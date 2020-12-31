Bệnh lý này còn có một số tên gọi khác như viêm da dầu, viêm da tiết bã hay chàm da. Đây là bệnh da liễu mãn tính, rất dễ tái phát, chúng xuất hiện khi tuyến bã nhờn nằm ở dưới da đầu bị rối loạn và làm tăng sinh nấm men (Candida albicans hoặc Malassezia) quá mức.

Khi không may mắc phải viêm da tiết bã da đầu , người bệnh sẽ luôn cảm thấy da đầu bị ngứa ngáy, có vảy gàu rất mất thẩm mỹ. Bạn có thể điều trị sớm bằng các phương pháp đơn giản tại nhà hoặc kết hợp sử dụng một số loại thuốc điều trị nếu tình trạng viêm da tiết bã trên đầu trầm trọng hơn.

Nếu không được điều trị sớm, tình trạng còn có thể lan xuống vùng mặt gây viêm da tiết bã nhờn trên mặt, ngực, cổ, mí mắt hay sau tai bởi đây cũng là những nơi tiết ra rất nhiều dầu trên cơ thể. Trẻ nhỏ trong khoảng từ 0- 1 tuổi ( thường là trong khoảng 3 tháng tuổi) có thể mắc bệnh và tự khỏi mà không cần các biện pháp y tế hỗ trợ điều trị.

Biểu hiện của bệnh là da đầu có những vùng bị đỏ, nhiều dầu, tóc luôn trong trình trạng bóng nhờn như đổ mồ hôi, đồng thời xuất hiện các vảy trắng hoặc mảng bám trên đầu. Người bị viêm da tiết bã đầy luôn trong tình trạng ngứa đầu, nếu gãi mạnh thì các mảng trắng hoặc vàng sẽ bong ra và rớt xuống gây khó chịu và mất thẩm mỹ.

Ở người lớn, bệnh có khả năng phát triển mạnh và kéo dài hơn, đồng thời chúng cũng dễ tái phát và khó điều trị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống cũng như ngoại hình của người bệnh. Đáng buồn là hiện nay chưa có giải pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này mà chỉ có thể hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng của bệnh mà thôi.

2. Nguyên nhân gây ra viêm da tiết bã nhờn da đầu

Chúng ta khó có thể xác định nguyên nhân chính gây viêm da dầu ở cả người lớn và trẻ em. Do đó, hiện tại cũng chưa thể có giải pháp chữa viêm da tiết bã da đầu. Cơ chế gây bệnh có liên quan đến những rối loạn trong hoạt động của tuyến bã nhờn cùng với đó là sự tăng sinh quá mức của loại nấm Candida albicans hoặc nấm Malassezia, làm cho bã nhờn bị tiết ra quá mức.

Cơ chế gây bệnh có liên quan đến những rối loạn trong hoạt động của tuyến bã nhờn

Ngoài ra còn có cả yếu tố di truyền. Nếu cha hoặc mẹ từng mắc bệnh này thì con cái của họ cũng có nguy cơ cao bị viêm da tiết bã nhờn da đầu. Bên cạnh đó, những đứa trẻ có hormone từ mẹ bị dư thừa lẫn vào cơ thể trong giai đoạn mang thai cũng bị tăng nguy cơ trẻ sơ sinh bị “cứt trâu da đầu”.

Một số tác nhân khác có thể xúc tác và làm bùng phát tình trạng viêm da tiết bã da đầu như:

- Dị ứng: dị ứng dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc, thức ăn hay thời tiết đều có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm da tiết bã bùng phát.

Dị ứng dầu gội đầu

- Chế độ dinh dưỡng: những người có chế độ ăn uống không lành mạnh thường có nguy cơ bị viêm da dầu cao. Đặc biệt những ai thường sử dụng rượu bia, chất kích thích hay đồ ăn cay nóng càng dễ gặp phải căn bệnh này.

- Ảnh hưởng của các bệnh lý ở da đầu: vảy nến, gàu hay chàm da đầu cũng có thể bùng phát viêm da tiết bã vùng đầu nặng nề hơn.

- Suy giảm sức đề kháng: khi hệ miễn dịch yếu đi cũng là lúc các loại nấm men gây bệnh có thể phát triển và lây lan mạnh mẽ hơn.

- Thừa cân béo phì: đối tượng này có xu hướng tiết nhiều mồ hôi hơn, dẫn đến rối loạn tuyến bã nhờn cùng một số hormone khác, dẫn đến viêm da tiết bã nhờn da đầu

- Các yếu tố khác: căng thẳng stress kéo dài, mất ngủ, thức khuya, môi trường ô nhiễm hay sử dụng một số loại thuốc cũng có thể dẫn đến tăng tiết tuyến bã nhờn nhiều hơn và làm bùng phát tình trạng viêm da dầu.

3. Cách điều trị viêm da tiết bã da đầu

Do hiện nay chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh này do chưa thể xác định chính xác đâu là nguyên nhân gây bệnh. Thế nên người bệnh chỉ có thể kiểm soát bệnh bằng việc sử dụng một số loại thuốc Tây y kết hợp với phương pháp Đông y để chăm sóc tại nhà nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của bệnh đến đời sống hằng ngày.

