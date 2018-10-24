4 bí quyết tự nhiên điều trị hiệu quả mọi vấn đề về da thường gặp, muốn mặt mịn màng, không tì vết hãy học ngay

Đừng lo lắng vì Boldsky sẽ gợi ý đến bạn một số biện pháp điều trị một số vấn đề về da phổ biến như mụn trứng cá, đốm đen, da nhờn, khô sạm... cực kỳ hiệu quả.

Bạn đang tìm kiếm các biện pháp tự nhiên để nuông chiều làn da ngay tại nhà vì không có đủ điều kiện để chạy theo thẩm mỹ hay các sản phẩm chăm sóc đắt tiền?

Bây giờ, hãy xem làm thế nào để tận dụng các nguyên liệu tự nhiên ngay tại nhà để nuôi dưỡng làn da hiệu quả nhất.

Ngoài ra, việc thử nghiệm nhiều loại mỹ phẩm khác nhau trong thời gian ngắn có thể làm hỏng làn da của bạn. Vì vậy, liệu pháp tự nhiên luôn là tốt nhất. Điều này được chứng minh bởi việc ngành công nghiệp mỹ phẩm hiện nay luôn cố gắng thêm thật nhiều thành phần tự nhiên vào sản phẩm.

Cam và chanh xóa mờ vết cháy nắng

Việc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời thường gây ra sạm đen, bỏng rát, nặng hơn là nám, tàn nhang. Nguồn vitamin C và các thuộc tính citric trong những loại trái cây có múi sẽ điều trị được các vấn đề bắt nguồn từ tia UV độc hại.

Các loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi rất hiệu quả trong việc xóa sạm đen, điều trị cháy nắng - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước cam hoặc chanh

- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách làm:

Đầu tiên, trong chiếc bát sạch, thêm các nguyên liệu đã chuẩn bị vào rồi trộn đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, thoa hỗn hợp này lên da mặt và để yên trong 15 - 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh là hoàn thành.

Mật ong và dầu dừa cho làn da khô

Mật ong và dầu dừa nổi tiếng với nguồn chất dưỡng ẩm tự nhiên dồi dào giúp giữ ẩm, phục hồi làn da khô ráp trở nên mềm mịn hơn.

Thành phần:

- 2 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài giọt tinh dầu hoa oải hương

Cách làm:

Thêm dầu dừa, mật ong sống và tinh dầu oải hương vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều. Lấy hỗn hợp thu được thoa đều lên khuôn mặt, thư giãn khoảng 15 - 20 phút. Sau đó, bạn có thể rửa lại bằng nước mát.

Áp dụng phương pháp này thường xuyên để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nếu muốn cấp ẩm cho da khô, hãy chọn mặt nạ mật ong và dầu dừa - Ảnh: Internet

Sữa chua, chuối và nghệ cho làn da nhờn

Chuối và sữa chua giúp kiểm soát dầu nhờn tiết ra quá nhiều trên da. Đồng thời, chúng cũng giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, trắng hồng. Củ nghệ với các đặc tính sát trùng giúp chữa lành mụn trứng cá, viêm da nhanh chóng.

Thành phần:

- Nửa quả chuối chín

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

- 1 muỗng cà phê tính bột nghệ

Cách làm:

Nghiền nhuyễn nửa quả chuối chín đến khi thu được hỗn hợp nhão mịn. Thêm sữa chua và nghệ vào rồi trộn tất cả lên.

Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt, giữ yên trong khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch mặt nạ bằng nước ấm rồi lau khô.

Chuối, sữa chua và nghệ là hỗn hợp mặt nạ tuyệt vời dành cho da dầu nhờn - Ảnh: Internet

Mật ong và giấm táo trị mụn trứng cá

Mặt nạ này giúp tẩy tế bào chết khỏi, loại bỏ các đốm đen và điều trị mụn trứng cá hiệu quả. Cùng với điều này, hỗn hợp từ mật ong và giấm táo còn giúp hydrat da.

Thành phần:

- 1 muỗng canh mật ong

- ½ muỗng canh giấm táo

Cách làm:

Trộn đều giấm táo và mật ong. Rửa mặt thật kỹ rồi thoa hỗn hợp vừa làm lên da mặt. Để yên trong 20 - 30 phút, vệ sinh sạch bằng nước mát.

Bạn có thể áp dụng mặt nạ này mỗi ngày để có kết quả nhanh hơn.

Hỗn hợp giấm táo và mật ong giúp điều trị mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh: Internet

Với 4 hỗn hợp mặt nạ tự nhiên này, bạn sẽ giải quyết triệt để mọi vấn đề về da quen thuộc như sạm nắng, mụn trứng cá, da khô hay tiết quá nhiều dầu nhờn.