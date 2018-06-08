Những điều mẹ cần lưu ý khi cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

Theo trang MomJunction, để cắt móng tay an toàn cho trẻ sơ sinh, mẹ cần làm theo một số hướng dẫn dưới đây.

Móng tay của trẻ sơ sinh cũng mọc dài như trẻ nhỏ và người lớn. Trên thực tế, móng tay của trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh. Do đó, mẹ cần cắt móng tay thường xuyên cho trẻ để giữ bàn tay luôn sạch sẽ, tránh việc trẻ vô tình làm bản thân bị thương,

Thông thường, các bà mẹ sẽ cắt móng tay cho bé khoảng một lần mỗi tuần và cắt móng chân khoảng hai lần trong tháng.

Móng tay trẻ sơ sinh khá mềm nên mẹ có thể cắt vào bất cứ thời gian nào. Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để cắt móng tay cho trẻ sơ sinh là khi trẻ đang nằm ngủ.

Chuẩn bị vật dụng cần thiết

Để cắt móng tay cho trẻ sơ sinh, mẹ cần chuẩn bị một số dụng cụ cơ bản sau:

- Kéo nhỏ hoặc dụng cụ cắt móng tay cho trẻ sơ sinh: Cả hai vật dụng này đều được thiết kế vừa vặn để có thể cắt móng trên những ngón tay nhỏ bé của trẻ.

- Dũa móng tay: Sau khi cắt móng tay cho trẻ, mẹ đừng bỏ qua thao tác dũa móng tay để làm cong những góc cạnh sắc nhọn.

Mẹ nên chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ cắt móng tay cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

- Khăn giấy và bông vô trùng: Đây là những vật dụng cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp khi mẹ sơ ý khiến móng tay trẻ chảy máu. Lúc này, mẹ hãy đặt nhẹ bông lên vết thương đến khi máu ngừng chảy.

Cách cắt móng tay an toàn cho trẻ sơ sinh

Bước 1: Đặt bé trên giường hoặc mặt phẳng mềm mại. Nên hạn chế để bé nằm trong nôi, nếu không mẹ sẽ gặp khó khăn khi cắt móng tay cho bé. Mẹ kê chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh. Trước tiên, kiểm tra độ dài móng tay trẻ sơ sinh. Nếu chúng không quá dài, mẹ chỉ cần dùng dũa mài tạo độ cong cho móng, vừa với các đầu ngón tay.

Bước 2: Mẹ cầm giữ bàn tay bé ở khu vực ngón trỏ và ngón cái, loại bỏ những tế bào da chết trước nhằm không cắt phạm phải da trẻ.

Nhân lúc bé ngủ, mẹ hãy cắt móng tay cho con một cách cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Nhẹ nhàng cắt móng từng ngón tay. Lưu ý không cắt quá sát vào da và cắt nhẹ tay với những ngón tay nhỏ có cấu tạo móng mỏng (ngón áp út, ngón út).

Bước 4: Cuối cùng, dùng khăn giấy lau đầu ngón tay trẻ để loại bỏ vụn móng tay còn sót lại.