5 loại tinh dầu tự nhiên có thể xóa mờ đốm đen, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả

Tinh dầu có thể tăng cường và phục hồi làn da bị tổn thương. Ngoài ra, đây còn là nguyên liệu tự nhiên có khả năng xóa mờ đốm đen, ngăn ngừa lão hóa rất hiệu quả.
- Trộn loại bột này với mật ong theo đúng tỉ lệ, đốm đen, xỉn màu đều mờ hẳn giúp da trắng hồng, rạng rỡ chỉ sau 7 ngày
- 1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết
Theo Byrdie, có hơn 90 loại tinh dầu tự nhiên mang đến lợi ích cho sức khỏe. Trong số đó, các chuyên gia da liễu đã tìm ra được rất nhiều loại có tác dụng tốt trong việc làm mờ sẹo, xóa mờ đốm đen, thâm sạm, cũng như ngăn ngừa lão hóa.
Do đó, nếu đang mắc phải những vấn đề kể trên, hãy thử sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên sau đây để khắc phục.
Tinh dầu tự nhiên xóa mờ đốm đen
Dầu cây tràm trà
Tinh dầu tràm trà có khả năng ngăn ngừa và chữa lành nhanh chóng vết thâm, vết thương và sẹo. Loại tinh dầu này tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn giúp làn da phục hồi nhanh chóng hơn.
Dầu oải hương
Hoa oải hương giúp làm dịu da kích ứng nhanh chóng, chống viêm, điều trị mụn giúp da phục hồi nhanh hơn. Linalyl acetate, một chất tự nhiên có trong hoa oải hương có khả năng chống viêm, chữa lành vết thương.
Loại tinh dầu này có khả năng thấm sâu nhanh chóng, từ đó cung cấp các chất dinh dưỡng mạnh mẽ vào da.
Dầu hoa cúc
Dầu hoa cúc chứa một thành phần tự nhiên tuyệt vời là azulene có tính hồi phục da hư tổn cao. Loại tinh dầu này làm dịu, làm mới tế bào giúp chống lại các tác nhân có thể gây ra thiệt hại cho làn da.
Azulene còn là một chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ sẽ ngăn chặn sự lão hóa do tuổi tác hay căng thẳng, giữ cho da không tì vết và tươi trẻ.
Dầu nghệ
Chất curcumin trong tinh dầu nghệ có tác dụng chống viêm cực kỳ tối ưu. Đây là nguyên liệu tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc da vào buổi tối với công dụng dưỡng trắng, ngăn ngừa mụn trứng cá và xóa mờ các nhược điểm, tăng sắc tố, đốm đen.
Dầu hương thảo
Tinh dầu hương thảo rất tốt trong việc làm mờ các đốm đen vì giúp tăng cường lưu thông, điều này mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho làn da. Đây cũng là một chất khử trùng giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có thể dẫn đến vết thâm, sẹo.
Chất phytonutrients trong loại dầu này có khả năng chống lại thiệt hại từ gốc tự do, nguyên nhân gây ra lão hóa.
Sử dụng đúng cách 5 loại tinh dầu này thường xuyên, tình trạng sạm đen, đốm đen, lão hóa sẽ được loại bỏ nhanh chóng.