11 công thức mặt nạ chỉ gồm 2 nguyên liệu nhưng mang đến tác dụng dưỡng da toàn diện

Brightside vừa đăng tải 11 công thức mặt nạ từ 2 thành phần tự nhiên giúp phụ nữ dưỡng da một cách toàn diện.
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Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến làn da như tuổi tác, khí hậu, căng thẳng... Để ngăn ngừa các vấn đề về da một cách tuyệt đối, bạn nên bắt đầu chăm sóc từ khi còn trẻ. Đặc biệt, bạn không cần phải mua các sản phẩm đắt tiền mà hoàn toàn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên quen thuộc để làm mặt nạ nuôi dưỡng da tại nhà.
Dưới đây là 11 công thức mặt nạ tự nhiên chỉ chứa 2 thành phần, bạn có thể tự thực hiện và sử dụng chúng để sở hữu làn da khỏe đẹp.
Cà chua và baking soda
Mặt nạ này chứa nhiều vitamin B9 giúp loại bỏ mụn trứng cá, vitamin A chống lại tình trạng da khô, vitamin K loại bỏ sắc tố đen sạm, vitamin H và kẽm tẩy tế bào chết, kali cung cấp độ ẩm tự nhiên, canxi nuôi dưỡng da mềm mịn.
Ép lấy nước của 1 quả cà chua trộn đều với 2 muỗng canh baking soda. Thoa hỗn hợp thu được lên khắp khuôn mặt trong 10 phút thì rửa lại bằng nước mát - Ảnh: Brightside
Bơ chín và mật ong
Bơ chứa kali, canxi, natri, phốt pho, đồng, sắt, magiê, kẽm và vitamin E mang đến tác dụng dưỡng da tuyệt vời và toàn diện. Kết hợp loại quả này với mật ong, bạn sẽ sở hữu hỗn hợp mặt nạ có công dụng nuôi dưỡng làn da săn chắc, mềm mịn, dẻo dai.
Khoai tây và bột mì
Để sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào, bạn chỉ cần trộn bột mì và nước ép khoai tây để đắp mặt 2 lần mỗi tuần. Bột mì có tác dụng tẩy tế bào chết, phục hồi làn da thô ráp, trong khi nước ép khoai tây sẽ điều trị mụn đầu đen, làm da sáng lên trông thấy.
Dưa leo và bột nghệ
Nguồn dưỡng chất trong dưa leo giúp da hấp thụ chất khoáng, độ ẩm tốt hơn. Ngoài ra, loại quả này còn có đặc tính làm se khít lỗ chân lông giúp làn da săn chắc, mềm mại. Bên cạnh đó, nghệ có công dụng khử trùng tự nhiên, đồng thời giúp trẻ hóa da nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào.
Đu đủ và chanh tươi
Đu đủ là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ do hàm lượng vitamin A cao. Ngoài ra, loại quả này còn chứa papain giúp loại bỏ tế bào chết. Làm trẻ hóa da vì chứa lượng lớn axit hydroxy alpha (AHA). Nước cốt chanh xóa mờ các đốm đen làm da trắng mịn rạng rỡ .
Trà xanh và nha đam
Trà xanh giàu vitamin C , PP, K và B giúp bạn sở hữu làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa. Gel nha đam chữa lành mụn trứng cá, nếp nhăn, làm mờ nám sạm trên mặt.
Dầu dừa và bột cacao
Mặt nạ cacao là lựa chọn tuyệt vời để kéo dài vẻ tươi trẻ của da mặt do nguồn vitamin B5. Kết hợp với dầu dừa, mặt nạ này vừa nuôi dưỡng da vừa tẩy tế bào chết.
Bánh mì nguyên cám và sữa tươi
Bánh mì nguyên cám chứa các axit amin, vitamin nhóm B và khoáng chất PP giúp kéo căng các nếp nhăn, điều trị mụn đầu đen, tăng cường vẻ trắng mịn cho làn da.
Chuối chín và yến mạch
Mặt nạ này rất hữu ích cho làn da khô và nhạy cảm. Chuối chứa vitamin A, B và C giúp nuôi dưỡng và cấp ẩm da hoàn hảo. Trong khi đó, bột yến mạch sẽ có tác dụng tẩy tế bào chết, tăng cường sản sinh da mới hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa.
Than hoạt tính và gelatin
Có một lượng collagen tự nhiên trong gelatin có công dụng tăng độ đàn hồi, căng mịn cho làn da. Than hoạt tính khô se khít các lỗ chân lông, đồng thời làm sạch bã nhờn, điều trị mụn trứng cá và mụn đầu đen hữu hiệu. Mặt nạ này ngăn ngừa quá trình viêm da, làm sạch sâu.
Lòng trắng trứng và dưa leo
Sử dụng công thức này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Dưa leo có tác dụng chống viêm, làm sạch và xoa dịu làn da. Lòng trắng trứng là phương thuốc lý tưởng khắc phục tình trạng da nhờn giúp thắt chặt lỗ chân lông.
Với 11 công thức mặt nạ chỉ cần 2 thành phần tự nhiên trên, việc làm đẹp tại nhà sẽ thêm phần dễ dàng, tiết kiệm, đồng thời bạn cũng sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng.