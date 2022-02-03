12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ

Chăm sóc da 03/02/2022 10:15

Bí quyết để có làn da sáng hồng, trẻ mãi không già của phụ nữ Hàn Quốc từ lâu đã khiến phụ nữ trên toàn thế giới mê mẩn. Và mặc dù thị trường ngày nay có đầy rẫy các sản phẩm làm đẹp khác nhau nhưng một số bí quyết làm đẹp của người Hàn Quốc vẫn còn là một ẩn số.

Sau đây là một vài quy tắc làm đẹp để sở hữu làn da sạch và mịn hoàn hảo của phụ nữ Hàn Quốc.

Mặt nạ gạo.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 1

 

Da trắng từ lâu đã trở thành dấu hiệu của tầng lớp thượng lưu đối với phụ nữ Hàn Quốc vì những người thuộc tầng lớp thấp hơn phải làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt. Theo thời gian, làn da của những phụ nữ như vậy trở nên sẫm màu hơn rõ rệt, và họ đã cố gắng loại bỏ làn da rám nắng bằng mọi cách có thể. Có lẽ đó là lý do tại sao họ đã sáng tạo ra mặt nạ gạo và dầu ở Hàn Quốc, nó không chỉ dùng được cho mặt mà còn dùng được cho toàn bộ cơ thể.

Tập căng miệng.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 2

 

Phụ nữ Hàn Quốc đã phát minh ra một cách rất độc đáo để xóa nếp nhăn, cải thiện lưu thông máu và thậm chí làm sáng màu da. Những người đẹp trong nước chắc chắn rằng nếu bạn nói “AEIOU” một cách mở tròn miệng, vài lần một ngày, 3 vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Sử dụng dầu tẩy trang thay vì nước tẩy trang.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 3

 

Dầu tẩy trang được ưa thích hơn vì: với tính năng vốn có, nó có thể loại bỏ các tạp chất mà ngay cả nước tẩy trang cũng không thể loại bỏ được. Tuy nhiên, có một quy tắc bạn phải tuân theo để có được kết quả mong muốn. Bạn chỉ nên sử dụng dầu tẩy trang 2-3 lần một tuần.

Cho các sản phẩm làm đẹp vào tủ lạnh trước khi sử dụng.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 4

 

Để ngăn nếp nhăn xuất hiện và làm dịu da, phụ nữ Hàn Quốc để mặt nạ và kem dưỡng vào tủ lạnh một thời gian trước lúc sử dụng. Ngoài ra, khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da, họ cố gắng không chà xát mà chỉ thoa nhẹ lên da bằng cách vỗ nhẹ cho sản phẩm thẩm thấu.

Sử dụng các loại kem dưỡng da mặt.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 5

 

Những người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc có thể nhận thấy một cuộc sống thú vị của phái nữ trên các chương trình truyền hình yêu thích: đôi khi phụ nữ Hàn Quốc sử dụng miếng bông tẩy trang thông thường thay vì mặt nạ. Để phát huy tối đa đặc tính của toner dưỡng ẩm, bạn có thể ngâm bông tẩy trang vào toner và sử dụng thay thế cho các sản phẩm chuyên dụng.

Rửa sạch mặt bằng nước vo gạo.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 6

 

Đôi khi các sản phẩm khác lạ thường giúp duy trì vẻ đẹp. Phụ nữ Hàn Quốc sáng tạo ra cách sử dụng nước còn lại sau khi nấu cơm cho mục đích thẩm mỹ. Người ta tin rằng rửa mặt bằng nước vo gạo sẽ làm trẻ hóa và tươi mới làn da cũng như tăng khả năng chống lại bức xạ mặt trời có hại cho da.

Sử dụng các sản phẩm làm đẹp có chứa tinh chất ốc sên.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 7

 

Mucin hay còn gọi là chất nhầy ốc sên, là chất hỗ trợ giữ gìn tuổi xuân quan trọng của phụ nữ Hàn Quốc. Nó cải thiện làn da, chống lại sắc tố và tăng mức độ collagen cho làn da. Các sản phẩm dựa trên Mucin cũng là chất dưỡng ẩm tốt và đặc tính phục hồi của chúng là “huyền thoại” ngay cả ở các quốc gia khác ngoài Hàn Quốc.

Sử dụng son tint, không phải son lỳ.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 8

 

Thật khó để tưởng tượng một mỹ nhân Hàn lại không sử dụng các loại son tint đang thịnh hành ở đất nước mình. Chúng được cho là dễ thoa hơn và lâu trôi hơn trên môi so với các loại son môi thông thường. Ngoài ra, sắc thái màu cho phép bạn tạo độ chuyển màu son và yêu cầu ít thao tác khi trang điểm hơn.

Thêm dầu vào kem nền của họ.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 9

 

Phụ nữ Hàn Quốc cũng đã tìm ra giải pháp cho vấn đề da khô. Thay vì chi tiền cho các sản phẩm chuyên dụng đắt tiền, họ chỉ cần thêm một giọt dầu hoặc serum yêu thích của họ vào kem nền.

Luôn mang theo kem chống nắng và xịt khoáng bên mình.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 10

 

Một món đồ quan trọng không thể thiếu trong túi của bất kỳ phụ nữ Hàn Quốc hiện đại nào là kem chống nắng. Họ bắt đầu sử dụng sản phẩm ngay từ khi còn nhỏ, sau đó thêm xịt khoáng thành sản phẩm chăm sóc da thông thường của họ. Và nếu kem chống nắng giúp da trắng sáng, thì xịt khoáng giúp giữ ẩm cho lớp trang điểm.

Mát-xa mặt mỗi ngày.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 11

 

Hành động massage là một thao tác quan trọng để giữ cho làn da trẻ lâu hơn. Một trong những cách đơn giản nhất là dùng khăn nhúng nước ấm đắp lên mặt. Chuyển động tròn khăn ấm trên da giúp duy trì độ đàn hồi của da cho đến sau này khi tuổi già và da được căng bóng hơn.

Sử dụng phương pháp 424.

12 quy tắc làm đẹp được ưa chuộng bởi phụ nữ Hàn Quốc - những người ‘nắm giữ’ bí mật về vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ - Ảnh 12

 

Phụ nữ châu Á có một bí quyết dễ dàng để biến họ thành những mỹ nhân thực sự. Phụ nữ rửa mặt trong 10 phút theo phương pháp 424, cơ chế này thay thế toàn bộ quy trình trong phòng tắm hàng ngày của chúng ta. Trong 4 phút đầu tiên, họ loại bỏ tàn dư của lớp trang điểm bằng dầu tẩy trang, rửa mặt bằng bọt trong 2 phút và rửa lại bằng nước cho vùng mặt và cổ trong vòng 4 phút.

Bạn cũng nên sử dụng toner dưỡng ẩm hoặc serum cho mặt để củng cố hiệu quả. Ngoài ra còn có một điều kiện nhỏ ở đây: toner phải được thoa không quá 4 giây sau khi rửa mặt sạch.

Theo Brightside

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