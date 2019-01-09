3 mặt nạ có tác dụng 'hồi sinh' làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, chăm chỉ dùng là Tết này ai cũng khen xinh

Chăm sóc da 09/01/2019 14:02

Nếu muốn làn da rạng ngời, trắng mịn hơn hẳn sau vài ngày, dưới đây là 3 công thức từ tự nhiên đã được thử nghiệm bởi Stylecraze mà bạn có thể áp dụng ngay.

Mọi phụ nữ đều mơ ước sở hữu làn da sáng mịn, trắng hồng. Để có được điều này, bạn cần có thói quen chăm sóc đúng đắn, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục và sử dụng các loại kem trẻ hóa mỗi ngày. Đặc biệt, nếu chọn đúng phương pháp nuôi dưỡng da vào ban đêm, bạn sẽ sớm đạt được hiệu quả cao hơn.

Những cách tự nhiên để dưỡng trắng da

1. Gạo và hạt mè

3 mặt nạ có tác dụng 'hồi sinh' làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, chăm chỉ dùng là Tết này ai cũng khen xinh - Ảnh 1

Bột gạo và hạt mè (vừng) là một trong những biện đơn giản nhất để nuôi dưỡng làn da trắng hồng, mềm mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngâm gạo và hạt vừng theo tỉ lệ đồng đều với nước ấm qua đêm. Sau đó, nghiền chúng đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn vào buổi sáng. Thoa đều hỗn hợp này lên khuôn mặt, mát xa theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Trong khi vừng nuôi dưỡng và giữ ẩm cho làn da thì gạo sẽ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Đây là công thức tuyệt vời để dưỡng da trắng mịn trong thời gian ngắn.

2. Công thức từ sữa

3 mặt nạ có tác dụng 'hồi sinh' làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, chăm chỉ dùng là Tết này ai cũng khen xinh - Ảnh 2

Sữa là nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời khác cho làn da sáng, lành mạnh - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Thoa một lớp sữa ít béo lên mặt, mát xa nhẹ nhàng từ dưới lên trên đến khi sữa được hấp thụ hoàn toàn, giữ yên qua đêm. Rửa mặt bằng sản phẩm làm sạch quen thuộc vào buổi sáng, sau đó lau khô.

Sữa không chỉ giúp làm mờ các đốm đen, khuyết điểm mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp trong khi bạn ngủ.

3. Tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm

3 mặt nạ có tác dụng 'hồi sinh' làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, chăm chỉ dùng là Tết này ai cũng khen xinh - Ảnh 3
Sử dụng tẩy tế bào chết vừa làm sạch cặn bã vừa nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, trắng hồng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên, hãy loại bỏ lớp trang điểm, làm sạch làn da kỹ càng. Cho mật ong, nước cốt chanh và đường cát theo tỉ lệ đồng đều vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên khắp da mặt, mát xa nhẹ nhàng và để trong ít nhất 15 phút. 

Khi da bắt đầu khô, hãy rửa sạch với nước lạnh. Lau khô và thoa một lớp mỏng kem dưỡng ban đêm có tinh chất trẻ hóa. Khi thức dậy, hãy làm sạch da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Mật ong là nguyên liệu cấp ẩm, ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời. Trong khi đó, kết cấu hạt của đường sẽ loại bỏ tế bào chết, cặn bã và bụi bẩn triệt để. Ngoài ra, nước cốt chanh cung cấp kháng khuẩn giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Chăm chỉ sử dụng một trong những công thức mặt nạ từ tự nhiên kết hợp cùng thói quen sinh hoạt lành mạnh, chế độ chăm sóc hợp lý, làn da của bạn sẽ trở nên rạng rỡ, trắng hồng không tì vết nhanh chóng.

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