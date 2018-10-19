5 dấu hiệu cho thấy làn da đang tổn thương nghiêm trọng, thay đổi thói quen chăm sóc ngay trước khi quá muộn

Chăm sóc da 19/10/2018 14:24

Nếu mắc phải một trong những dấu hiệu được liệt kê bởi Boldsky sau đây, làn da của bạn đang chịu tổn thương nghiêm trọng vì thói quen tẩy tế bào chết sai cách.

Tẩy tế bào chết thường xuyên là điều cần thiết cho làn da. Công đoạn làm đẹp này liên quan đến độ ẩm. Khi bạn lạm dụng việc tẩy tế bào chết, hậu quả là độ ẩm tự nhiên dần biết mất, làn da trở nên khô ráp, nứt nẻ. Điều này cực kỳ có hại trong mùa đông, khi da vốn đã không đủ độ ẩm.

Chưa kể, khi tẩy tế bào chết quá nhiều đồng nghĩa với việc bạn thường xuyên dùng lực chà lên bề mặt da. Điều này làm tổn thương lớp biểu bì một cách nặng nề hơn. 

Để biết bản thân liệu có đang tẩy tế bào chết sai cách hay không, bạn có thể nhận biết bằng 5 dấu hiệu sau đây.

5 dấu hiệu cho thấy làn da đang tổn thương nghiêm trọng, thay đổi thói quen chăm sóc ngay trước khi quá muộn - Ảnh 1
Tẩy tế bào chết sai cách vô cùng tai hại đối với làn da - Ảnh: Internet

1. Khuôn mặt sưng húp

Khi tẩy tế bào chết quá mức, làn da sẽ không thể sản sinh da mới kịp và có xu hướng viêm, đỏ, thậm chí là sưng húp.

Ngoài ra, thói quen này còn phá hỏng hàng rào lipid tự nhiên làm khuôn mặt sưng húp. Nếu gặp phải tình trạng nguy hiểm này, hãy đến tham khảo ý kiến từ chuyên gia và bác sĩ da liễu.

2. Da mặt căng bóng khác thường

Đã bao giờ bạn nhận được làn da sáng bóng ngay sau khi tẩy tế bào chết? Nếu đã từng thì đây không phải là dấu hiệu tốt. Vì điều này đồng nghĩa với việc làn da đang trong quá trình hư tổn, thậm chí là đang có xu hướng sưng lên.

Đặc biệt, nếu bạn sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết trên thị trường, retinols và axit vô cùng trong chúng sẽ gây hại cho làn da khi tiếp xúc quá thường xuyên.

5 dấu hiệu cho thấy làn da đang tổn thương nghiêm trọng, thay đổi thói quen chăm sóc ngay trước khi quá muộn - Ảnh 2
Da mặt bỗng căng bóng bất thường sau khi tẩy tế bào chết, hãy xem xét lại vì đây không phải là dấu hiệu tốt - Ảnh: Internet

3. Mụn trứng cá bắt đầu xuất hiện

Đây là một trong những dấu hiệu nguy hiểm từ thói quen tẩy tế bào chết quá thường xuyên. Mụn trứng cá thực sự là vấn đề về da dai dẳng, khó điều trị. Nhiều trường hợp sau khi trị dứt, làn da vẫn còn những vết sẹo thâm xấu xí.

Thực hiện tẩy da chết quá mức còn có thể làm biến đổi tông sắc tố khiến da mặt không đồng đều. Bên cạnh đó, dầu tự nhiên mất đi hoàn toàn sẽ dẫn đến mụn đầu đen, mụn đầu trắng.

4. Da bắt đầu bong tróc

Khi chà xát khuôn mặt nhiều lần trong tuần, độ ẩm mất đi làm da khô, bắt đầu bong tróc, đồng thời có xu hướng trở nên nhạy cảm hơn. Khi điều này xảy ra, làn da dần mất đi khả năng giữ nước và dễ dàng mẫn cảm bởi mỹ phẩm, thời tiết.

5 dấu hiệu cho thấy làn da đang tổn thương nghiêm trọng, thay đổi thói quen chăm sóc ngay trước khi quá muộn - Ảnh 3
Da bong tróc là dấu hiệu dễ nhận biết khi bạn tẩy tế bào chết sai cách và quá thường xuyên - Ảnh: Internet

5. Da mẩn ngứa

Mỗi khi sử dụng một loại kem dưỡng ẩm nào đó, da bắt đầu cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, bạn đang sở hữu làn da nhạy cảm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mẩn ngứa da.

Tuy nhiên, tẩy tế bào chết quá mức sẽ làm lớp biểu bì bị xáo trộn khiến da mất đi hàng rào bảo vệ dẫn đến mẩn ngứa, thậm chí là kích ứng.

Nếu đang mắc phải một trong những triệu chứng trên, bạn cần thay đổi thói quen chăm sóc và tẩy tế bào chết ngay để bảo vệ vẻ đẹp của làn da một cách tốt nhất.

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