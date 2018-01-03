Những thực phẩm nghĩ bổ không ngờ, hóa ra lại hại không tưởng với trẻ nhỏ

Ốc heo

Trong nhân gian vẫn còn lưu truyền quan niệm “ăn óc bổ óc” khiến nhiều bà mẹ cho con ăn óc heo với mong muốn sẽ giúp trẻ bổ não, trí óc phát triển. Nhưng theo những nghiên cứu khoa học thì óc heo vốn không giàu chất dinh dưỡng, chưa kể còn có khi gây hại cho sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ thích ăn, mẹ có thể cho con ăn, nhưng giới hạn 1 2 lần mỗi tuần, mỗi lần 30 đến 50g. Vì nếu để trẻ ăn nhiều và thường xuyên thì dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa do khó tiêu, còn tăng khả năng mắc bệnh béo phì.

theo những nghiên cứu khoa học thì óc heo vốn không giàu chất dinh dưỡng, chưa kể còn có khi gây hại cho sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nước trái cây đóng chai

Với hai chữ “trái cây” mà nhiều bà mẹ nghĩ đây là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho con. Nhưng thực tế thì những sản phẩm này chứa hàm lượng đường cao quá mức và nhiều calories rỗng dễ làm trẻ bị khó tiêu, quá no dẫn đến ngán ăn bữa chính. Cách tốt nhất là mẹ nên cung cấp vitamin và chất bổ cho trẻ trực tiếp từ rau củ tươi tốt làm tại nhà.