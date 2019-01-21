5 loại tinh dầu tự nhiên có thể xóa mờ đốm đen, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả

Do đó, nếu đang mắc phải những vấn đề kể trên, hãy thử sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên sau đây để khắc phục.

Theo Byrdie, có hơn 90 loại tinh dầu tự nhiên mang đến lợi ích cho sức khỏe . Trong số đó, các chuyên gia da liễu đã tìm ra được rất nhiều loại có tác dụng tốt trong việc làm mờ sẹo, xóa mờ đốm đen , thâm sạm, cũng như ngăn ngừa lão hóa.

Tinh dầu tràm trà có khả năng ngăn ngừa và chữa lành nhanh chóng vết thâm, vết thương và sẹo. Loại tinh dầu này tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn giúp làn da phục hồi nhanh chóng hơn.

Tinh dầu tràm trà có thể xóa mờ sẹo, vết thâm, đốm đen - Ảnh: Internet

Dầu oải hương

Hoa oải hương giúp làm dịu da kích ứng nhanh chóng, chống viêm, điều trị mụn giúp da phục hồi nhanh hơn. Linalyl acetate, một chất tự nhiên có trong hoa oải hương có khả năng chống viêm, chữa lành vết thương.

Loại tinh dầu này có khả năng thấm sâu nhanh chóng, từ đó cung cấp các chất dinh dưỡng mạnh mẽ vào da.

Ngoài xóa mờ các dấu hiệu bắt nguồn từ hắc sắc tố, tinh dầu hoa oải hương còn ngăn ngừa viêm rất hữu hiệu - Ảnh: Internet

Dầu hoa cúc

Dầu hoa cúc chứa một thành phần tự nhiên tuyệt vời là azulene có tính hồi phục da hư tổn cao. Loại tinh dầu này làm dịu, làm mới tế bào giúp chống lại các tác nhân có thể gây ra thiệt hại cho làn da.

Azulene còn là một chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ sẽ ngăn chặn sự lão hóa do tuổi tác hay căng thẳng, giữ cho da không tì vết và tươi trẻ.

Tinh dầu hoa cúc làm mới làn da, tái sản sinh tế bào mới để xóa mờ đốm đen - Ảnh: Internet

Dầu nghệ

Chất curcumin trong tinh dầu nghệ có tác dụng chống viêm cực kỳ tối ưu. Đây là nguyên liệu tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc da vào buổi tối với công dụng dưỡng trắng, ngăn ngừa mụn trứng cá và xóa mờ các nhược điểm, tăng sắc tố, đốm đen.

Dầu nghệ rất giàu kháng khuẩn, chất chống oxy hóa giúp làn da tươi trẻ, khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Dầu hương thảo

Tinh dầu hương thảo rất tốt trong việc làm mờ các đốm đen vì giúp tăng cường lưu thông, điều này mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho làn da. Đây cũng là một chất khử trùng giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có thể dẫn đến vết thâm, sẹo.

Chất phytonutrients trong loại dầu này có khả năng chống lại thiệt hại từ gốc tự do, nguyên nhân gây ra lão hóa.

Không chỉ xóa mờ đốm đen, dầu hương thảo còn ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn trên da mặt - Ảnh: Internet

Sử dụng đúng cách 5 loại tinh dầu này thường xuyên, tình trạng sạm đen, đốm đen, lão hóa sẽ được loại bỏ nhanh chóng.