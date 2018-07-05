Đây là 7 nguyên nhân đẩy nhanh lão hóa khiến da mặt đầy nếp nhăn, chảy xệ kém săn chắc dù bạn còn trẻ tuổi

Da sẽ mất dần độ đàn hồi theo tuổi tác và kết quả là dẫn đến các triệu chứng lão hóa như chảy xệ, mặt chi chít nếp nhăn. Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ - Tiến sĩ Mervyn Patterson, việc sử dụng điện thoại thông minh liên tục dẫn đến các hậu quả khủng khiếp như khuôn mặt chảy xệ, nếp nhăn chi chít.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để theo dõi tin tức trên mạng xã hội, trò chuyện với bạn bè, chơi game... thì ánh đèn điện tử sẽ dẫn đến gia tăng tốc độ lão hóa.

Sự khác biệt về làn da của người sử dụng điện thoại thường xuyên và không thường xuyên - Ảnh: Internet

Ngừng bổ sung chất béo

Những người quan tâm đến sức khỏe thường từ chối thực phẩm chứa chất béo, món ăn chiên, nướng. Tuy nhiên, ngừng hoàn toàn việc tiêu thụ loại chất này có thể ảnh hưởng xấu đến làn da, trong đó có tình trạng lão hóa sớm.

Một số axit béo như omega-3 và omega-6 sẽ giữ độ đàn hồi của màng tế bào giúp duy trì hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ bị ung thư. Do đó, bạn nên thường xuyên bổ sung nhóm chất béo này.

Ngừng hoàn toàn việc bổ sung chất béo chính là một nguyên nhân khiến da mặt chảy xệ - Ảnh: Internet

Mất cân bằng hóc - môn

Một trong những nguyên nhân chính làm mất độ đàn hồi của da là thiếu estrogen. Đây là nội tiết tố nữ kích thích tạo ra elastin và collagen. Chính vì vậy, những phụ nữ có nồng độ estrogen thấp sẽ có làn da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn sớm.

Ăn quá nhiều đồ ngọt

Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác hại của đường đến độ đàn hồi của da và quá trình lão hóa sớm.

Theo nghiên cứu, các phân tử đường không tiêu hóa có thể ức chế sản sinh collagen và elastin. Vì vậy, càng ăn nhiều đường làn da càng trở nên sạm đen, nhăn nheo và chảy xệ.

Tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng

Tia cực tím cực kỳ nguy hại đối với làn da, đặc biệt là các tia bức xạ UVA và UVB. Các tia này thâm nhập vào sâu trong lớp hạ bì, đây là nơi tập trung đến 70% collagen. Điều này làm phá hủy liên kết tế bào, gây thay đổi sắc tố dẫn đến chảy xệ, thâm sạm, nám, tàn nhang...

Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân gây ra tình trạng da chảy xệ - Ảnh: Internet

Giảm cân đột ngột

Giảm cân đột ngột ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng da chảy xệ, lão hóa sớm. Việc loại bỏ chất béo dư thừa trong thời gian quá ngắn khiến cho làn da không kịp kéo căng và trở nên nhăn nheo, chảy xệ. Đây là lý do tại sao bạn nên lập kế hoạch ăn uống giảm cân thật khoa học.

Các chuyên gia khuyên bạn nên chú ý đến da mặt trong khi giảm cân và sử dụng các loại kem săn chắc, cũng như các bài tập đặc biệt.

Giảm cân đột ngột khiến làn da lão hóa, chảy xệ - Ảnh: Internet

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ có thể mang đến cho bạn một khuôn mặt xù xì và đầy nếp nhăn sâu. Vì da sẽ tăng tái tạo tế bào, cải thiện vào ban đêm nhờ lưu thông máu được tăng cường khi ngủ. Do đó, ngủ không đủ giấc làm cơ thể căng thẳng và đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Trên đây là những nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt hàng ngày làm da mặt chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn, gia tăng tốc độ lão hóa sớm. Do đó, nếu muốn duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ, bạn nên thay đổi chúng theo hướng tích cực.