Từ trước đến nay, mật ong vẫn được coi là “thần dược” trong lĩnh vực làm đẹp . Ngoài dùng để dưỡng da, đắp mặt nạ, mật ong còn được nhiều chị em tin tưởng và sử dụng để tẩy da chết. Vậy tẩy da chết bằng mật ong như thế nào hiệu quả và an toàn? Chị em hãy xem các công thức dưới đây.

Cách làm: Bạn trộn 2-3 thìa sữa chua không đường và 1 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi rửa sạch mặt, bạn bôi hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng sau đó để khoảng 10 phút cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu. Cuối cùng, bạn sử dụng nước mát để rửa sạch mặt.

Sữa chua được coi là nguyên liệu dưỡng da an toàn và rất tốt cho làn da nhạy cảm. Kết hợp mật ong và sữa chua, bạn sẽ có công thức tẩy da chết rất tốt, lành tính và không gây kích ứng. Đồng thời, công thức này còn giúp dưỡng ẩm cho da.

Tẩy da chết bằng mật ong và nghệ

Đối với làn da nhờn hoặc có mụn, đây là cách tẩy tế bào chết bằng mật ong cho da nhờn rất thích hợp. Nghệ có hoạt chất cucumin giúp kháng viêm và điều trị mụn, ngăn ngừa mụn quay trở lại. Thành phần này còn hiệu quả trong việc làm mờ các vết sẹo, đốm thâm hoặc da sạm do cháy nắng. Vì vậy, nếu bạn sở hữu làn da dầu và có mụn thì đừng quên trộn mật ong với nghệ để có hỗn hợp tẩy da chết hoàn hảo.

Công dụng thần kỳ của tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, làn da dầu dễ bị thiếu nước, mật ong sẽ là thành phần dưỡng ẩm và cấp nước tốt cho da nhờn. Bạn nên tẩy tế bào chết bằng mật ong và nghệ 1 tuần khoảng 2 lần để làn da bớt xỉn màu, sáng khỏe và điều trị các vấn đề do mụn trứng cá gây ra.

Công thức tẩy da chết bằng mật ong và nghệ rất thích hợp cho da nhờn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách áp dụng: Bạn trộn khoảng 2 thìa cà phê tinh bột nghệ và 1 thìa mật ong nguyên chất, bôi hỗn hợp lên mặt trong khoảng 10 phút. Sau đó bạn massage đều theo chiều kim đồng hồ và hướng từ trong ra ngoài. Bột nghệ sẽ giúp bạn lấy đi lớp da chết trên da, đồng thời mật ong sẽ giúp da giữ lại độ ẩm, không bị quá khô và căng da. Cuối cùng, bạn rửa lại với nước mát.

Tẩy tế bào chết bằng mật ong và sữa tươi

Nếu bạn đang tìm một công thức tẩy da chết vừa giúp loại bỏ tế bào sừng, vừa giúp làn da trắng hơn thì hãy lựa chọn ngay hỗn hợp mật ong và sữa tươi. Sữa tươi với nhiều vitamin và khoáng chất sẽ giúp đẩy lùi sắc tố làm da đen sạm. Kết hợp cùng mật ong, đây sẽ là công thức tẩy da chết giúp trắng da hiệu quả tức thì.

Mật ong và sữa tươi - công thức tẩy da chết giúp da trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn trộn 2 thìa mật ong và 1 thìa sữa tươi sau đó bôi lên mặt. Sau khi để hỗn hợp trên mặt khoảng 7 phút, bạn massage nhẹ nhàng và đều tay các vùng da trên mặt. Đến khi nào bạn thấy da mặt bắt đầu khô lại thì rửa mặt với nước mát. Bạn nên bôi kem dưỡng ẩm phù hợp sau khi tẩy da chết để tránh da bị mất nước.

Tẩy da chết bằng mật ong và muối

Đây là công thức tẩy da chết mà bạn có thể sử dụng cho cả da mặt và da body. Muối là nguyên liệu kháng khuẩn rất tốt cho làn da và giúp tẩy tế bào chết nhanh và sạch. Bạn chỉ cần trộn mật ong và muối lại, thoa lên mặt và massage trong khoảng 5 phút đến khi thấy da sạch thì rửa mặt lại với nước.

Mật ong và muối giúp da loại bỏ hoàn toàn tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn cần lưu ý: Nếu tẩy da chết cho mặt, bạn nên sử dụng muối tinh hạt nhỏ và mịn vì da mặt nhạy cảm. Nếu tẩy da chết cho cơ thể thì bạn có thể sử dụng muối hạt to hơn để quá trình tẩy da chết nhanh hơn và hiệu quả hơn, da body thường khỏe hơn da mặt nên ít gặp vấn đề kích ứng hơn.

Tẩy da chết bằng trà xanh và mật ong

Nếu bạn từng tìm hiểu về các nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên phù hợp với da lão hóa thì chắc chắn có nghe tới công dụng tuyệt vời của trà xanh. Với nhiều thành phần có tác dụng chống oxy hóa, trà xanh là “thần dược” chống lão hóa được tin tưởng để bào chế nhiều loại mỹ phẩm.

Trà xanh và mật ong là bí quyết cho làn da tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Không chỉ với da lão hóa, trà xanh còn thích hợp với cả nhiều loại da, kể cả da dầu mụn hoặc da khô. Bởi trong trà xanh có nhiều thành phần kháng khuẩn và dưỡng da rất tốt.

Công thức tẩy tế bào chết từ trà xanh và mật ong được nhiều chị em yêu thích bởi công dụng giúp làn da tươi trẻ và trắng sáng. Các thành phần này đều an toàn và lành tính nên không gây kích ứng hay mẩn ngứa cho da.

Cách làm: Trộn 2 thìa bột trà xanh và 2 thìa mật ong nguyên chất, hỗn hợp phải đảm bảo đặc sệt để bạn có thể lấy đi tế bào chết trên da. Sau khi rửa mặt sạch, bạn lau khô và thoa hỗn hợp lên da mặt sau đó massage nhẹ nhàng để tránh gây trầy xước da. Massage khoảng 3-4 phút thì bạn rửa sạch lại với nước.

Trên đây là các công thức tẩy da chết bằng mật ong mà bạn nên thử. Mật ong không những là thần dược trong chữa bệnh mà còn là nguyên liệu làm đẹp rất tốt. Vậy nên, bạn nên tận dụng mật ong để kết hợp với các nguyên liệu khác khi tẩy da chết nhằm làm sạch da và giúp da mịn màng, tươi sáng hơn.