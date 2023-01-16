Bí quyết sở hữu làn da không tỳ vết với bộ 3 cách trị mụn thâm tại nhà đơn giản nhất

Ai cũng muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào mà không tỳ vết, nhưng đây là điều ước mà không phải muốn là có được. Có khá nhiều vấn đề của làn da được chị em phụ nữ quan tâm như da bị rám nắng, mụn nhọt, vết thâm..., mà những vết mụn thâm khiến chị em đau đầu hơn cả. Nếu không biết cách chăm sóc da hợp lý thì làn da của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Để giải quyết nỗi lo âu này của các chị em phụ nữ, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách trị mụn thâm tại nhà đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Cũng chính vì nguyên nhân kể trên mà trong bài viết này sẽ cập nhật cho bạn những phương pháp tự nhiên để trị mụn thâm hiệu quả ngay tại nhà. Chỉ cần kiên trì áp dụng thì chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ được thay đổi tuyệt vời nhất.

Hiện nay, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng do vậy mà trên thị trường càng có nhiều sản phẩm dưỡng da với nhiều công dụng và hiệu quả khác nhau. Phụ nữ hiện đại luôn chọn kem dưỡng da vì nó tiện lợi và cho rằng công hiệu cao. Tuy nhiên, bạn không biết rằng, nếu da bị nhạy cảm với các thành phần hóa học trong mỹ phẩm thì sẽ khiến da bị mẩn đỏ, nổi mụn nhiều hơn. Do vậy, lời khuyên của chuyên gia dành cho các chị em đang bị mụn thâm đó là áp dụng sản phẩm từ thiên nhiên để dưỡng da, vì nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da của bạn.

1. Trị mụn thâm tại nhà với rau diếp cá

Không chỉ là loại rau thơm góp mặt trong nhiều món ăn, rau diếp cá còn là sản phẩm giúp trị mụn, giảm vết thâm nhanh chóng và hiệu quả cao. Trong rau diếp cá có nhiều axit amin, vitamin giúp làm sạch da, loại bỏ khuẩn mụn, giảm những nốt mụn thâm cứng đầu, ngăn ngừa nếp nhăn và giúp da trở nên mịn màng hơn. Nhiều chị em đã chọn rau diếp cá để trị mụn và chứng minh là hiệu quả cao, bạn cũng hãy thử áp dụng xem sao nhé.

Da trắng mịn hơn khi dùng cách trị mụn thâm tại nhà với rau diếp cá!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Rau diếp cá, mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy vài lá rau diếp cá tươi rửa sạch rồi giã nhuyễn vắt lấy nước cốt.

- Trộn 1 muỗng nước cốt rau diếp cá với nửa muỗng mật ong nguyên chất.

- Sau khi rửa mặt và lau khô, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da với 1 lớp mỏng.

- Đợi đến khi lớp mặt nạ này khô đi thì hãy tiếp tục thoa thêm 1 lớp nữa.

- Cuối cùng là rửa sạch lại với nước ấm sau khoảng 20 phút.

2. Trị mụn thâm tại nhà hiệu quả bằng sữa tươi

Sữa tươi là thức uống thơm ngon tốt cho sức khỏe cơ thể và nó còn có tác dụng tuyệt vời với làn da đó là trị mụn thâm. Trong sữa tươi chứa nhiều vitamin, khoáng chất tự nhiên giúp tái tạo tế bào da, ngăn ngừa quá trình lão hóa da sớm cũng như giúp làm mờ các vết thâm, trị mụn thâm hiệu quả cho bạn làn da trắng đẹp rạng ngời.

Massage mặt bằng sữa tươi giúp trị mụn thâm tại nhà hiệu quả cao!

Cách dùng sữa tươi cũng rất đơn giản. Bạn tiến hành thực hiện như sau:

- Bạn hãy rửa mặt với nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, sau đó lấy sữa tươi không đường thoa đều lên da và dùng nó để massage da mặt đều theo hình xoắn ốc.

- Cứ lặp lại như vậy trong khoảng 10 – 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh là được.

- Với cách này thì bạn có thể sử dụng hàng ngày mỗi sáng và tối để đạt hiệu quả trị mụn thâm cao nhất.

Ngoài ra, người ta cũng hay kết hợp sữa tươi với một vài sản phẩm tự nhiên khác để rút ngắn thời gian dưỡng da trị mụn:

- Dùng sữa tươi không đường trộn với bột nghệ hoặc bột cám gạo, bã cà phê cho đều để tạo hỗn hợp sền sệt.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt sạch với nước ấm.

- Giữ lớp mặt nạ trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại lần nữa bằng nước ấm.

3. Cách trị mụn thâm tại nhà hiệu quả từ khoai tây

Khoai tây tốt cho sức khỏe và mang lại hiệu quả làm đẹp đã được chị em chứng minh. Khoai tây chứa nhiều vitamin B, C, khoáng chất thiết yếu, nó có thể diệt được vi khuẩn gây hại, tẩy tế bào chết, se khít lỗ chân lông dưỡng trắng da và trị mụn thâm công hiệu.

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Khoai tây tươi cắt lát mỏng rồi đắp lên da. Hoặc nếu muốn, bạn hãy luộc chín khoai tây rồi giằm nhuyễn, đem trộn với chút mật ong hoặc sữa tươi không đường.

- Dùng hỗn hợp này đắp lên da mặt là được.

- Sau khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của làn da chỉ sau lần đầu tiên áp dụng.

Cách trị mụn thâm hiệu quả tại nhà bằng khoai tây!

Trên đây là những gợi ý đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể trị mụn thâm tại nhà. Hãy kiên trì áp dụng nhé, chỉ sau 1 tuần là làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào và giảm hẳn mụn thâm. Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý nhé!