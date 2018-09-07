Kem chống lão hóa da tự nhiên này có thể thay thế viên uống collagen, mỹ phẩm hàng hiệu

Chăm sóc da 07/09/2018 11:38

Từ giờ, chỉ cần làm theo công thức điều chế kem chống lão hóa da mặt này, bạn sẽ không phải tốn thêm tiền để mua viên collagen hay mỹ phẩm nữa.

Theo Boldsky, hầu hết các loại kem chống lão hóa, kem dưỡng có sẵn trên thị trường hiện nay đều chứa hóa chất có thể làm hại da ở một mức độ nào đó tùy vào cơ địa. Do đó, thay vì chi tiền cho những sản phẩm đó, tốt hơn hết là bạn nên tự làm một phương thuốc hoàn toàn tự nhiên tại nhà. 

Khi tuổi tác càng lớn, da càng đẩy mạnh tốc độ lão hóa, bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như nếp nhăn, chảy xệ, xỉn màu... Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng thực hiện các biện pháp khắc phục đúng thời điểm, quá trình lão hóa da sẽ bị trì hoãn giúp bạn trông trẻ hơn.

Vì vậy, bây giờ, bạn hãy tham khảo ngay công thức làm kem chống lão hóa hoàn toàn từ nguyên liệu lành mạnh đối với làn da sau đây.

Kem chống lão hóa da tự nhiên này có thể thay thế viên uống collagen, mỹ phẩm hàng hiệu - Ảnh 1
Áp dụng kem dưỡng đúng cách có thể giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ hiệu quả - Ảnh: Internet

Công thức làm kem chống lão hóa da

Thành phần:

- 20 ml dầu dừa

- 5 ml vitamin E dầu

- 30 ml sáp ong

- Một vài giọt tinh dầu

Cách thực hiện:

Bước đầu tiên để làm kem chống lão hóa là trộn lẫn dầu dừa và sáp ong. Tiếp đó, cho hỗn hợp vào nồi đun cách thủy đến khi sôi. Lưu ý, bạn hãy trộn hỗn hợp bằng thìa gỗ.

Tắt bếp, lấy hỗn hợp ra khỏi nồi đun cách thủy, ngay lập tức thêm vitamin E và tinh dầu vào, khuấy đều. Để hỗn hợp nguội và bảo quản trong lọ thủy tinh.

Bạn có thể lưu trữ lọ kem này trong tủ lạnh để sử dụng suốt thời gian dài. Nếu muốn kem lỏng hơn, bạn có thể thêm một ít dầu dừa vào và sử dụng.

Kem chống lão hóa da tự nhiên này có thể thay thế viên uống collagen, mỹ phẩm hàng hiệu - Ảnh 2
Nguyên liệu dễ tìm, lành mạnh, cách thực hiện lại đơn giản, bạn nên làm ngay lọ kem chống lão hóa da mặt này tại nhà - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Lấy hỗn hợp nhẹ nhàng mát xa trên da mặt theo các chuyển động tròn bằng đầu ngón tay khoảng vài phút. Áp dụng kem này mỗi ngày trước khi đi ngủ, để nó qua đêm rửa sạch vào sáng hôm sau.

Tác dụng của kem chống lão hóa

Dầu dừa giàu đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, do đó, dầu dừa được sử dụng nhiều trong các dòng mỹ phẩm. Nguyên liệu này có tính chất dưỡng ẩm giúp giữ ẩm cho làn da mịn màng. Nó cũng để lại làn da của bạn với một hương thơm tươi mát. 

Sáp ong là thành phần được sử dụng cực kỳ đại trà trong các loại kem dưỡng, kem chống lão hóa trên thị trường. Loại sáp này có khả năng loại bỏ bất kỳ loại bụi bẩn và tạp chất nào trong lỗ chân lông, để lại làn da sạch sẽ và khỏe mạnh. 

Vitamin E thường ở dạng viên nhộng có khả năng bảo vệ da khỏi các gốc tự do do đặc tính chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da.

Kem chống lão hóa da tự nhiên này có thể thay thế viên uống collagen, mỹ phẩm hàng hiệu - Ảnh 3
Bạn nên sử dụng loại kem chống lão hóa da này mỗi tối - Ảnh: Internet

Kiên trì thoa kem chống lão hóa từ sáp ong, dầu dừa, vitamin E này mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ sở hữu làn da tươi trẻ, ngậm nước và trắng hồng tự nhiên.

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Nghệ và mật ong đều là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, do đó, biết cách sử dụng chúng, bạn sẽ sở hữu "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ.

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