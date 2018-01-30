Ăn nhiều đồ nóng trong ngày Tết mà không biết 5 cách ngăn ngừa mụn này, mặt sần sùi là đúng

Chăm sóc da 30/01/2018 11:46

Các món ăn truyền thống của Tết Việt thường giàu tinh bột, chất béo và đường, những loại chất vô cùng có hại đối với da, đồng thời là tác nhân gây nên mụn. Để không gặp phải vấn đề về da này, bạn cần học ngay 5 cách ngăn ngừa mụn dưới đây.

Ngoài việc sử dụng sai dòng mỹ phẩm, chăm sóc không đúng cách thì ăn uống, thói quen sinh hoạt cũng là nguyên nhân lớn khiến các nốt mụn nổi đầy trên bề mặt da. Đặc biệt, trong ngày Tết, bạn luôn bị cuốn vào các bữa tiệc với đầy các món ăn, thức uống không lành mạnh, điều này khiến da bị tổn thương, mụn nổi nhiều hơn. Do đó, trước Tết, bạn hãy trang bị cho bản thân 5 cách ngăn ngừa mụn vô cùng hiệu quả dưới đây.

Uống thật nhiều nước

Nếu muốn đào thải độc tố, cặn bã ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng, bạn phải uống thật nhiều nước mỗi ngày. Vì nước là điều kiện cần để cơ thể chuyển hóa và trao đổi chất. 

Ngoài ra, bổ sung đủ nước sẽ cung cấp độ ẩm giúp ngăn ngừa một số vấn đề về da hữu hiệu. Độ ẩm góp phần cân bằng pH, duy trì da và hạn chế sự xuất hiện của mụn vượt trội. Đặc biệt, để tăng hiệu quả thanh lọc, giải độc, bạn có thể uống các loại nước detox từ trái cây, rau củ quả tươi.

Ăn nhiều đồ nóng trong ngày Tết mà không biết 5 cách ngăn ngừa mụn này, mặt sần sùi là đúng - Ảnh 1
Uống nhiều nước là cách ngăn ngừa mụn đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Ăn kèm thực phẩm xanh

Để giảm lượng thực phẩm giàu tinh bột, chất béo, đường... trong ngày Tết, bạn hãy bổ sung vào thực đơn các món từ rau củ quả. Cách này vừa giúp cơ thể thanh lọc, giải độc, ngăn ngừa mụn vừa kiểm soát cân nặng hiệu quả. 

Ngoài ra, bạn có thể tự tay chế biến những món ăn từ thực phẩm xanh mới lạ để làm thực đơn ngày Tết thêm phong phú, đa dạng. 

Hạn chế rượu bia

Hạn chế uống rượu bia, các loại thức uống chứa cồn và cafein trong ngày Tết là cách ngăn ngừa mụn hiệu quả nhất. Vì cồn, cafein làm cơ thể nóng lên, từ đó khiến các nốt mụn xuất hiện ngày càng nhiều.

Thay vì sử dụng rượu bia thông thường, hãy uống rượu vang nho hoặc các loại thức uống trái cây lên men tự nhiên. Những thức uống này ngoài ngăn ngừa mụn còn giúp làm chậm lão hóa hữu hiệu. 

Vệ sinh da đúng cách

Ngoài chế độ ăn uống, thói quen vệ sinh da cũng cần được chú trọng trong những ngày Tết. Vì phải đi chơi, hoạt động nhiều nên da sẽ tiết nhiều mồ hôi, bụi bẩn cũng bám vào lỗ chân lông dày hơn. Do đó, nếu không vệ sinh đúng cách, vi khuẩn sẽ xâm nhập gây nên mụn đầu đen, mụn bọc thậm chí là viêm da vô cùng nguy hiểm. 

Ăn nhiều đồ nóng trong ngày Tết mà không biết 5 cách ngăn ngừa mụn này, mặt sần sùi là đúng - Ảnh 2
Rửa mặt, tẩy trang đúng cách mỗi ngày là cách ngăn ngừa mụn trong ngày Tết vượt trội - Ảnh: Internet

Trong ngày bạn nên rửa mặt 2 - 3 lần nếu phải hoạt động nhiều ngoài trời. Đồng thời, vào buổi tối, phải tẩy trang và vệ sinh da thật cẩn thận. Nếu có thời gian, hãy xông hơi da mặt với nước nóng để loại bỏ bụi bẩn một cách triệt để, đồng thời thư giãn và giảm căng thẳng. 

Ngủ một giấc thật ngon

Vui chơi nhiều mà bạn lại mất ngủ, cơ thể sẽ vô cùng mệt mỏi và căng thẳng, tình trạng này kéo dài sẽ làm rối loạn nội tiết tố nữ estrogen, đây là nguyên nhân khiến mụn, nám, tàn nhàng và nếp nhăn "ghé thăm". Chính vì vậy, hãy ngủ đúng giờ, đủ giấc để cơ thể và tinh thần sảng khoái, phấn khởi, có như vậy, nhan sắc mới xinh đẹp và rạng ngời.

Trên đây là 5 cách ngăn ngừa mụn trong ngày Tết hiệu quả nhất, bạn hãy áp dụng để giúp làn da luôn khỏe đẹp.

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