+ Điều trị bằng thuốc Tây Y

Việc dùng thuốc hầu hết chỉ được dùng khi bệnh đã trở nặng, thường xuyên tái đi tái lại và gây nhiều bất tiện trong đời sống. Đa phần người bệnh sẽ được bác sĩ tư vấn một số loại dầu gội chuyên dụng chứa các thành phần giúp ức chế sự phát triển của nấm, giảm cảm giác ngứa rát đầu hoặc dùng các loại thuốc đường bôi hoặc uống để giảm tiết bã nhờn, đồng thời ngăn ngừa nấm men hoạt động.Tùy tình trạng bệnh mà có thể phải kết hợp cả 3 phương pháp để có thể kiểm soát tình trạng bệnh tốt nhất.

Dùng một số loại dầu gội chuyên dụng chứa các thành phần giúp ức chế sự phát triển của nấm

Các loại dầu gội đầu: thường được chỉ định trong điều trị viêm da để làm giảm tình trạng ngứa ngáy, giảm gãy rụng, nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh, chống bết rít chân tóc như: dầu gội trị nấm, dầu gội bạt sừng hay dầu gội chứa Biotin.

Một số loại thuốc đường uống: có tác dụng giảm kích ứng gây ngứa ngáy, đồng thời ngăn chặn da đầu tiết bã nhờn quá mức. Một số loại thuốc được chỉ định dùng thường là: thuốc kháng histamin H1, thuốc kháng nấm đường uống hay thuốc uống chứa corticoid.

Một số loại thuốc bôi da đầu: trường hợp da đầu viêm nhiễm nặng gây trầy xước, ngứa ngáy nhiều thì người bệnh sẽ được chỉ định dùng các loại thuốc bôi da đầu để giúp giảm nhẹ các triệu chứng ngứa rát, kiểm soát viêm nhiễm nhanh chóng. Các loại thuốc bôi sẽ chứa các thành phần như: ketoconazole, acid salicylic, ciclopirox, acid lactic, propylene glycol…

+ Điều trị viêm da tiết bã bằng Đông y

Nếu người bệnh bị viêm da tiết bã nhờn da đầu dạng nhẹ thì bác sĩ sẽ chỉ định điều trị tại nhà. Phương pháp kết hợp các loại thảo dược tự nhiên giúp hỗ trợ việc điều trị an toàn và đạt hiệu quả tốt hơn.

Sử dụng nước chanh nguyên chất để làm ướt da đầu, giữ trong khoảng 10-15 phút và gội lại với nước sạch

- Gội đầu bằng chanh: Trong quả chanh có chứa nhiều axit citric giúp tăng khả năng trừ nấm, kháng khuẩn, giảm cơn ngứa rất tốt. Bên cạnh đó, các vitamin như vitamin B, C trong chanh còn giúp nuôi dưỡng tóc suôn mượt, chắc khỏe, giảm rụng tóc hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nước chanh nguyên chất để làm ướt da đầu, giữ trong khoảng 10-15 phút và gội lại với nước sạch. Tuy nhiên, nếu da đầu đang bị bội nhiễm hoặc trầy xước thì không nên áp dụng phương pháp này.

Gội đầu bằng lá trầu không

- Gội đầu bằng lá trầu không: những hoạt chất trong lá trầu trong có thể giúp kháng khuẩn chống viêm, đồng thời ức chế hoạt động của nấm, virus, vi khuẩn cực kỳ tốt. Dùng nước nấu lá trầu không gội đầu còn giúp làm giảm tình trạng tiết bã nhờn hiệu quả. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần đun một nắm lá trầu không khoảng 15 phút, vớt bỏ lá rồi dùng nước đó để âm ấm đem đi gội đầu 3 lần/ tuần sẽ thấy hiệu quả rất tốt.

Gội đầu bằng bồ kết

Gội đầu bằng bồ kết: đây là phương pháp được biết đến từ lâu với tác dụng nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh hiệu quả. Hoạt chất saponaretin và flavonoid có mặt trong quả bồ kết giúp ức chế các loại nấm, giảm tiết bã nhờn đồng thời làm giảm sưng đỏ da đầu. Người bệnh có thể sử dụng các loại dầu gội đầu bồ kết hoặc tự nấu nước bồ kết để dùng.

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Trị viêm da tiết bã bằng mật ong

- Trị viêm da tiết bã bằng mật ong: các loại vitamin và chất kháng khuẩn tự nhiên trong mật ong có thể giúp kiểm soát và làm giảm ngứa đỏ khi bị viêm da tiết bã da đầu. Cách thực hiện là: chuẩn bị 1 muỗng canh mật ong nguyên chất. Tiếp đến, vệ sinh vùng da bị viêm da tiết bã sạch sẽ và dùng bông gòn thấm mật ong và thoa đều lên đầu. Tiến hành massage nhẹ nhàng để các tinh chất có trong mật ong thấm sâu và làm tăng hiệu quả chữa trị bệnh. Sau 15 phút thì gội đầu lại da bằng nước ấm. Có thể áp dụng 3 lần/ tuần.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp mọi người hiểu hơn về nguyên nhân cũng như giải pháp để điều trị bệnh viêm da tiết bã da đầu hiệu quả. Nếu tình trạng vẫn không tiến triển, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám và có giải pháp tối ưu nhất.