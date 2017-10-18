Chỉ cần dùng cách trị thâm mụn này da bạn sẽ trắng mịn không tỳ vết hiệu quả trong 1 tuần

Sau khi nặn mụn thì xung quanh vết mụn sẽ bị thâm, mẩm đỏ hơn. Nếu như bạn nặn mạnh tay thì vết thâm do mụn để lại sẽ khiến da trở nên xấu xí hơn. Bạn cần có một phương pháp điều trị ngay nếu không muốn kéo dài tình trạng này. Để giảm nỗi lo về vẻ đẹp làn da, cách trị thâm mụn hiệu quả trong 1 tuần dưới đây chính là phương pháp bạn nên sử dụng để sớm lấy lại làn da trắng mịn không tỳ vết.

Hiện nay có khá nhiều cách dưỡng da trị mụn và vết thâm hiệu quả. Sự lựa chọn của nhiều người vẫn là các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da tổng hợp. Đây là cách tiện lợi và mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, trong những loại kem này có chứa thành phần hóa học, nếu như da nhạy cảm, dễ bị kích ứng thì sẽ gây nên dị dứng da, da bị mụn nhọt, mẩn đỏ nhiều hơn. Do vậy, trước khi sử dụng biện pháp này bạn cần tìm hiểu xem với loại da của mình thì thích hợp với những sản phẩm như thế nào và chọn ra loại kem dưỡng trị thâm mụn phù hợp nhất.

Ngoài cách này, việc chăm sóc da ngay từ bên trong cũng đóng vai trò quan trọng để giúp chăm sóc da bị thâm, bị mụn tốt hơn. Uống nhiều nước, bổ sung thêm nhiều rau củ, trái cây tươi sẽ giúp da được nuôi dưỡng tốt, giảm tình trạng nóng trong người khiến mụn mọc nhiều hơn. Sử dụng thực phẩm này thường xuyên sẽ cho bạn làn da sáng mịn hơn.

Đồng thời, biện pháp mà các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng đó là dùng mặt nạ thiên nhiên để trị mụn thâm hiệu quả.

Những công thức dưới đây là gợi ý hay cho bạn.

Hiệu quả sau 1 tuần với cách trị thâm mụn từ nha đam

Nha đam, một loại thực phẩm thiên nhiên nổi tiếng với khả năng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và giúp dưỡng da rất tốt. Chị em phụ nữ chọn nha đam để điều trị mụn và dưỡng da trắng mịn hơn.

Nhờ vào thành phần vitamin, khoáng chất và chất nhầy trong nha đam nên nó giúp dưỡng ẩm, kháng khuẩn, trị vết thâm sau mụn hiệu quả và đảm bảo an toàn cho da.

Cách đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng đó là cạo lấy phần gel nha đam bên trong rồi thoa trực tiếp lên da mặt. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước mát. Duy trì cách này đều đặn mỗi ngày để sớm loại bỏ vết mụn, sẹo thâm cứng đầu nhất. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nha đam với sữa chua không đường, mật ong để tăng thêm hiệu quả trị mụn.

Cách trị thâm mụn hiệu quả sau 1 tuần với dầu dừa

Trong dầu dừa chứa hàm lượng cao vitamin E, thành phần này giúp cải thiện vẻ đẹp làn da. Giúp da căng mịn, sạch mụn và vết thâm nhanh chóng. Áp dụng dầu dừa đúng cách thì chỉ sau 1 tuần, gương mặt bạn sẽ càng đẹp hơn và sáng mịn hơn.

Cách 1: Thoa trực tiếp dầu dừa lên da kết hợp massage nhẹ nhàng rồi đợi 20 phút sau rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Cách 2: Trộn dầu dừa với sữa chua không đường hoặc bột cám gạo, khoai tây, bột yến mạch... để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Áp dụng hỗn hợp này lên da và đợi khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước.

Điều trị thâm mụn công hiệu sau 1 tuần với cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin A, C, đặc biệt là tinh chất lycopene giúp ngăn ngừa lão hóa, se khít lỗ chân lông loại bỏ mụn, vết thâm do mụn để lại hiệu quả nhất. Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong mọi gia đình nên bạn đừng ngần ngại mà sử dụng nó để chăm sóc làn da của mình.

- Cà chua lột vỏ, bỏ hạt rồi đem xay nhuyễn.

- Trộn cà chua xay với mật ong hoặc sữa chua không đường, dầu oliu... theo tỷ lệ 2:1.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và chú ý đến vùng da bị mụn thâm.

- Giữ lớp mặt nạ này trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Ngoài những cách trị thâm mụn này, ban còn nhiều sự lựa chọn khác cho tác dụng không kém như nghệ, sữa chua, mật ong, dưa leo, chanh tươi... Bạn hãy chọn cho mình một phương pháp thích hợp nhất rồi áp dụng đều đặn mỗi tuần khoảng 3 lần để sớm lấy lại vẻ đẹp rạng ngời của làn da. Hiệu quả trị thâm mụn sẽ trông thấy chỉ sau 1 tuần. Chúc bạn thành công!