Bộ 3 cách làm kem trộn trị mụn an toàn trả lại làn da mịn màng cuốn hút

Hiện nay có khà nhiều công thức làm kem trộn dưỡng da có loại giúp da căng mịn hơn, có loại dưỡng da trắng hơn và cũng có sản phẩm giúp trị mụn hiệu quả. Cách làm kem trộn trị mụn an toàn tại nhà là phương pháp được nhiều chị em sử dụng để chăm sóc làn da của mình vì nó đem lại kết quả như ý mà còn đảm bảo an toàn cho làn da.

Mật ong và sữa chua là hai sản phẩm tuyệt vời mà khi nhắc đến bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Vì nó nổi tiếng trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hoàn hảo. Đồng thời chúng đều là sản phẩm từ thiên nhiên nên đảm bảo an toàn tốt nhất cho làn da của bạn.

Thông thường, loại kem trộn sử dụng thành phần từ thiên nhiên được ưa chuộng hơn cả. Vì trong nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu mà không có bất cứ loại chất hóa học nào ảnh hưởng đến da. Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn tạo ra một loại kem dưỡng da tuyệt vời mà bạn nên tham khảo ngay nhé.

Với hàm lượng vitamin A, B, C, E cao sẽ giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào,loại bỏ khuẩn mụn gây hại giúp da sạch mụn và vết thâm đến không tỳ vết. Dùng nó để làm kem trộn trị mụn là một trong nhiều sự lựa chọn bạn cần áp dụng thử.

Chuẩn bị: Chanh tươi, mật ong, sữa chua không đường, bột nghệ, bột hạnh nhân.

Thực hiện:

- Trộn 2 muỗng bột hạnh nhân với 2 muỗng cốt chanh, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng bột nghệ và nửa hũ sữa chua không đường.

- Khuấy đều cho đến khi các nguyên liệu quyện vào với nhau và tạo thành lớp kem mịn là được.

- Bảo quản sản phẩm trong ngăn mát tủ lạnh.

Loại kem này bạn có thể sử dụng trong vòng 7 ngày. Do vậy, lúc làm kem trộn thì bạn nên cho tỷ lệ ít lại và thay đổi theo từng đợt khác nhau để sản phẩm luôn được mới và kết quả trị mụn sẽ tốt hơn nhé.

Cách làm kem trộn trị mụn hiệu quả với dưa chuột và cà chua

Dưa chuột và cà chua là hai loại thực phẩm với nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể và nó cũng được dùng phổ biến trong nhiều công thức làm đẹp một số đó là dùng để làm kem trộn trị mụn khá an toàn và công hiệu cao.

Chuẩn bị: Bột cám gạo, chanh, cà chua, dưa chuột.

- Cà chua và dưa chuột rửa sạch rồi ép lấy nước cốt.

- Chanh cũng được vắt lấy nước.

- Trộn 3 muỗng bột cám gạo với 1 muỗng nước ép cà chua, 1 muỗng nước ép dưa chuột và nửa muỗng nước cốt chanh.

Bạn có thể thay đổi tỷ lệ miễn sao tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần, nhớ là đậy kín nhé.

Dưỡng da trị mụn với cách làm kem trộn từ vitamin E

Vitamin E từ lâu đã đứng đầu trong danh sách làm đẹp và chăm sóc da hiệu quả và an toàn cao nhất. Vitamin E góp mặt với nhiều loại mặt nạ dưỡng da trắng mịn, trị mụn mà nhiều chị em đã sử dụng và chứng minh thực tế là công hiệu cao. Việc làm kem trộn trị mụn với vitamin E sẽ giúp da được cải thiện tốt nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi làn da khác nhau.

Chuẩn bị: Vitamin E, sáp ong, dầu oliu, bơ ca cao.

Thực hiện:

- Cho sáp ong và bơ ca cao trộn với dầu oliu theo tỷ lệ 1:1 .

- Đem nấu cách thủy hỗn hợp này để sáp ong và bơ ca cao tan chảy ra. Đến khi chúng tan chảy hoàn toàn thì tắt bếp và để nguội.

- Sau đó, cắt khoảng 3 viên nén vitamin E bóp lấy dịch rồi trộn đều vào hỗn hợp trên.

- Cuối cùng là cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh rồi bảo quản trong tủ lạnh nhé.

Cách dùng kem trộn dưỡng da trị mụn an toàn và hiệu quả nhất

Kem trộn cũng tương tự như những loại kem dưỡng bình thường khác nên cách sử dụng cũng giống nhau.

Trước khi áp dụng kem trộn lên da, bạn hãy rửa mặt sạch với sữa rửa mặt và nước ấm. Làm như vậy để lỗ chân lông thông

thoáng và tiếp nhận dưỡng chất tốt hơn.

Sau đó, bạn hãy thoa đều kem trộn lên da, đặc biệt là vùng da bị mụn, thoa lớp mỏng thôi nhé. Sử dụng nó giống như kem dưỡng nên bạn không cần phải rửa lại với nước sau đó mà có thể giữ đến sáng hôm sau. Áp dụng mỗi sáng và tối để đạt hiệu quả trị mụn cao như ý nhé.

Trên đây là một vài cách làm kem trộn trị mụn an toàn và hiệu quả mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà, Kiên trì sau 1 tháng, làn da của bạn sẽ được thay đổi đến bất ngờ.