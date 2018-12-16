Đắp mặt nạ bột nghệ mà mắc phải 3 sai lầm này thì đừng hỏi tại sao da mãi đen sạm, mụn trứng cá mọc chi chít

Chăm sóc da 16/12/2018 08:50

Bột nghệ là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da, tuy nhiên, nếu dùng chúng không đúng cách, bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng như mụn, dị ứng, ngứa...

Bột nghệ, tinh bột nghệ là nguyên liệu mang đến rất nhiều tác dụng đối với da. Trong đó, điều trị mụn, xóa mờ sẹo thâm, ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, chúng còn hoạt động mạnh mẽ trong việc ức chế sản sinh melanin - nguyên nhân gây ra nám, sạm, tàn nhang. Đặc biệt, bạn có thể dùng nghệ để chữa lành, liền sẹo các vết thương ngoài da. 

Bột nghệ, tinh bột nghệ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc chăm sóc da mặt tại nhà của hầu hết phụ nữ. Tuy nhiên, nếu dùng sai cách, loại nguyên liệu này có thể hóa thành "độc dược" khiến làn da hư hại, thậm chí là dị ứng cực kỳ nguy hiểm.

Do đó, nếu đang sử dụng bột nghệ thường xuyên, bạn nên tránh xa các thói quen tai hại sau đây để bảo vệ làn da một cách tuyệt đối.

Đắp mặt nạ bột nghệ quá lâu

Thông thường, mọi người tìm đến bột nghệ để điều trị mụn trứng cá, xóa mờ vết sẹo thâm, ngăn ngừa nám, tàn nhang... Tuy nhiên có một sai lầm mà hầu như 90% phụ nữ đều mắc phải khi áp dụng mặt nạ bột nghệ là giữ trên da quá lâu. 

Trong bột nghệ chứa một lượng nhựa vàng nếu chưa trải qua quá trình tẩy trùng sẽ khiến làn da mẩn ngứa, nặng hơn là dị ứng và gia tăng mụn. 

Thời gian tuyệt vời nhất để dưỡng chất trong bột nghệ thẩm thấu vào da là 20 - 25 phút. Do đó, đừng giữ mặt nạ này quá lâu. 

Đắp mặt nạ bột nghệ mà mắc phải 3 sai lầm này thì đừng hỏi tại sao da mãi đen sạm, mụn trứng cá mọc chi chít - Ảnh 1
Chỉ nên đắp mặt nạ bột nghệ trong vòng 20 - 25 phút - Ảnh: Internet

Dùng bột nghệ còn lẫn tạp chất

Trước khi sử dụng để đắp mặt nạ, bạn cần phân biệt rõ rệt giữa tinh bột nghệ và bột nghệ. Theo đó, tinh bột nghệ là nguyên liệu đã trải qua tinh luyện, loại bỏ tạp chất, nhựa vàng gây kích ứng. Trong khi đó, bột nghệ chỉ là nghệ nghiền nhuyễn và sấy khô.

Do đó, để hạn chế tối đa các tổn thương trên da, tốt nhất là bạn nên sử dụng tinh bột nghệ. 

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể phân biệt 2 nguyên liệu này bằng mắt thường, bột nghệ thường có màu vàng đậm, sẫm còn tinh bột nghệ sẽ có màu vàng nhạt.

Đắp mặt nạ bột nghệ mà mắc phải 3 sai lầm này thì đừng hỏi tại sao da mãi đen sạm, mụn trứng cá mọc chi chít - Ảnh 2
Để dưỡng da tốt nhất, bạn nên sử dụng tinh bột nghệ, loại nguyên liệu đã trải qua tinh luyện, trừ khử độc tố, tạp chất - Ảnh: Internet

Dùng sữa rửa mặt nhiều chất tẩy

Sau khi đắp mặt nạ, làn da sẽ rất nhạy cảm, do đó, nếu bạn dùng chất tẩy rửa quá mạnh mẽ sẽ không tốt. Trong trường hợp này, lớp dầu tự nhiên sẽ mất đi hoàn toàn làm da mặt thô ráp, khô nứt. Ngoài ra, nếu sở hữu nhạy cảm, chất tẩy rửa sẽ gây ra các kích ứng, mẩn đỏ, mụn trứng cá cực kỳ nguy hại.

Đắp mặt nạ bột nghệ mà mắc phải 3 sai lầm này thì đừng hỏi tại sao da mãi đen sạm, mụn trứng cá mọc chi chít - Ảnh 3
Sau khi đắp mặt nạ bột nghệ, hãy dùng nước mát hoặc nước ấm để làm sạch da - Ảnh: Internet

Hãy tránh xa 3 lỗi sử dụng bột nghệ, tinh bột nghệ trên, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng, ngăn ngừa tối đa các vấn đề về mụn, viêm, kích ứng.

Thêm nghệ vào sữa tươi uống mỗi tối, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, trắng bóc như bông bưởi

Thêm nghệ vào sữa tươi uống mỗi tối, da dẻ lúc nào cũng căng mịn, trắng bóc như bông bưởi

Thói quen uống 1 ly sữa nghệ ấm trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ đồng hồ cực kỳ tốt đối với sức khỏe, làn da lẫn vóc dáng.

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