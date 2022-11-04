Thảo Vân đơn thân nuôi con 12 năm nhưng bố Công Lý và Tít chưa bao giờ có từ "giãn cách"

Dù sống với mẹ nhưng MC Thảo Vân chia sẻ tình cảm của con trai Gia Bảo với bố - NSND Công Lý không hề "giãn cách".

Tuổi 15, bé Tít - con trai MC Thảo Vân và Công Lý có vẻ ngoài thư sinh, ưa nhìn. Thảo Vân chia sẻ con trai là người tình cảm, hiếu thảo khiến cô và chồng cũ cảm thấy tự hào. MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý kết hôn năm 2004. Cả hai có chung một cậu con trai là Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Tít). Tuy nhiên, họ đã đường ai nấy đi sau 6 năm sống chung. Sau chia tay, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn minh dành cho nhau cũng như chung tay chăm sóc cậu con trai. Nhờ đó, con trai chung của cả hai là Tít đã trưởng thành tốt đẹp, là một người con hiếu thảo và hiểu chuyện.

Đặc biệt, dù sống chung với mẹ từ bé nhưng Tít vẫn luôn dành tình cảm yêu thương trân trọng bố. cao lớn hơn bố mẹ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đặc biệt Công Lý và Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau khi ly hôn. Thảo Vân để con trai thoải mái gặp bố. Cô bộc bạch: “Bố con muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Tôi nghĩ Tít là con của anh ấy, mãi mãi là như thế thì sao phải khó khăn chuyện này chuyện khác làm gì cho mệt và tổn thương đứa trẻ. Chuyện tình cảm của con cái, chúng nó nhạy cảm lắm, và rất tinh nên chúng ta đối xử với con, với gia đình và mọi người thế nào con cái sẽ đối lại với chúng ta như thế”. Mới đây, nghệ sĩ Công Lý đăng chiếc phong bì mà con trai tặng cho mình cùng lời nhắn nhủ đầy yêu thương: "Chúc bố mau khỏe nhé". Dù không tiết lộ số tiền ở trong phong bì là bao nhiêu nhưng nhận được tình cảm của con trai dành cho mình, nghệ sĩ Công Lý vô cùng xúc động. Nam nghệ sĩ tự hào viết: "Con trai bố lớn thật rồi!".Anh còn thoải mái tag vợ cũ Thảo Vân, người vợ hiện tại Ngọc Hà và con gái với người đầu là Thục Anh để cùng chung vui.

Thời gian qua, Công Lý đang phục hồi sức khỏe sau cơn đột quỵ nặng vào tháng 7/2022. Khi bố bị ốm, Tít thường xuyên vào viện hoặc đến nhà thăm bố, dành tặng nhiều món quà bất ngờ để động viên nam diễn viên. Đến nay, cậu bé còn biết "đóng" phong bì gửi bố. Nhiều người hài hước cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy con trai Công Lý và Thảo Vân đã trưởng thành. Cộng đồng mạng không khỏi khen ngợi Tít hiếu thảo, hiểu chuyện, cảm thấy hạnh phúc thay Công Lý. Vợ cũ của anh - MC Thảo Vân cũng lập tức chúc mừng: "Nhất bố rồi. Chúc mừng hạnh phúc của bố Tít ạ". Cả hai có tương tác vô cùng tự nhiên, luôn xem đối phương là bố mẹ của con và thật lòng ủng hộ nhau trong công việc và cuộc sống. Sự văn minh này không chỉ giúp Tít nhận được tình yêu thương đủ đầy từ bố mẹ, mà còn giúp con thoải mái tự nhiên thể hiện tình cảm với đấn ng hàng ngày, Công Lý tuy không ở gần con 24/7 như Thảo Vân nhưng vẫn luôn quan tâm đến quá trình trưởng thành, theo dõi sát sao con trai. Ba bố côn Công Lý Công Lý luôn là một ông bố tâm lý và hiểu con nhất. Chẳng hạn như khi nghe Thảo Vân kể con trai từ chối mua nón vì giá cao, Công Lý đã nhắn nhủ vợ cũ mua ngay cho con, thậm chí dặn đi dặn lại: "Hôm nào qua lại chỗ đấy mua cho Tít nhé". Có lẽ nhờ vậy mà hai bố con "xa mặt nhưng không cách lòng". Thảo Vân từng tiết lộ: "Từ "giãn cách" chưa bao giờ xuất hiện trong tình cảm của Tít dành cho. Tít luôn yêu bố vô điều kiện". Có thể thấy Công Lý rất nỗ lực trong việc tạo sự liên kết với con, nhờ đó con trai cũng yêu thương và hiếu thảo với bố.

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