11 công thức mặt nạ chỉ gồm 2 nguyên liệu nhưng mang đến tác dụng dưỡng da toàn diện

Dưới đây là 11 công thức mặt nạ tự nhiên chỉ chứa 2 thành phần, bạn có thể tự thực hiện và sử dụng chúng để sở hữu làn da khỏe đẹp.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến làn da như tuổi tác, khí hậu, căng thẳng... Để ngăn ngừa các vấn đề về da một cách tuyệt đối, bạn nên bắt đầu chăm sóc từ khi còn trẻ. Đặc biệt, bạn không cần phải mua các sản phẩm đắt tiền mà hoàn toàn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên quen thuộc để làm mặt nạ nuôi dưỡng da tại nhà.

Mặt nạ này chứa nhiều vitamin B9 giúp loại bỏ mụn trứng cá, vitamin A chống lại tình trạng da khô, vitamin K loại bỏ sắc tố đen sạm, vitamin H và kẽm tẩy tế bào chết, kali cung cấp độ ẩm tự nhiên, canxi nuôi dưỡng da mềm mịn.

Ép lấy nước của 1 quả cà chua trộn đều với 2 muỗng canh baking soda. Thoa hỗn hợp thu được lên khắp khuôn mặt trong 10 phút thì rửa lại bằng nước mát - Ảnh: Brightside

Bơ chín và mật ong

Bơ chứa kali, canxi, natri, phốt pho, đồng, sắt, magiê, kẽm và vitamin E mang đến tác dụng dưỡng da tuyệt vời và toàn diện. Kết hợp loại quả này với mật ong, bạn sẽ sở hữu hỗn hợp mặt nạ có công dụng nuôi dưỡng làn da săn chắc, mềm mịn, dẻo dai.

Công thức: Nghiền nhuyễn nửa quả bơ chín trong chiếc bát, thêm vào 1 muỗng canh mật ong rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp lên da mặt trong 15 phút thì rửa sạch - Ảnh: Brightside

Khoai tây và bột mì

Để sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào, bạn chỉ cần trộn bột mì và nước ép khoai tây để đắp mặt 2 lần mỗi tuần. Bột mì có tác dụng tẩy tế bào chết, phục hồi làn da thô ráp, trong khi nước ép khoai tây sẽ điều trị mụn đầu đen, làm da sáng lên trông thấy.

Công thức: Trộn 2 muỗng canh nước ép khoai tây và 1 muỗng cà phê bột mì. Dùng hỗn hợp thoa đều và mát xa nhẹ nhàng lên da mặt. Giữ mặt nạ trong vòng 15 phút thì vệ sinh sạch - Ảnh: Brightside

Dưa leo và bột nghệ

Nguồn dưỡng chất trong dưa leo giúp da hấp thụ chất khoáng, độ ẩm tốt hơn. Ngoài ra, loại quả này còn có đặc tính làm se khít lỗ chân lông giúp làn da săn chắc, mềm mại. Bên cạnh đó, nghệ có công dụng khử trùng tự nhiên, đồng thời giúp trẻ hóa da nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Công thức: Kết hợp 1 muỗng canh dưa leo nghiền nhuyễn với 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ, sau đó thoa lên da, để khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước ấm - Ảnh: Brightside

Đu đủ và chanh tươi

Đu đủ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ do hàm lượng vitamin A cao. Ngoài ra, loại quả này còn chứa papain giúp loại bỏ tế bào chết. Làm trẻ hóa da vì chứa lượng lớn axit hydroxy alpha (AHA). Nước cốt chanh xóa mờ các đốm đen làm da trắng mịn rạng rỡ .

Công thức: Trộn đều 1 muỗng canh đu đủ chín với 4 giọt nước cốt chanh tươi thành hỗn hợp rồi thoa đều lên da mặt trong 10 phút. Cuối cùng, rửa mặt bằng nước lạnh - Ảnh: Brightside

Trà xanh và nha đam

Trà xanh giàu vitamin C , PP, K và B giúp bạn sở hữu làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa. Gel nha đam chữa lành mụn trứng cá, nếp nhăn, làm mờ nám sạm trên mặt.

Công thức: Trộn đều 1 muỗng cà phê trà xanh với 1 muỗng cà phê gel nha đam trong chiếc bát nhỏ. Bạn thoa hỗn hợp lên da trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh - Ảnh: Brightside

Dầu dừa và bột cacao

Mặt nạ cacao là lựa chọn tuyệt vời để kéo dài vẻ tươi trẻ của da mặt do nguồn vitamin B5. Kết hợp với dầu dừa, mặt nạ này vừa nuôi dưỡng da vừa tẩy tế bào chết.

Công thức: Trộn đều 1 muỗng canh bột cacao với 1 muỗng cà phê dầu dừa. Thoa lên da mặt trong vòng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm hoặc nước trà xanh - Ảnh: Brightside

Bánh mì nguyên cám và sữa tươi

Bánh mì nguyên cám chứa các axit amin, vitamin nhóm B và khoáng chất PP giúp kéo căng các nếp nhăn, điều trị mụn đầu đen, tăng cường vẻ trắng mịn cho làn da.

Công thức: Kết hợp 1 muỗng canh bánh mì nguyên cám đã nghiền mịn với 1 muỗng canh sữa ấm. Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt sau 15 phút thì vệ sinh sạch - Ảnh: Internet

Chuối chín và yến mạch

Mặt nạ này rất hữu ích cho làn da khô và nhạy cảm. Chuối chứa vitamin A, B và C giúp nuôi dưỡng và cấp ẩm da hoàn hảo. Trong khi đó, bột yến mạch sẽ có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng cường sản sinh da mới hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa.

Công thức: Trộn đều 1 muỗng canh bột yến mạch với 1 muỗng canh chuối chín đã nghiền nát. Thoa đều hỗn hợp vừa làm lên da khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm - Ảnh: Internet

Than hoạt tính và gelatin

Có một lượng collagen tự nhiên trong gelatin có công dụng tăng độ đàn hồi, căng mịn cho làn da. Than hoạt tính khô se khít các lỗ chân lông, đồng thời làm sạch bã nhờn, điều trị mụn trứng cá và mụn đầu đen hữu hiệu. Mặt nạ này ngăn ngừa quá trình viêm da, làm sạch sâu.

Công thức: Hòa tan 1 muỗng cà phê gelatin trong nước ấm, tiếp đó thêm 1 viên than hoạt tính vào rồi nghiền mịn. Thoa hỗn hợp đều lên da mặt, chờ khoảng 15 phút thì lột ra và rửa sạch bằng nước ấm - Ảnh: Internet

Lòng trắng trứng và dưa leo

Sử dụng công thức này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Dưa leo có tác dụng chống viêm, làm sạch và xoa dịu làn da. Lòng trắng trứng là phương thuốc lý tưởng khắc phục tình trạng da nhờn giúp thắt chặt lỗ chân lông.

Công thức: Trộn nửa quả dưa leo đã nghiền nhuyễn với 1 lòng trắng trứng gà, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da. Thư giãn khoảng 10 đến 15 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh - Ảnh: Brightside

Với 11 công thức mặt nạ chỉ cần 2 thành phần tự nhiên trên, việc làm đẹp tại nhà sẽ thêm phần dễ dàng, tiết kiệm, đồng thời bạn cũng sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng.