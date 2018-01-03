Những thực phẩm nghĩ bổ không ngờ, hóa ra lại hại không tưởng với trẻ nhỏ

Chăm sóc con 03/01/2018 06:30

Nhiều bà mẹ vẫn vô tư cho con ăn những thực phẩm này mà không hề hay biết nó có hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ thế nào.

Ốc heo

Trong nhân gian vẫn còn lưu truyền quan niệm “ăn óc bổ óc” khiến nhiều bà mẹ cho con ăn óc heo với mong muốn sẽ giúp trẻ bổ não, trí óc phát triển. Nhưng theo những nghiên cứu khoa học thì óc heo vốn không giàu chất dinh dưỡng, chưa kể còn có khi gây hại cho sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ thích ăn, mẹ có thể cho con ăn, nhưng giới hạn 1 2 lần mỗi tuần, mỗi lần 30 đến 50g. Vì nếu để trẻ ăn nhiều và thường xuyên thì dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa do khó tiêu, còn tăng khả năng mắc bệnh béo phì.

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theo những nghiên cứu khoa học thì óc heo vốn không giàu chất dinh dưỡng, chưa kể còn có khi gây hại cho sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây đóng chai

Với hai chữ “trái cây” mà nhiều bà mẹ nghĩ đây là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho con. Nhưng thực tế thì những sản phẩm này chứa hàm lượng đường cao quá mức và nhiều calories rỗng dễ làm trẻ bị khó tiêu, quá no dẫn đến ngán ăn bữa chính. Cách tốt nhất là mẹ nên cung cấp vitamin và chất bổ cho trẻ trực tiếp từ rau củ tươi tốt làm tại nhà.

Trái cây sấy

Đây cũng là loại sản phẩm làm tự trái cây tự nhiên, không thể phủ nhận được lợi ích từ lượng vitamin cung cấp cho trẻ. Nhưng mẹ sẽ khó tìm được sản phẩm nào không chứa chất làm ngọt nhân tạo, chất bảo quản hay hóa chất trên thị trường. Mẹ vẫn là nên cung tấm dinh dưỡng cho trẻ từ trái cây tươi tự nhiên.

Bơ thực vật

Đa phần những loại bơ thực vật trên thị trường đều được chế biến theo quy trình hydro hóa, ảnh hưởng không tốt đến sự chuyển hóa chất béo. Nó có thể làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu, khiến trẻ dễ mắc bệnh tim mạch. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng bơ thực vật làm lượng sữa của mẹ giảm đi không ít trong thời gian cho con bú.

Những thực phẩm nghĩ bổ không ngờ, hóa ra lại hại không tưởng với trẻ nhỏ - Ảnh 2
Đa phần những loại bơ thực vật trên thị trường đều được chế biến theo quy trình hydro hóa, ảnh hưởng không tốt đến sự chuyển hóa chất béo - Ảnh minh họa: Internet

Vài loại cá biển

Nhiều loại cá biển như cá mập, cá kiếm, cá kình, cá thu vua…giá cả đắt đỏ nhưng lại chứa nhiều thủy ngân, ảnh hưởng không tốt đến não hay sự phát triển trí tuệ của trẻ. Mẹ nên cho con những loại cá như cá cơm, cá thu, cá hồi…với hàm lượng thủy ngân ít sẽ tốt cho sức khỏe của trẻ.

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