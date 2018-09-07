Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo

Chăm sóc da 07/09/2018 14:08

Brightside đã thu thập các bí quyết làm đẹp hàng ngày từ ​​những chuyên gia nổi tiếng giúp mọi phụ nữ dễ dàng sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết.

Phụ nữ luôn muốn sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo ở mọi lứa tuổi. Để đạt được điều này, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là làn da khỏe mạnh, trắng mịn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng có được da mặt tươi tắn, không tì vết, vì vậy những bí quyết của các chuyên gia làm đẹp nổi tiếng dưới đây sẽ cực kỳ có ích đối với bạn.

1. Chỉ uống cà phê trước bữa trưa

Chuyên gia thẩm mỹ từ Hollywood - Joanna Vargas khuyến cáo những người yêu thích cà phê không uống chúng sau 2 giờ chiều. Vì caffeine trong thức uống này có tác động tiêu cực đối với tình trạng da. Tuy nhiên, bổ sung chất này vào buổi sáng lại tốt cho sự trao đổi chất và cải thiện hệ tiêu hóa. 

Sau buổi sáng, nên thay thế cà phê bằng nước, trà thảo dược, nước trái cây hoặc nước khoáng. Duy trì thói quen này, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực đối với tình trạng da.

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 1
Nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến làn da, bạn đừng nên uống cà phê vào buổi trưa, tối - Ảnh: Brightside

2. Thay khăn tắm mỗi ngày

Chuyên gia làm đẹp Nerida Joy, tư vấn thẩm mỹ của Jennifer Garner và Reese Witherspoon cho rằng sức khỏe của làn da không chỉ phụ thuộc vào quá trình chăm sóc mà còn dựa vào mức độ thường xuyên thay khăn trải giường và khăn tắm. Vì 2 vật dụng này là môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn xấu xâm nhập vào các tế bào chết có thể gây viêm da.

Bác sĩ khuyên bạn nên thay khăn mỗi ngày, vỏ gối thay sau 3 ngày.

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 2
Nên thay khăn tắm mỗi ngày để bảo vệ làn da một cách tốt nhất.

3. Dùng sản phẩm tẩy rửa dịu nhẹ

Bác sĩ da liễu Christie Kidd khuyến cáo rằng bất cứ ai có vấn đề về da, mụn trứng cá thì không được sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết. Thay vào đó, hãy sử dụng sản phẩm dịu nhẹ không chứa cồn và chất tẩy. Những dòng mỹ phẩm chăm sóc tinh tế này sẽ loại bỏ mụn và mẩn đỏ thật nhanh.

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 3
Da nhạy cảm, bị mụn trứng cá nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không cồn, không chất tẩy - Ảnh: Brightside

4. Mỹ phẩm châu Á dưỡng trắng, mỹ phẩm châu Âu thắt chặt da

Nhà thẩm mỹ Tiina Orasmae cho biết, hầu hết các dòng mỹ phẩm từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều có khả năng làm trắng da tuyệt vời. Ngoài ra, các loại kem dưỡng ẩm đến từ hai quốc gia này được xem là tốt nhất trên thế giới. 

Khi đề cập đến vấn đề loại bỏ nếp nhăn và thắt chặt da, mỹ phẩm châu Âu và Mỹ là tốt nhất. 

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 4
Đặt trưng mỹ phẩm ở châu Âu, Mỹ và châu Á khác biệt nhau. Do đó, bạn cần hiểu rõ trước khi sử dụng - Ảnh: Brightside

5. Mỗi bước làm đẹp cách nhau 5 phút

Chuyên viên thẩm mỹ kiêm trang điểm Nissi McCoy khuyên phụ nữ không nên sử dụng nhiều sản phẩm dưỡng da cùng một lúc. Cô cho biết, tốt nhất là nên để da mặt nghỉ ngơi ngắn từ 5 - 10 phút, sau đó mởi sử dụng các sản phẩm khác. 

Điều này là bởi vì, làn da cần thời gian để hấp thụ dưỡng chất trong sản phẩm. 

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 5
Nên để da nghỉ ngời khoảng 5 đến 10 phút trước khi sử dụng mỹ phẩm khác - Ảnh: Brightside

6. Dùng kem mắt hàng ngày

Chuyên viên trang điểm của dòng mỹ phẩm L'Oréal - John Barnet khuyên nên sử dụng kem dưỡng mắt để thay thế cho kem ban ngày và ban đêm. Vì loại kem này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có thể thâm nhập vào các lớp da phía trong. Sản phẩm này làm tăng lưu lượng máu, giữ ẩm và loại bỏ các nếp nhăn nhỏ. 

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 6
Nên dùng kem dưỡng mắt hằng ngày vì sản phẩm này chứa lượng chất dinh dưỡng tốt và lành mạnh cho làn da - Ảnh: Brightside

7. Đi ngủ thật sớm

Nhà thẩm mỹ nổi tiếng Fredruck Brandt khuyên khách hàng của mình nên đi ngủ sớm hơn 10 phút so với ngày hôm trước, đến khi sớm nhất có thể. Ông cho rằng, thói quen này rất tốt cho sức khỏe và làn da, đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm.

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 7
Ngày hôm nay, bạn nên đi ngủ sớm hơn hôm qua 10 phút để duy trì vẻ đẹp của làn da - Ảnh: Brightside

8. Làm sạch da 2 bước

Chuyên gia da liễu Ellen Marmur khuyên mỗi người nên làm sạch da 2 giai đoạn. Đầu tiên là sử dụng sản phẩm từ dầu, điều này sẽ hòa tan bã nhờn và loại bỏ bụi bẩn. Trong giai đoạn thứ hai, bạn sẽ sử dụng sản phẩm thông thường để làm sạch da. Cách chăm sóc này rất tốt cho những người bị mụn trứng cá, da nhờn và sống ở các thành phố lớn.

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 8
Làm sạch 2 giai đoạn giúp da sạch sẽ, không bị kích ứng, nổi mụn trứng cá - Ảnh: Brightside

9. Hoa oải hương se khít lỗ chân lông 

Chuyên gia thẩm mỹ của diễn viên Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, Anastasia Achilleus, tiết lộ bí mật se khít lỗ chân lông lớn của mình là thêm vài giọt dầu oải hương lên chiếc khăn ấm, phủ lên khắp mặt trong vài phút. Nếu bạn làm điều này thường xuyên, ít nhất là 3 lần/tuần, lỗ chân lông sẽ co lại đáng kể, làn da sẽ mịn màng hơn rất nhiều.

Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết làm đẹp hàng ngày để sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo - Ảnh 9
Dầu hoa oải hương có khả năng se khít lỗ chân lông vượt trội - Ảnh: Internet

Thuộc lòng 9 bí quyết làm đẹp được bật mí bởi các chuyên gia nổi tiếng này, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng hoàn hảo, không khuyết điểm.

6 bước dưỡng da cơ bản nên thực hiện mỗi ngày để da khỏe đẹp

6 bước dưỡng da cơ bản nên thực hiện mỗi ngày để da khỏe đẹp

Làm sạch, dưỡng ẩm và thoa kem chống nắng là những bước dưỡng da tối thiểu bạn cần thực hiện vào buổi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da bước chăm sóc da hàng ngày bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay