Chỉ với 1 trái dừa, bạn có ngay vài cách làm đẹp từ 'đầu đến chân' cực đơn giản, dễ dàng áp dụng tại nhà

Cách làm đẹp từ nước dừa vô cùng đơn giản, hiệu quả lại ít tốn kém chi phí, bạn có thể thử áp dụng tại nhà để ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Không chỉ giúp giải khát, nước dừa còn được ưa chuộng bởi những công dụng làm đẹp tuyệt vời mà nó đem lại. Cách làm đẹp từ nước dừa cũng rất đơn giản, bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây:

1. Uống nước dừa làm đẹp da

Nước dừa là một trong những thực phẩm giúp làm đẹp da vô cùng tốt đối với chị em phụ nữ. Chỉ cần chăm chỉ uống nước dừa mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của làn da sau 1 tuần.

Uống nước dừa mỗi ngày để có làn da khỏe đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống nước dừa hợp lý nhất: Nên uống nước dừa vào buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút, tránh uống vào buổi tối vì nước dừa có tác dụng phụ làm đầy bụng khó tiêu, uống buổi tối sẽ không tốt.

2. Tắm nước dừa giúp làm trắng da

Nước dừa có tác dụng giúp làn da của bạn trắng hồng, mịn màng, mờ thâm.

Cách tắm: Đổ nước dừa vào bồn tắm, ngâm mình khoảng 30 phút (có thể nhỏ một vài giọt tinh dầu hòa cùng để tăng thêm độ thơm, mịn cho làn da). Sau đó, tắm qua lại với nước để da không bị châm chích.

Tắm nước dừa giúp da mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

3. Dầu dừa làm dài mi - dày mi

Mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng dầu dừa để chuốt mi (tránh để dầu dừa dính vào mắt) sau khoảng 2 tuần bạn sẽ cảm nhận được mi mọc dài và dày hơn. Lưu ý: Không nên chuốt quá nhiều vì dầu dừa có thể làm nặng mắt.

Dầu dừa có tác dụng làm dày mi - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa nguyên chất dạng hơi sệt, ánh vàng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công và luôn trẻ đẹp với cách làm đẹp từ dừa trên nhé!

Sử dụng dầu dừa thế nào để phục hồi tóc khô, nhuộm nhiều lần? Ngoài làn da, mái tóc cũng cần có sự chăm sóc đặc biệt. Sử dụng các sản phẩm từ tự nhiên giúp tóc thêm bóng mượt, khỏe mạnh và không bị hư tổn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-1-trai-dua-ban-co-ngay-vai-cach-lam-dep-tu-dau-den-chan-cuc-don-gian-de-dang-ap-dung-tai-nha-346299.html