ẩm tự nhiên gây ra các vấn đề nghiêm trọng như nếp nhăn, nứt nẻ.

Nếu biết cách chăm sóc đúng đắn, làn da dầu nhờn không khó tính như bạn nghĩ - Ảnh: Internet

Một điều mà bạn nên nhớ chính là vì thiếu độ ẩm nên làn da sẽ tự tiết thêm dầu nhờn để làm dịu, bôi trơn. Chính vì vậy, thay vì rửa mặt nhiều lần, bạn nên bổ sung nước, độ ẩm thường xuyên cho làn da.

Tốt nhất là bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày như thông thường để làn da vẫn sạch sẽ mà không bị mất đi độ ẩm.

Ngoài ra, da nhờn thường khá nhạy cảm, do đó, hãy chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, tạo bọt ít và có độ pH thấp.

Đừng bỏ qua các bước dưỡng ẩm

Một sai lầm khác mà nhiều người sở hữu làn da dầu mắc phải chính là không xem trọng việc dưỡng ẩm. Họ nghĩ rằng da nhờn luôn ẩm ướt, do đó, cấp thêm kem dưỡng, dung dịch cân bằng ẩm sẽ làm da thêm bết dính. Thế nhưng thói quen này càng làm cho vấn đề tiết dầu thêm trầm trọng.

Thay vào đó, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi ngày, dưỡng da đúng quy trình với toner, lotion, tinh chất. Khi được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng, làn da sẽ ở trạng thái cân bằng và mềm mịn.

Dù da khô hay dầu nhờn, bạn vẫn phải dưỡng ẩm đúng cách, đều đặn mỗi ngày - Ảnh: Internet

Sử dụng mỹ phẩm dạng dầu

Đầu tiên, đối với các sản phẩm tẩy rửa, hãy chọn loại chứa tinh dầu. Dầu sẽ hòa tan hoàn toàn mồ hôi, bã nhờn, kem chống nắng, kem nền trang điểm mà sữa rửa mặt thông thường không thể làm được.

Da dầu có hàng rào lipid dày hơn bình thường, do đó, sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng chứa dầu sẽ có khả năng thẩm thấu tốt hơn. Điều này giúp làn da được nuôi dưỡng hiệu quả hơn.

Da dầu nhờn sẽ luôn mềm mịn nhờ sử dụng mỹ phẩm chiết xuất từ tinh dầu tự nhiên - Ảnh: Internet

Khéo léo áp dụng các bí quyết trên trong quá trình chăm sóc hàng ngày, làn da dầu nhờn sẽ luôn khô thoáng, mềm mịn hoàn hảo.