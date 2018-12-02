Trộn loại bột này với mật ong theo đúng tỉ lệ, đốm đen, xỉn màu đều mờ hẳn giúp da trắng hồng, rạng rỡ chỉ sau 7 ngày

Thay vào đó, hãy thử phương pháp từ bột quế dưới đây. Đây là nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng thiết yếu có khả năng làm sáng màu da, cũng như hoạt động tốt nhất với nhiệm vụ phục hồi tông màu da không đồng đều.

Làn da đầy khuyết điểm hay không đều màu khiến bạn có vẻ ngoài khó coi và kém tự tin hơn. Bạn thường che giấu chúng bằng mỹ phẩm trang điểm , tuy nhiên cách này có thể gây hại cho làn da nếu dùng lâu dài.

Quế còn làm dịu da bị kích thích, đồng thời loại bỏ tận gốc mụn đầu đen cũng như mụn đầu trắng rất hiệu quả. Bạn có thể làm mặt nạ quế tại nhà để điều trị tình trạng màu da không đồng đều.

Loại thảo dược này còn có thể xử lý mụn trứng cá, viêm da và nhược điểm. Đồng thời, chúng cung cấp cho bạn làn da khỏe mạnh và rực rỡ mà không cần sử dụng nhiều mỹ phẩm.

Ngoài ra, loại nguyên liệu này còn chứa các đặc tính kháng khuẩn giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn, các đặc tính làm sáng cung cấp cho bạn làn da trắng mịn.

Khi kết hợp quế với mật ong, bạn sẽ sở hữu hỗn hợp có khả năng giữ ẩm da. Trong công thức mặt nạ này còn có nước chanh, nguyên liệu giúp siết chặt lỗ chân lông trên da. Bột gạo có chức năng loại bỏ các tế bào chết, cũng như chữa lành làn da khô, giữ cho da luôn ẩm mịn. Đặc biệt, đặc tính kháng viêm của tinh dầu cây trà giúp làm dịu da bị kích thích hiệu quả.

Quế là nguyên liệu có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm giúp da ngăn ngừa mụn, viêm hiệu quả - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ bột quế dưỡng trắng da

Thành phần:

- 2 muỗng canh bột quế

- 1 muỗng canh mật ong

- ½ muỗng cà phê nước cốt chanh

- ½ muỗng cà phê bột gạo

- 4-5 giọt tinh dầu cây trà

Cách làm:

Trong chiếc bát nhỏ, thêm bột quế, mật ong, bột gạo và dầu cây trà đã chuẩn bị trước vào. Dùng muỗng khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì dừng lại.

Bắt đầu rửa mặt bằng nước ấm, bước này sẽ làm thông thoáng lỗ chân lông giúp rửa sạch bất kỳ chất độc, bụi bẩn nào trên da. Sau khi thực hiện, lau khô mặt bằng khăn sạch hoặc khăn giấy. Tiếp đó, dùng cọ mềm hoặc ngón tay sạch để thoa đều hỗn hợp vừa làm lên khắp khuôn mặt.

Mặt nạ bột quế có khả năng dưỡng trắng da vượt trội - Ảnh: Internet

Nên áp dụng luôn cho vùng da cổ, tránh mắt, tai và miệng. Để mặt nạ này trong khoảng 15 - 20 phút, dùng nước mát rửa sạch.

Bạn nên áp dụng công thức dưỡng da này khoảng 2 lần mỗi tuần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn đều màu.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, bột quế không phải là nguyên liệu phù hợp với tất cả mọi người. Do đó, bạn nên thử nghiệm trên da tay trước khoảng 24 giờ đồng hồ trước khi áp dụng trên khuôn mặt để tránh tuyệt đối tình trạng kích ứng, dị ứng, nổi mẩn ngứa.

Chúc bạn thành công với công thức mặt nạ bột quế này.