Trẻ sơ sinh ngủ không sâu giấc, hay vặn mình mẹ phải làm sao?

Chăm sóc con 20/06/2018 10:40

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh trong những tuần đầu tiên hay vặn mình, ngủ không sâu giấc. Một vài gợi ý dưới đây của bác sĩ Nhi sẽ giúp mẹ cải thiện tình trạng này.

Vì sao trẻ sơ sinh hay vặn mình?

Vặn mình khi ngủ là thói quen thường gặp ở nhiều trẻ sơ sinh. Nhiều người quan niệm, trẻ sơ sinh vặn mình, rướn mình khi ngủ chứng tỏ bé đang phát triển. Không gian nhỏ hẹp trong bụng mẹ khiến trẻ không có điều kiện cử động nhiều trong những tuần cuối thai kỳ. Vì vậy, sau khi chào đời, trẻ thường vặn mình trong khoảng 5 – 6 tuần đầu sau sinh.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, trẻ hay vặn mình, khó ngủ có thể là dấu hiệu của nhiều nguyên nhân khác nhau. Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) lý giải hiện tượng trẻ sơ sinh bỗng dưng khó ngủ, vặn mình, khó chịu có thể xuất phát từ một trong các nguyên nhân: Trẻ đói, trẻ nóng nực, trẻ hiếu động quá mức trước giờ đi ngủ hoặc trẻ bị thiếu vitamin D.

Trẻ sơ sinh ngủ không sâu giấc, hay vặn mình mẹ phải làm sao? - Ảnh 1
Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh vặn mình khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, trẻ vặn mình, ngủ không sâu giấc không phải là dấu hiệu chứng tỏ trẻ đang phát triển theo quan niệm dân gian. Đây có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của trẻ không bình thường, mẹ cần kiểm tra cẩn thận.

Làm gì khi trẻ vặn mình, ngủ không sâu giấc?

Hiện tượng vặn mình ở trẻ sơ sinh nếu để lâu dài có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt bình thường của bé. Trường hợp trẻ thiếu vitamin D có thể dẫn đến còi xương, chậm lớn và nhiều mối nguy hại khác. Theo lời khuyên của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, mẹ hãy kiểm tra nguyên nhân trẻ hay vặn mình là gì để tìm cách khắc phục.

Trường hợp trẻ khó ngủ, có thể do trẻ phải nằm trên nệm cứng hoặc gối đầu quá cao, tư thế ngủ không thoải mái. Phòng ngủ của trẻ không được thông thoáng, ít ánh sáng khiến trẻ bức bối, khó chịu. Khi trẻ ngủ, mẹ có thể chèn thêm gối để trẻ ngủ yên giấc hơn.

Trẻ sơ sinh ngủ không sâu giấc, hay vặn mình mẹ phải làm sao? - Ảnh 2
Mẹ cần biết nguyên nhân trẻ vặn mình khi ngủ để tìm cách khắc phục -  Ảnh minh họa: Internet

Nếu trẻ vặn mình kèm thêm các hiện tượng quấy khóc, ngủ không yên giấc, hay giật mình, rụng tóc vành khăn... rất có thể trẻ bị thiếu vitamin D. Mẹ cần bổ sung vitamin D kịp thời cho trẻ theo liều lượng hướng dẫn của bác sĩ.

Đối với trẻ trên 1 tuổi, mẹ nên định kỳ xổ giun cho trẻ 6 tháng/lần. Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ nên hạn chế thời gian trẻ xem tivi và các thiết bị điện tử (smartphone, iPad…) để tăng chất lượng giấc ngủ. Trong quá trình theo dõi thể trạng sức khỏe của con, mẹ có thể đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa Nhi để được tư vấn kịp thời.

10 kĩ năng chăm sóc trẻ sơ sinh chuẩn và đầy đủ nhất không phải ai làm mẹ cũng biết

10 kĩ năng chăm sóc trẻ sơ sinh chuẩn và đầy đủ nhất không phải ai làm mẹ cũng biết

Mẹ chỉ cần trang bị 10 kĩ năng sau đây, việc chăm sóc bé sơ sinh sẽ vô cùng đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh hay vặn mình vì sao trẻ sơ sinh hay vặn mình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày