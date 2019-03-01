Chuyên gia tiết lộ 3 điều ít ai biết về kem chống nắng, muốn làn da khỏe đẹp, mịn màng đừng nên bỏ qua

Chăm sóc da 01/03/2019 10:30

Dưới đây là những chia sẻ tuyệt vời của các chuyên gia da liễu nổi tiếng về kem chống nắng, loại mỹ phẩm có tác dụng bảo vệ da khỏi tia UV độc hại.

Trao đổi cùng các chuyên gia da liễu, Theklog đã tổng hợp được nhiều thông tin bổ ích về kem chống nắng mà phái đẹp không nên bỏ qua. 

Lời khuyên của chuyên gia về kem chống nắng

Mỗi làn da cần một chỉ số SPF khác nhau

Bản thân làn da đã có một chỉ số SPF tự nhiên nhất định dưới dạng melanin. Con số này sẽ là khả năng tự phản kháng lại với ánh nắng mặt trời của làn da. 

Chẳng hạn như, nếu sở hữu làn da dễ đen xỉn dưới ánh nắng, bạn cần sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF là 50. Ngoài ra, những người sở hữu làn da sẫm màu sẽ có khả năng chống nắng cơ bản cao hơn. Vì vậy họ có thể dùng kem có số SPF thấp hơn, nhưng tối thiểu là 30. 

Chuyên gia tiết lộ 3 điều ít ai biết về kem chống nắng, muốn làn da khỏe đẹp, mịn màng đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà bạn cần sử dụng kem chống nắng nào cho phù hợp - Ảnh: Internet

Ngoài tính bẩm sinh của làn da, thời gian mà kem chống nắng phát huy tác dụng còn phụ thuộc vào quần áo đang mặc và nơi mà bạn đang sống. Do đó, mỗi người cần có một lựa chọn kem chống nắng với từng chỉ số, đặc tính khác nhau. 

Các thành phần tự nhiên có thể chống nắng

Một số thành phần như dầu dừa, bơ hạt mỡ, nha đam... cũng có khả năng chống nắng nhất định, tuy nhiên, chúng không đủ để bảo vệ làn da. 

Hiện nay, có nhiều người sử dụng các thành phần như bơ hạt mỡ, dầu dừa để tự làm kem chống nắng ngay tại nhà. Trên thực tế, phương pháp này không đủ an toàn để bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB độc hại của ánh nắng. 

Hơn nữa, kem chống nắng tự chế không tốt đối với người sở hữu da nhạy cảm. Nếu yêu thích thành phần tự nhiên, bạn có thể chọn các loại kem chống nắng đáp ứng yêu cầu này. 

Chuyên gia tiết lộ 3 điều ít ai biết về kem chống nắng, muốn làn da khỏe đẹp, mịn màng đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Các loại kem chống nắng tự chế từ thành phần tự nhiên không đủ khả năng bảo vệ da - Ảnh: Internet

Các chuyên gia còn khuyên mọi người nên sử dụng kem chống nắng chứa chất chống oxy hóa. Vì mặt trời sẽ tạo ra các gốc tự do và chất chống oxy hóa sẽ ngăn ngừa chúng, đẩy lùi quá trình lão hóa. 

Hóa chất trong kem chống nắng có độc hại không?

Bạn nên yên tâm về các thành phần trong kem chống nắng vì chúng được kiểm duyệt cực kỳ cẩn thận. Nếu lo ngại về tác dụng gây rối loạn nội tiết tố, bạn cần chú ý đến chất oxybenzone và octinoxate. Tuy nhiên, đa phần các dòng kem chống nắng hiện nay trên thị trường đã loại bỏ 2 chất này. 

Chuyên gia tiết lộ 3 điều ít ai biết về kem chống nắng, muốn làn da khỏe đẹp, mịn màng đừng nên bỏ qua - Ảnh 3
Kem chống nắng hiện nay trên thị trường đều an toàn đối với làn da - Ảnh: Internet

Thay vào đó, các nhà sản xuất kem chống nắng hiện nay đều sử dụng titan dioxide và kẽm oxit để làm bộ lọc ngăn ngừa bức xạ. Theo nghiên cứu, các loại chất này đều an toàn đối với làn da và sức khỏe.

Theo đó, kẽm oxit không chỉ là một bộ lọc UVA, UVB hoàn hảo mà còn mang đến tác dụng dưỡng da, thậm chí là trị mụn, giảm viêm. 

Chắc chắn sau khi đọc xong những chia sẻ bổ ích trên, bạn sẽ an tâm hơn khi sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da mỗi ngày. 

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa

Nếu đang mắc phải một trong những sai lầm sau đây khi sử dụng kem chống nắng, bạn nên loại bỏ ngay để bảo vệ làn da khỏi các vấn đề về hắc sắc tố.

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Từ khóa:   cách dùng kem chống nắng

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