Da mặt trắng bóc như trứng chỉ sau 10 phút đắp hỗn hợp 'bếp nhà nào cũng có'

Đây là 2 nguyên liệu cực quen thuộc mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ gian bếp nào. Chúng rất đơn giản, rẻ tiền và dễ sử dụng, theo WellorDie.

Làn da trắng mịn luôn là ưu tiên hàng đầu trong các phương pháp làm đẹp của mỗi cô gái, đặc biệt là phụ nữ Châu Á. Ngoàit? việc bảo vệ da cẩn thận dưới ánh nắng mặt trời, việc ăn uống cũng như dùng các biện pháp làm trắng da từ bên ngoài cũng rất nên được chú trọng. Không cần dùng các loại mỹ phẩm nhiều hóa chất, bạn hoàn toàn có thể tận dụng giải pháp từ thiên nhiên, vừa làm trắng da vừa giúp da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa.

Trong đó, 2 thành phần được chúng tôi sử dụng trong công thức sau là mật ong và bột gạo. 2 nguyên liệu này có thể tìm thấy ở mọi căn bếp. Tuy đơn giản nhưng nó sẽ giúp bạn có làn da như ý. Lưu ý nên sử dụng mật ong nguyên chất và bột mì sạch vì làn da mặt vô cùng nhạy cảm.

Bột gạo từ lâu đã là một phần của nhiều phương pháp làm đẹp của phụ nữ châu Á. Nó có tính chất làm sáng da do chứa para amino axit benzoic. Ngoài ra, nó còn hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. Bột gạo rất giàu axit ferulic, đây là một chất chống oxy hóa giúp phục hồi da và làm sạch những điểm và sắc tố trên. Chưa kể, chất chống viêm tự nhiên tên là allantoin cũng có mặt trong gạo giúp da không bị mẩn đỏ.

Tuy nhiên nếu sử dụng bột gạo không, da sẽ dễ bị khô, vì thế chúng tôi thêm mật ong vào công thức này vì nó có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời.

Thành phần:

- 5 muỗng canh bột gạo

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 chén nước

Cách làm:

Cho bột gạo vào 1 cái chén, thêm 2 thìa mật ong vào

Tiếp theo, bạn đổ nước từ từ, vừa đổ vừa khuấy cho đến khi có hỗn hợp hơi sệt.

Rửa sạch mặt và tẩy tế bào chết kỹ càng, dùng cọ mặt nạ quét đều hỗn hợp bột mì mật ong lên da, để khô 15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

Lặp lại liệu trình này mỗi tuần từ 1-2 lần, và bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi của làn da, sáng mịn hơn và không còn các vết thâm nám.

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