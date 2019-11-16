5 thói quen hàng ngày đơn giản này là bí quyết trẻ lâu giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da trắng mịn, thách thức tuổi tác

Gạo rất giàu vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da khỏi lão hóa. Ngoài ra, loại hạt này còn giàu dưỡng chất giúp làm dịu và dưỡng trắng da nhanh chóng.

Mới đây, Brightside đã đăng tải 5 thói quen hàng ngày giúp đẩy lùi quá trình lão hóa của phụ nữ Nhật Bản. Đây cũng là bí quyết trẻ lâu , duy trì vẻ đẹp thanh xuân cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay bây giờ.

Đầu tiên, ngâm nửa bát gạo vào nước lọc khoảng 2 phút rồi vo sạch vài lần dưới vòi nước. Tiếp đó, thêm 200ml nước lọc vào ngâm với gạo trong 15 phút.

Bước tiếp theo, hãy lọc lấy phần nước gạo đặt trong bình thủy tinh, đậy kín nắp trong 1 - 2 ngày ở nhiệt độ phòng.

Bây giờ, hãy pha loãng 2 muỗng nước gạo lên men với 1 - 2 ly nước sạch để rửa mặt mỗi ngày, sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả tuyệt vời.

Lưu ý, khi nước gạo đã lên men chua, hãy bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh.

2. Mặt nạ rong biển

Rong biển được biết đến với các đặc tính có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng khuyến khích mọi người nên dùng loại thực vật biển này hàng ngày.

Tại châu Á, Nhật Bản là nơi tiêu thụ rong biển nhiều nhất. Ngoài bổ sung vào chế độ dinh dưỡng, người Nhật còn tận dụng loại cây này để làm mặt nạ chống lão hóa da.

Cách thực hiện:

Để làm mặt nạ rong biển, hãy thêm bột rong biển với nước ấm và dầu ô liu theo tỉ lệ đồng đều vào chiếc bát nhỏ. Lúc này, dùng muỗng khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn là có thể sử dụng được.

Thoa hỗn hợp này lên da mặt và vùng cổ, thư giãn trong 15 phút sau đó rửa sạch với nước mát.

Mặt nạ rong biển tăng cường chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi lão hóa tối ưu. Đây chính là bí quyết trẻ lâu mà phụ nữ Nhật vẫn áp dụng mỗi ngày - Ảnh: Internet

3. Bổ sung collagen

Theo nghiên cứu, collagen là chuỗi protein cấu trúc đóng vai trò quan trọng trong kết cấu da. Khi thiếu hụt loại chất này, da sẽ nhanh lão hóa hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, phụ nữ Nhật Bản dường như luôn cung cấp collagen tự nhiên từ các loại thực phẩm lành mạnh cho cơ thể mỗi ngày.

Cụ thể, họ thường xuyên bổ sung nước dùng xương, thịt cá, lòng trắng trứng, trái cây có múi vào chế độ ăn uống để giúp cơ thể sản xuất nhiều collagen hơn.

4. Sản phẩm làm đẹp từ tinh dầu hoa trà

Phụ nữ Nhật Bản chia sẻ một trong những bí quyết trẻ lâu của họ là thường xuyên dùng các sản phẩm làm đẹp từ tinh dầu hoa trà.

Theo nghiên cứu, tinh dầu hoa trà rất giàu axit béo, vitamin và chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác nhân xấu từ môi trường. Nhờ đó, làn da sẽ luôn mềm mại và mịn màng.

Tinh dầu trà là một trong những loại dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

5. Mát xa mặt thường xuyên

Ngay sau khi rửa mặt, phụ nữ Nhật Bản luôn có thói quen mát xa da thật nhẹ nhàng. Chính bởi bí quyết này, họ đã duy trì được sự tươi mới, mịn màng và trắng hồng cho làn da.

Bí quyết trẻ lâu này rất đơn giản, sau khi làm sạch, da đang còn ẩm, bạn nãy đặt các đầu ngón tay lên khuôn mặt và bắt đầu ấn nhẹ nhàng khoảng 1 phút. Nhớ di chuyển ngón tay trong khi ấn để gia tăng hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện mát xa theo chuyển động xoắn ốc, cách này cũng mang đến tác dụng tương tự.

Muốn sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ, chậm lão hóa như phụ nữ Nhật, hãy mát xa khuôn mặt mỗi ngày - Ảnh: Internet

Những thói quen hàng ngày tưởng chừng đơn giản trên lại là bí quyết trẻ lâu giúp phụ nữ Nhật Bản trẻ trung, sở hữu làn da trắng mịn đáng mơ ước.