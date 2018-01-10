Bác sĩ da liễu hướng dẫn 'từng li từng tí' cách dùng vitamin E đắp mặt nạ, da trắng, sạch mụn sau 7 ngày

Chăm sóc da 10/01/2018 11:13

Từ lâu vitamin E đã trở thành nguyên liệu làm đẹp được phụ nữ ưa chuộng vì mang lại hiệu quả cao và an toàn với da. Dưới đây là cách dùng vitamin E để đắp mặt nạ dưỡng da tại nhà từ bác sĩ da liễu, Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Ngày nay, phụ nữ luôn tìm đến các phương pháp làm đẹp, chăm sóc da từ nguyên liệu tự nhiên, lành tính với cách thức đơn giản, có thể thực hiện tại nhà. Trong đó, đắp mặt nạ từ vitamin E là phương pháp được ưu tiên lựa chọn vì có công dụng cao và rất an toàn với da, thậm chí là da nhạy cảm.

Vitamin E đắp mặt có tác dụng gì?

Trao đổi với PV Phụ Nữ & Gia Đình, TS.BS Trần Ngọc Ánh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, vitamin E có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, dưỡng ẩm sâu, xóa mờ nếp nhăn giúp da luôn căng mịn và tươi trẻ. Đồng thời, loại vitamin này còn tạo ra lớp màn bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, từ đó ngăn ngừa các khuyết điểm như nám, thâm sạm, tàn nhang xuất hiện.

Bác sĩ da liễu hướng dẫn 'từng li từng tí' cách dùng vitamin E đắp mặt nạ, da trắng, sạch mụn sau 7 ngày - Ảnh 1
Theo TS.BS Trần Ngọc Ánh, bản thân vitamin E không có tác dụng điều trị mụn, do đó, để đạt được công dụng này, phải kết hợp với các loại nguyên liệu có đặc tính kháng khuẩn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bác sĩ Trần Ngọc Ánh cũng chia sẻ thêm, kết hợp vitamin E với một số nguyên liệu như vitamin C, vitamin A, gel nha đam... sẽ mang đến tác dụng làm mềm, dưỡng trắng da hữu hiệu.

Ngược lại, kết hợp vitamin E với các nguyên liệu mang đặc tính kháng khuẩn như mật ong, nước cốt chanh, dầu dừa... sẽ giúp điều trị mụn, viêm da, mẩn ngứa vô cùng hiệu quả.

Theo bác sĩ Ánh, vitamin E rất lành tính nên phù hợp với tất cả các loại da, tuy nhiên với da dầu thì nên kết hợp với một số nguyên liệu có khả năng kiểm soát tuyến bã nhờn.

Bác sĩ da liễu hướng dẫn 'từng li từng tí' cách dùng vitamin E đắp mặt nạ, da trắng, sạch mụn sau 7 ngày - Ảnh 2
Đắp mặt nạ vitamin E với gel nha đam có tác dụng dưỡng da trắng mịn, mềm mại - Ảnh: Internet

Cách dùng vitamin E đắp mặt nạ

*Dưỡng da trắng mịn, mềm mại

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên vitamin E

- 1 muỗng canh gel nha đam

- 1 viên vitamin C

Cách thực hiện:

Đầu tiên, nghiền mịn viên vitamin C cho vào chiếc bát nhỏ. Kế đó, trích dịch 2 viên vitamin E và thêm gel nha đam vào bát, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Vệ sinh da mặt thật sạch bằng nước ấm, dùng bông tẩy trang thấm khô khuôn mặt. Sau đó, thoa đều hỗn hợp mặt nạ vitamin E vừa thực hiện lên, mát xa theo chiều kim đồng hồ khoảng 2 phút. Nằm thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Bác sĩ da liễu hướng dẫn 'từng li từng tí' cách dùng vitamin E đắp mặt nạ, da trắng, sạch mụn sau 7 ngày - Ảnh 3
Bạn có thể dùng hỗn hợp mặt nạ vitamin E và gel nha đam như kem dưỡng da ban đêm - Ảnh: Internet

*Trị mụn

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên vitamin E

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Trích dịch 2 viên vitamin E và cho 1 muỗng chanh dầu dừa vào chiếc bát nhỏ. Kế đó, dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau.

Rửa mặt với nước muối ấm pha loãng rồi thấm khô da. Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vitamin E trị mụn vừa thực hiện lên, nằm thư giãn khoảng 5 – 7 phút thì vệ sinh sạch.

Bác sĩ da liễu hướng dẫn 'từng li từng tí' cách dùng vitamin E đắp mặt nạ, da trắng, sạch mụn sau 7 ngày - Ảnh 4
Đắp mặt nạ từ vitamin E và dầu dừa giúp điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn nên đắp mặt nạ vitamin E trị mụn này 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tối ưu.

Hi vọng những thông tin bổ ích về cách dùng vitamin E đắp mặt nạ dưỡng da từ TS.BS Trần Ngọc Ánh sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng da trong thời gian nhanh nhất.

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Trộn 2 viên vitamin E với nước cốt chanh, thoa đến đâu da bật tone tới đó, dùng kem trộn cả năm cũng không thể nhanh bằng

Trộn 2 viên vitamin E với nước cốt chanh, thoa đến đâu da bật tone tới đó, dùng kem trộn cả năm cũng không thể nhanh bằng

Sự hòa quyện giữa 2 loại nguyên liệu đã tạo nên 3 công thức thần kỳ, kích thích làn da thâm đen trở nên mềm mịn, căng sáng từ sâu bên trong.

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