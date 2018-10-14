Chẳng cần dùng mỹ phẩm hay chăm chút nhiều, da mặt vẫn khỏe đẹp, không tì vết nếu bổ sung đủ 5 dưỡng chất này

Các nhóm vitamin này có khả năng sửa chữa những tế bào tổn thương và thúc đẩy tái tạo da. Bạn không cần phải băn khoăn tìm kiếm, Stylecraze đã thu thập đủ 5 loại dưỡng chất cần bổ sung sau đây để nuôi dưỡng làn da.

Làn da phản ánh những gì bạn ăn mỗi ngày hoặc trong một thời gian dài. Do đó, nuôi dưỡng cơ thể với các loại thực phẩm giàu vitamin, chất dinh dưỡng là cách duy nhất để chăm sóc làn da từ bên trong.

Một nghiên cứu công bố, vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, ngăn chặn photodamage gây ra bởi tiếp xúc với tia cực tím. Bên cạnh đó, duy trì mức độ chống oxy hóa trong cơ thể và da. Từ đó, ngăn chặn lão hóa và làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Loại vitamin này chủ yếu được tìm thấy trong lớp biểu bì và lớp hạ bì của làn da. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe đẹp.

Vitamin C có tác dụng tăng hiệu quả chống oxy hóa làn da và cơ thể - Ảnh: Internet

Nếu nghĩ rằng không nhận đủ vitamin C từ chế độ ăn uống, bạn có thể tiêu thụ thêm ớt đỏ, ổi, dâu tây, bông cải xanh, đu đủ, đậu Hà Lan, bưởi, mầm Brussel, súp lơ, cải xoăn...

2. Vitamin A: Ngăn ngừa lão hóa, điều trị mụn trứng cá

Nếu nhận thức sớm về các dấu hiệu lão hóa, bạn chắc chắn không còn xa lạ gì với retinol. Đây là một tên gọi khác của vitamin A. Loại dưỡng chất này mang đến hiệu quả cao trong việc cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Theo nghiên cứu, loại vitamin này làm giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Đồng thời, tăng cường sản xuất collagen, làm tăng độ đàn hồi của làn da. Giảm sát thương gây ra bởi các gốc tự do. Đặc biệt là ngăn ngừa mụn trứng cá.

Vitamin A có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, điều trị mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Một nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin A hoặc retinol thấp thường mắc phải vấn đề mụn trứng cá nặng và các tình trạng khác như viêm, dị ứng.

Bạn có thể bổ sung vitamin A bằng cách ăn các thực phẩm như: Khoai lang, rau bina, lòng đỏ trứng, cà rốt, hải sản...

3. Vitamin E: Ngăn ngừa da khô và nếp nhăn

Bạn có thể thấy vitamin E "tỏa sáng" như một ngôi sao trong lòng các tín đồ làm đẹp. Điều này là bởi vì chúng được sử dụng rộng rãi và mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho làn da.

Vitamin E có công dụng loại bỏ tác hại từ các gốc tự do, có nghĩa là chúng ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ làn da luôn khỏe mạnh.

Một nghiên cứu cho thấy, vitamin E giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi các tia UV có hại, chẳng hạn như các đốm đen, nám, bỏng rát hay tàn nhang. Lượng dầu tự nhiên trong vitamin này còn ngăn ngừa khô và giữ cho làn da luôn ngậm nước, giảm stress, chống oxy hóa.

Vitamin E mang đến hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa khô da và xử lý nếp nhăn - Ảnh: Internet

4. Vitamin B3: Điều trị tổn thương và sắc tố

Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá thường xuyên, cơ thể sẽ tổng hợp quá liều vitamin D hàng ngày, điều này có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho làn da. Sắc tố, nếp nhăn, đốm đen... là những hệ lụy cực kỳ nguy hại.

Theo nghiên cứu, vitamin B3 hoặc niacinamide có khả năng bảo vệ da khỏi hư hại do ánh nắng mặt trời. Đồng thời, làm giảm tăng sắc tố, làm chậm quá trình lão hóa bằng cách xóa mờ các nếp nhăn và đốm đen.

Vitamin B3 giúp điều trị tổn thương và sắc tố gây ra bởi ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Nếu chủ yếu tiêu thụ thực phẩm đã chế biến, bạn sẽ không cung cấp đủ loại vitamin quan trọng này. Để tránh điều đó, hãy bao gồm những thực phẩm như: Nấm, cá ngừ, gà tây, hạt hoa hướng dương, trái bơ, đậu xanh, gan, đậu phộng...

5. Vitamin K: Giải quyết các đốm đen "cứng đầu" và sẹo

Vitamin K được biết đến nhiều nhất với khả năng làm đông máu. Loại dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành các vết thương và bầm tím. Đồng thời, giúp điều trị một số tình trạng, giữ cho làn da khỏe mạnh.

Vitamin K "chiến đấu" với nếp nhăn và quầng thâm. Nghiên cứu được tiến hành vào năm 2004 cho thấy, việc sử dụng gel chứa 2% vitamin K, cùng 0,1% retinol và vitamin C, E sẽ làm giảm đáng kể các nếp nhăn và quầng thâm mắt chỉ sau thời gian ngắn.

Vitamin K có tác dụng tốt đối với các đốm đen cứng đầu và sẹo - Ảnh: Internet

Bạn có thể tăng lượng vitamin K bằng cách tiêu thụ: Cải bắp, bông cải xanh, rau diếp, củ cải xanh, cải xoăn, mùi tây, súp lơ, ngũ cốc...

Vitamin K được tìm thấy dưới nhiều hình thức khác nhau. Vitamin K1, K2 và K3 dễ dàng tìm thấy trong tất cả các loại thực vật.

Chăm chỉ bổ sung nguồn thực phẩm chứa 5 loại vitamin, dưỡng chất trên hàng ngày, bạn sẽ "xây dựng" làn da khỏe mạnh, rạng ngời, không tì vết.