Những sai lầm khi cho bé uống sữa cha mẹ cần tránh để không làm hại con

Sữa là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hàng đầu cho trẻ. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng biết cách cho trẻ uống sữa một cách khoa học. Để con có thể hấp thu tối đa chất dinh dưỡng và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe , cha mẹ cần tránh những sai lầm khi cho con uống sữa dưới đây.

Do đó, theo các chuyên gia, trẻ cần được ăn nhẹ trước khi uống sữa để hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn.

Sữa chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng cũng có thể gây mệt mỏi nếu uống không đúng thời điểm. Trẻ uống sữa lúc đói bụng sẽ dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Đồng thời, dạ dày trẻ lúc này sẽ co bóp mạnh hơn, lượng dịch vị tiết ra sẽ nhanh chóng đào thải canxi trong sữa ra ngoài.

2. Vừa cho bé ăn cháo, vừa uống sữa

Sữa chứa nhiều vitamin A, trong khi đó thành phần của cơm và cháo chủ yếu là tinh bột. Nếu sau khi ăn cháo, mẹ tiếp tục cho trẻ uống sữa thì sẽ khiến vitamin A trong sữa bị triệt tiêu, cơ thể trẻ sẽ không hấp thu được lượng dưỡng chất này.

3. Pha nhiều đường vào sữa nóng

Khi được đun nóng, chất lysine sẽ phản ứng với đường tạo thành hợp chất có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, trẻ uống sữa có quá nhiều đường sẽ khiến cơ thể thừa lượng đường dự trữ và dễ gặp một số chứng bệnh như: xơ cứng động mạch, cận thị, sâu răng…

Cho đường vào sữa nóng là phương pháp phản khoa học các mẹ cần tránh - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu trẻ thích uống sữa ngọt, mẹ nên cho đường khi sữa đã nguội ở nhiệt độ dao động từ 30 đến 70 độ C.

4. Cho trẻ uống sữa đặc

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, độ đậm đặc của sữa phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại nghĩ rằng con uống sữa càng đặc sẽ hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm.

Trẻ sơ sinh nếu uống sữa quá đặc trong thời gian dài sẽ bị mắc các chứng bệnh về đường tiêu hóa (đau dạ dày, kiết lỵ…) và chán ăn. Nguyên nhân chủ yếu là do độ dinh dưỡng của sữa đặc khá cao trong khi hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn rất yếu, chưa thể hấp thu một lúc lượng dinh dưỡng quá lớn này.

Do đó, mẹ hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất in sẵn trên bao bì để chuẩn bị cho con những bình sữa chất lượng.

5. Thêm sô cô la vào sữa

Để thích kích con uống sữa ngon miệng hơn, nhiều mẹ sẽ cho thêm vài giọt sô cô la vào sữa. Tuy nhiên, thành pần oxalate có trong sô cô la khi phản ứng với canxi trong sữa sẽ tạo thành hợp chất canxi oxalate có hại cho sức khỏe của con.

Ngoài ra, trẻ uống thức uống này lâu dần sẽ bị rụng tóc, tiêu chảy và một số phản ứng có hại cho cơ thể khác.

6. Uống sữa với thuốc

Nhiều bà mẹ muốn dỗ con uống thuốc nên thường cho bé uống sữa với thuốc. Thói quen này hoàn toàn không tốt cho bé. Sữa sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu thuốc của cơ thể dẫn đến nồng độ thuốc trong máu suy giảm đột ngột.

Thêm vào đó, các nguyên tố magiê, canxi và nhiều nguyên tố vi lượng khác trong sữa phản ứng với thuốc sẽ tạo nên các hợp chất gây hại cho cơ thể. Do đó, trong vòng từ 1 – 2 giờ sau khi trẻ uống thuốc, mẹ mới nên cho con uống sữa.

7. Để trẻ vừa nằm vừa uống sữa

Nhiều bé vẫn được mẹ tập cho thói quen vừa nằm vừa ôm bình sữa. Tuy nhiên, thói quen này có hại cho sức khỏe của bé. Trẻ vừa nằm vừa uống sữa sẽ có nguy cơ mắc một số chứng bệnh sau:

Để trẻ vừa nằm vừa uống sữa là sai lầm thường gặp ở các bậc cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

- Trào ngược dạ dày: Ở trẻ em, hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện. Tư thế nằm bú của trẻ sẽ gây ra hiện tượng trào ngược dạ dày dẫn đến nôn trớ.

- Viêm tai giữa: Tư thế nằm bú ở trẻ còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tai (nhiễm trùng tai, viêm tai giữa…) vì sữa có thể chảy ra ống tai và đọng lại tại đây.

- Sâu răng: Nhiều trẻ có thói quen vừa nằm ngủ vừa bú bình có nguy cơ cao mắc bệnh sâu răng. Nguyên nhân là do ban đêm lượng nước bọt trong khoang miệng trẻ tiết ra rất ít.

8. Chỉ cho trẻ uống sữa bột

Nhiều chị em cho rằng sữa tươi không có nhiều chất dinh dưỡng nên chỉ cho con uống sữa bột. Tuy nhiên trên thực tế, sữa tươi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho hệ xương và giúp trẻ phát triển trí tuệ.

Do đó, mẹ nên cho con uống thêm sữa tươi hoặc dùng song song với sữa bột. Song, chị em cần lưu ý trẻ dưới 1 tuổi không nên uống sữa tươi để tránh nguy cơ thận bị quá tải.

9. Chỉ muốn chọn sữa ngoại cho con

Mỗi bé có thể trạng khác nhau sẽ phù hợp với một loại sữa nhất định. Quan niệm cho con uống sữa ngoại mới tốt là hoàn toàn sai lầm. Mẹ chỉ cần lựa chọn loại sữa phù hợp với khẩu vị và đầy đủ chất dinh dưỡng để con phát triển một cách toàn diện nhất.