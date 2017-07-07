Công thức nấu nước xông mặt giúp nhân mụn ẩn bị đẩy lên hết, da trắng bóc trẻ hơn 10 tuổi

Xông hơi da mặt là cách giúp da thải độc hiệu quả mà bạn có thể làm tại nhà mà không cần phải đến spa hay thẩm mỹ viện.

Làn da cũng như cơ thể, luôn cần các biện pháp thải độc để loại bỏ các chất bẩn cũng như độc tố tích tụ. Với làn da, không gì hiệu quả hơn xông hơi. Dưới hơi nóng của nước cùng sự bốc hơi của tinh dầu, làn da bạn vừa được thư giãn vừa được đẩy chất bẩn ra khỏi lỗ chân lông. Đồng thời, bạn sẽ tránh được sự phát triển của các loại nhân mụn, mụn ẩn nằm dưới da.

Trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam, các loại rau thơm là một món ăn khá quen thuộc dùng để tăng hương vị cho món ăn chính. Rau húng quế, húng lủi (bạc hà) và tía tô là các loại thảo mộc có rất nhiều công dụng với sức khỏe. Chúng có chứa hương thơm dễ chịu từ tinh dầu, có tác dụng giúp da mặt trắng mịn, giảm dầu thừa và thư giãn tinh thần.

Nguyên liệu:

- 2 quả chanh

- Kinh giới, húng lủi, tía tô mỗi thứ 1 bó to

- Đát? viên

- Khăn xô em bé

- Nồi

- Chậu

Cách làm:

B1: Các loại rau bạn mua về nhặt sạch, bỏ rễ, vò hơi nát cho ra tinh dầu. Chanh cắt đôi, vắt nước cốt vào 1 cái chậu, vỏ chanh bạn thái nhỏ ra và thả luôn vào cái chậu vừa vắt nước cốt chanh

B2: Bắc nồi cho khoảng 1.5 -2 lít nước, đun sôi. Khi nước sôi, bạn cho hết rau thơm đã vò nát vào nồi, đun cho đến khi sôi lại rồi tắt bếp.

B3: Đổ nước ra chậu có sẵn chanh, cúi mặt xuống xông cho đến khi hơi nước bay hết.

B4: Sau khi nước nguội đến nhiệt độ hơi ấm, bạn dùng chính nước đó để rửa mặt cho hết mồ hôi rồi rửa lại thêm lần nữa với nước lạnh

B5: Bỏ đá vào khăn xô và chườm khắp mặt để se lỗ chân lông.

Mỗi tuần bạn chỉ nên xông mặt 1 lần, không xông quá nhiều. Nếu làm đều đặn, làn da sẽ được cải thiện đáng kể, giúp phần mụn ẩn bị đẩy lên khỏi bề mặt da, da trẻ trung và căng mướt hơn.

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