Những việc cha mẹ cần làm khi trẻ bị sụt cân theo lời khuyên của chuyên gia

Chăm sóc con 07/07/2018 14:32

Trẻ bị sụt cân có thể khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nếu trẻ có hiện tượng sụt cân trong thời gian gần đây, bạn có thể làm theo những gợi ý này của chuyên gia.

Trẻ sụt cân có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Niềm mong mỏi cha mẹ khi nuôi con là bé sẽ tăng cân đều từng tháng theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cân nặng của trẻ vẫn có thể bị sụt đi vì nhiều nguyên nhân. Lúc này, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng và cố gắng tìm cách giúp con tăng cân trở lại.

Chia sẻ về vấn đề này, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh – Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Hoàng gia Worcester (Vương quốc Anh) giải thích cân nặng của trẻ sẽ có sự điều chỉnh trong từng giai đoạn khác nhau.

Những việc cha mẹ cần làm khi trẻ bị sụt cân theo lời khuyên của chuyên gia - Ảnh 1
Cân nặng của trẻ sẽ có sự điều chỉnh theo từng giai đoạn - Ảnh minh họa: Internet

Trước  12 tháng tuổi, trẻ sẽ tăng cân nhanh, nhiều bé nhìn rất bụ bẫm, tròn trịa. Tuy nhiên, sau 1 tuổi, cơ thể trẻ bắt đầu tái cấu trúc lại khối mỡ dẫn đến quá trình tăng cân chậm lại. Bé trông gọn người, “roi roi” hơn. Từ đó, nhiều cha mẹ lại lo lắng trẻ không bắt kịp đà phát triển.

Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều trải qua quy luật phát triển này như một cách tái lập quỹ đạo giúp cơ thể khỏe mạnh, tránh việc tích trữ mỡ ở những cơ quan nội tạng; Tăng khối mỡ và cơ ở những cơ quan cần đốt năng lượng cho giai đoạn chạy nhảy phía sau, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh thông tin.

Những việc cha mẹ cần làm khi trẻ bị sụt cân theo lời khuyên của chuyên gia - Ảnh 2
Cha mẹ không nên quá lo lắng khi trẻ sụt cân - Ảnh minh họa: Internet

Trong một số thời điểm mang tính biến động, cơ thể trẻ cũng có dấu hiệu sụt cân. Ví dụ: Khi Tết đến, thời gian ăn uống của trẻ bị xáo trộn, thức ăn nhiều bánh ngọt, cơ thể trẻ bắt đầu bật “công tắc” khởi động. Sụt cân là cách để trẻ thích nghi với sự biến động và sẽ ổn định trở lại sau 3 – 4 tuần sau Tết.

Làm gì khi trẻ bị sụt cân?

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh yếu tố cân nặng không phải là duy nhất để quyết định trẻ có khỏe mạnh hay không. Ngoài cân nặng, còn các chỉ số về chiều cao, mức độ nhận thức, giao tiếp của trẻ ở mỗi giai đoạn. Quan niệm trẻ càng mập mạp, càng khỏe mạnh là chưa đúng.

Những việc cha mẹ cần làm khi trẻ bị sụt cân theo lời khuyên của chuyên gia - Ảnh 3
Cân nặng không phải là chỉ số duy nhất đánh giá mức độ phát triển của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tăng trọng lượng cơ thể liên quan đến tăng khối mỡ sẽ là vấn đề đáng lo hơn đáng mừng. Nhiều vấn đề sức khỏe khi trẻ lớn mà khoa học tìm thấy do tăng khối lượng mỡ ở lúc nhỏ quá nhiều như: Tim mạch, vấn đề về nhận thức - giao tiếp, béo phì, đái tháo đường, stress.

Không có bất kỳ loại thuốc nào có thể giúp trẻ tăng cân nhanh. Nếu có, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh khuyên không nên cho trẻ sử dụng, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Thay vào đó, cha mẹ có thể làm theo những hướng dẫn sau đây:

- Xem xét trẻ có trải qua khoảng thời gian biến động lịch sinh hoạt nào không. Trẻ sẽ cần 3 – 4 tuần để thích nghi lại nhịp sinh học. Mẹ nên cho trẻ ăn uống như thực đơn thông thường. Nếu trẻ biếng ăn, nên chia thành nhiều bữa phụ.

Những việc cha mẹ cần làm khi trẻ bị sụt cân theo lời khuyên của chuyên gia - Ảnh 4
Mẹ chỉ cần cân đối lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ khi con bị sụt cân - Ảnh minh họa: Internet

- Theo dõi sự sụt cân ở trẻ trong 3 tháng. Nếu có các dấu hiệu sốt, mệt mỏi hoặc đau bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nên đưa trẻ đi gặp bác sĩ.

- Sụt cân có thể khiến trẻ trông gầy đi. Nếu trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tư duy nhận thức tốt cha mẹ không nên lo lắng. Chỉ cần theo dõi và giữ chế độ ăn uống hợp lý nếu trước đó bé ăn tốt và linh hoạt cho bé ăn theo nhiều cách (cho bé ăn bốc, dùng muỗng, đũa theo sở thích), cân nặng trẻ sẽ nhanh chóng ổn định.

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Đây đều là những thực phẩm rất bổ dưỡng nhưng nếu không có phương pháp ăn hợp lý điều độ thì nó rất có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của con bạn.

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