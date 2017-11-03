Chống nắng cho da nhạy cảm – Khó sẽ thành dễ nếu bạn có tuyệt chiêu này

Chăm sóc da 03/11/2017 09:51

Da nhạy cảm là loại da khó chiều và cần phải chăm sóc một cách tỉ mỉ vì chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến da bị tổn thưởng. Chính vì vậy, chống nắng cho nhạy cảm để ngăn chặn các tác động xâm hại từ môi trường là điều vô cùng cần thiết.

Không phải loại kem chống nắng nào cũng phù hợp với mọi loại da. Tùy theo từng đặc tính của làn da để chọn được loại kem chống nắng phù hợp. Đặc biệt, da nhạy cảm dễ bị kích ứng với các loại mỹ phẩm và quá trình xuất hiện tàn nhang, lão hóa sớm sẽ diễn ra, nên bạn càng phải cẩn thận trong việc chọn kem chống nắng cho loại da này. 

Loại kem nào phù hợp để chống nắng cho da nhạy cảm? 

Bởi da nhạy cảm có những đặc điểm “khó ưa”, nên muốn chọn được loại kem chống nắng phù hợp, bạn hãy căn cứ vào những thông tin dưới đây:
Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên 

Chống nắng cho da nhạy cảm – Khó sẽ thành dễ nếu bạn có tuyệt chiêu này - Ảnh 1
Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Ảnh internet

Da nhạy cảm yếu và mong manh, dễ bị tác động bởi các tia cực tím của ánh nắng mặt trời cùng các nhân tố bên ngoài. Do đó, các loại kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên mới có thể bảo vệ da toàn diện. 
Kem chống nắng có thành phần kẽm oxit 
Bạn không nên sử dụng tùy tiện bất kỳ loại kem chống nắng cho da nhạy cảm. Do đó, bạn cần phải xem kỹ thành phần sản phẩm trước khi lựa chọn. Bạn nên ưu tiên chọn kem chống nắng vật lý, có thành phần chứa kẽm oxit cho da nhạy cảm để không bị hấp thu qua da. 
Hạn chế dùng loại kem chống nắng cho da nhạy cảm có mùi 
Những loại kem chống nắng có thành phần hương tạo mùi, bạn nên hạn chế sử dụng vì da nhạy cảm có thể bị dị ứng với những mùi này, nổi nhiều mẩn đỏ. 
Chọn kem chống nắng dạng xịt hoặc sữa

Chọn kem chống nắng dạng xịt hoặc sữa
Chọn kem chống nắng dạng xịt hoặc sữa. Ảnh internet

Kem chống nắng dạng xịt và sữa sẽ không gây nhờn rít, mà rất thoáng cho da nhạy cảm. Đặc biệt là không làm bít lỗ chân lông, tuyến mồ hôi vẫn hoạt động tốt, hạn chế gây ra mụn. 

Hướng dẫn sử dụng kem chống nắng cho da nhạy cảm đúng cách 

Da nhạy cảm rất khó tính, đặc biệt là vùng da mặt. Do đó, để có hiệu quả bảo vệ da tốt nhất, tránh được các trường hợp dị ứng xảy ra, bạn cần: 
Kiểm tra kem trước khi thoa lên mặt 
Bạn nên thoa ít kem chống nắng lên mu bàn tay để thử trước, nếu không có hiện tượng rát, sưng đỏ thì hãy thoa lên mặt. 
Thoa kem chống nắng trước 30 phút rồi mới đi ra ngoài
Kem chống nắng cần có thời gian để phát huy tác dụng. Nên trước khi đi ra ngoài bạn cần thoa kem chống nắng cho da nhạy cảm trước 30 phút. Tuy nhiên, kem chống nắng không thể bảo vệ d   a tránh tuyệt đối các tác động từ bên ngoài nên bạn cần mặc thêm quần áo dài và đội mũ trước đi ra ngoài. 
2-4 tiếng thoa lại kem chống nắng thêm lần nữa

 

2-4 tiếng thoa lại kem chống nắng thêm lần nữa
2-4 tiếng thoa lại kem chống nắng thêm lần nữa. Ảnh internet

Sau khi hoạt động mồ hôi ra nhiều, hoặc khi bạn tắm, lớp kem chống nắng sẽ bị trôi đi một ít. Chính vì thế, bạn cần thoa thêm một lớp kem chống nắng sau 2-4 tiếng. 
Cần thoa kem chống nắng cho môi và quanh mắt
Phần lớn các bạn gái thường quên thoa kem chống nắng cho môi. Làn da môi cũng rất yếu ớt và dễ bị thâm màu hơn các vùng da khác, nên bạn hãy thoa lên môi một lớp kem chống nắng nhẹ nhé! Bên cạnh đó, bạn cần tỉ mỉ thoa kem chống nắng cho vùng quanh mắt, không để chúng rây vào mắt, sẽ cay rát, ảnh hưởng đến thị giác. 
Không nên thoa tiết kiệm
Bạn hãy lấy một lượng kem vừa đủ để chống nắng cho da nhạy cảm. Tuyệt đối không nên tiết kiệm, như vậy thoa sẽ không đều, chỗ có chỗ không, khiến cho da loang lổ chỗ trắng chỗ đen. 
Hy vọng với những thông tin trên đã giúp da cho bạn, nắm rõ được cách chống nắng cho da nhạy cảm hiệu quả, bảo vệ da toàn diện. 

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