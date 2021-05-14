Top 6 mẹo dân gian nuôi con ‘khỏe re’, sổ sữa, bụ bẫm phát mê, mẹ bỉm nào cũng phải biết

Chăm sóc con 14/05/2021 18:01

Để con được dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ mẹ bỉm hãy thử áp dụng các mẹo dân gian sau nhé.

Có bầu, sinh con và nuôi con lớn lên khỏe mạnh là một hành trình vô cùng gian nan. Những điều này ai làm mẹ rồi mới có thể thấu hiểu hết nỗi cực nhọc của người mẹ.

Sẽ là một bà bầu may mắn nếu bạn trải qua một thai kỳ 9 tháng 10 ngày khỏe mạnh. Và sẽ vô cùng hạnh phúc nếu trong kỳ sinh nở bạn và con được "mẹ tròn con vuông". Tuy nhiên, mọi sự cực nhọc dường như mới bắt đầu. Cả quãng đường nuôi con dài phía trước luôn có nhiều khó khăn nhưng nếu "đầu xuôi đuôi lọt", ngay từ lúc con về nhà từ bệnh viện, mẹ bỉm áp dụng các mẹo nuôi con sau thì con sẽ mau ăn, chóng lớn, dễ bảo, dễ nuôi.

Chọn người "mát tay" để bế con từ bệnh viện về nhà

Ông bà ta thường nói "có kiêng có lành", thế nên mẹ bỉm hãy chọn người nào thật là "mát tay" để ẵm con mình từ bệnh viện về nhà để con được "lấy vía" tốt từ người đó. Người mát tay được hiểu là tính tình vui vẻ, giỏi giang, dễ ăn, dễ ngủ, khá giả để mong con mình sau này cũng được dễ nuôi và thông minh hơn người.

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Mẹ bỉm hãy chọn người nào thật là 'mát tay' để ẵm con mình từ bệnh viện về nhà để con được 'lấy vía' tốt từ người đó - Ảnh: Internet

Trên đường từ bệnh viện về nhà

Mẹ "thủ sẵn" vài lá trầu trong người đừng để ai thấy, khi con sắp vào nhà thì mẹ vò nát lá trầu, sau đó đưa lên mặt để hít lấy hơi cay. Khi mùi cay vơi bớt thì mẹ đưa tay vuốt lên mặt và xoa vào đầu con. Mẹo vặt này sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, ít bị đau ốm.

Khi trẻ về nhà

Đây là một mẹo vô cùng quan trọng để giúp việc nuôi đứa con được dễ dàng nên các mẹ nhớ phải thực hiện bước này, đừng quên nhé.

Đầu tiên: Cho bé nằm lên tấm chiếu đã trải sẵn dưới đất trước bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài tầm vài phút. Việc làm này nhằm mục đích coi đứa bé như con của Thần Tài, Thổ địa, để được hai ông che chở giúp bé luôn vui vẻ và khỏe mạnh. 

Bước 2: Ở nhà đã chuẩn bị sẵn 1 trái dừa khô ngay cửa phòng, cha hoặc mẹ đá mạnh cho trái dừa lăn vào trong gầm giường. Làm vậy để giúp con ngủ ngon, ít quấy khóc và nhất là dễ nuôi.

Treo tỏi trên đầu giường để bé ngủ ngon

Chỗ ngủ của bé, mẹ nhớ đặt vài củ tỏi trong một cái túi rồi để ở đầu giường. Theo quan niệm của ông bà xưa, củ tỏi xua đuổi tà khí tránh làm quấy nhiễu bé. 

Đồng thời mẹ cũng đừng quên may một cái túi dây rút nhỏ, bỏ vào đó 1-2 tép tỏi rồi đính vào áo bé. Với hai mẹo nhỏ dùng tỏi này, bé sẽ ngoan hơn rất nhiều, ít khóc, ít quấy, mà lại còn ít bệnh.

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Theo dân gian, tỏi giúp xua đuổi tà khí để bé được ngủ ngon, khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Xông phòng nếu bé khóc dạ đề

Trẻ sơ sinh khóc dạ đề là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các bà mẹ. Trẻ cứ khóc rấm rứt suốt ngày đêm làm cho mẹ mệt mỏi, thậm chí là stress nặng. Nếu chẳng may bé nhà bạn khóc dạ đề, hãy bế bé sang phòng khác và lập tức dùng chiêu xông phòng.

Xông phòng bằng bồ kết: Chuẩn bị 1 bếp than rồi đốt bồ kết, để vào 1 góc phòng và tiến hành xông phòng.

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Bồ kết thường được các mẹ chọn để xông phòng em bé - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mẹ có thể xông phòng bằng lá sả, vỏ bưởi để phòng được thơm. Theo quan niệm dân giang, 2 cách xông này sẽ giúp xua đuổi tà khí, ẩm mốc trong phòng, trả lại 1 căn phòng "sạch sẽ" để bé có thể ngủ an giấc.

Các mẹ lưu ý, phòng sau khi xông phải để cho thoáng, hết mùi than, khói rồi hãy bế bé trở lại phòng nhé.

Dâu tằm để bé ngủ ít giật mình

Mẹo dân gian này được rất nhiều bà mẹ áp dụng. Trên đầu giường và trước cửa ra vào phòng bé ngủ, các mẹ nên treo vài nhánh dâu tằm ăn, mẹo này nhằm giúp bé ngủ ngon, không quấy khóc.

Ngoài ra, các mẹ còn đeo vòng tay làm từ thân cây dâu tằm ăn cho bé để giúp bé được "trộm vía" ăn ngoan, ngủ ngon.

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Vòng tay làm từ dâu tằm ăn giúp bé ngủ không giật mình - Ảnh: Internet

Trên đây là một số mẹo mà các mẹ có thể áp dụng để hành trình nuôi con được dễ dàng, con mau ăn chóng lớn. Bản thân các mẹ cũng có nhiều thời gian hơn nhằm chăm sóc cho bản thân mình những ngày sau sinh đầy vất vả. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Mẹ ‘ngã ngửa’ khi con gái 12 tuổi ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lại xem ‘phim nóng’ và pha xử lý khiến ai cũng phải học hỏi

Mẹ ‘ngã ngửa’ khi con gái 12 tuổi ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lại xem ‘phim nóng’ và pha xử lý khiến ai cũng phải học hỏi

Hiện nay, tình trạng trẻ em sử dụng điện thoại hầu như phổ biến ở nhiều hộ gia đình. Việc cho con tiếp xúc với điện thoại và mạng xã hội quá sớm khiến trẻ hình thành những thói quen tiêu cực, đặc biệt là xem phim "người lớn", điều này gây ra những hệ lụy không hề nhỏ trong tâm lý và sự phát triển của trẻ.

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