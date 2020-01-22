Những cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm ngon bổ dưỡng

Bên cạnh đó, trong y học cổ truyền, thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc nên giúp bồi bổ, thanh nhiệt, lợi tiểu. Trẻ nhỏ ăn món này sẽ cải thiện được chứng ra mồ hôi trộm, biếng ăn hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt ếch là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ như: vitamin A, B, C, E, canxi, kali, kẽm, sắt, đồng,... Vì vậy, việc bổ sung thịt ếch vào thực đơn ăn dặm của trẻ là vô cùng thích hợp, đặc biệt là những trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng.

Cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm không tốn quá nhiều thời gian, đồng thời đây còn là món ngon bổ dưỡng, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm thêm vào thực đơn ăn dặm hằng ngày cho bé.

Cách thực hiện: Ếch mua về bạn cần lóc bỏ da và xương, chỉ lấy phần thịt đùi, sau đó rửa sạch và băm nhuyễn. Tiếp đến, đem 50 gram gạo vo sạch và cho vào nồi nấu cùng với xương ếch. Cách này giúp món cháo có được vị ngọt ngon tự nhiên.

Trong thời gian chờ cháo nhừ, đem bí đao gọt vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn. Tiếp theo, đặt một chảo sạch lên bếp, cho thịt ếch vào xào chín cùng ít dầu ăn và hành lá. Chờ đến khi thịt săn lại thì tắt bếp.

Cháo nhừ, trút thịt ếch và bí đao băm nhuyễn vào, đun lửa vừa đến khi cháo trong nồi sôi lại thì tắt bếp, rắc ít hành lá cắt nhuyễn lên trên. Món cháo này bạn để để nguội một chút là có thể bón cho bé ăn.

Cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm vừa dinh dưỡng lại vừa tiết kiệm được nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch mồng tơi

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, một nắm lá mồng tơi non, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Tương tự như cách nấu cháo ếch bí đao, nấu cháo ếch mồng tơi trước tiên bạn cũng lọc lấy phần thịt ở đùi rồi băm nhuyễn, loại bỏ da và xương. Phần xương ếch sẽ cho vào nấu cùng với cháo. Thời gian đun, bạn nên thường xuyên khuấy đều và vớt bọt nổi ở trên nếu có.

Tiếp đến đem mồng tơi rửa sạch và băm nhuyễn. Thịt ếch cho vào nồi, xào chín cùng với dầu ăn và ít hành lá. Khi hạt gạo nở nhừ, trút thịt ếch vừa xào vào trước, sau đó mới cho mồng tơi vào, đun lửa thêm 2 đến 3 phút thì tắt bếp. Cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm này rất có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ, ngăn ngừa được tình trạng táo bón.

Cháo ếch nấu với rau mồng tơi rất thích hợp cho bé ăn dặm dưới 12 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch đậu xanh

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 1 nắm đậu xanh đã đãi vỏ, hành lá, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Ếch sau khi lọc lấy thịt ở phần đùi, đem đi rửa sạch, băm nhuyễn và bắc lên bếp xào chín cùng với chút dầu ăn và hành lá. Tiếp đến, cho xương ếch, đậu xanh và gạo vào nồi nấu thành cháo.

Khi thấy hạt gạo bắt đầu nở nhừ, trút thịt ếch đã xào vào, đun thêm 2 đến 3 phút thì tắt bếp. Món cháo ếch nấu với đậu xanh này cực kỳ bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp cho những bé còi xương, chậm lớn.

Đậu xanh nấu cháo với ếch nên chọn loại đậu xanh đã đãi sạch vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch cà rốt

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 1 củ cà rốt, hành lá, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Giống như những cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm ở trên, món cháo ếch cà rốt này bạn cũng chỉ lọc lấy phần thịt ở đùi ếch, sau đó đem băm nhuyễn và bắc lên bếp xào chín. Cách này giúp món cháo sau khi thành phẩm sẽ không bị tanh.

Gạo vo sạch, sau đó cho vào nồi và nấu thành cháo. Khi hạt gạo nở mềm, bạn bắt đầu cho thịt ếch cùng cà rốt đã gọt vỏ và băm nhuyễn vào. Đun lửa vừa thêm 3 đến 5 phút nữa thì tắt bếp. Như vậy món cháo ếch cà rốt đã hoàn thành, chờ cháo bớt nóng bạn có thể bón cho bé ăn.

Cháo ếch nấu với cà rốt đặc biệt tốt cho trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch rau bó xôi

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 40 gram rau bó xôi, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Tương tự như những cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm ở trên, cháo ếch rau bó xôi cũng chỉ lọc lấy phần thịt ở đùi, sau đó băm nhuyễn và xào chín. Tiếp đó, đem xương ếch nấu nhừ cùng với gạo.

Rau bó xôi cắt bỏ gốc, rửa sạch và thái sợi nhuyễn. Chờ đến khi cháo mềm nhừ, cho thịt ếch vào trước rồi mới đến rau bó xôi. Đun thêm 2 phút nữa thì tắt bếp.

Cháo ếch hạt sen

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 20 gram hạt sen tươi, ít bông cải xanh, nấm mèo, hành lá, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Ếch sau khi lọc lấy được phần thịt ở đùi thì đem rửa sạch, băm nhuyễn và bắc lên bếp xào chín. Hạt sen sau khi loại bỏ phần tim sen bên trong, cho vào nồi nấu chín cùng với gạo và xương ếch.

Trong thời gian đó, đem nấm mèo cắt bỏ chân rửa sạch, bông cải cũng tách thành nhánh nhỏ và ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút, sau đó vớt ra xả lại bằng nước lạnh và để ráo.

Khi hạt gạo nở mềm, trút thịt ếch, bông cải xanh và nấm mèo vào. Đun lửa vừa đến khi cháo sôi lại thì tắt bếp. Nếu món cháo ếch này dành cho bé ăn dặm dưới 1 tuổi, bạn nên cho vào máy xay nhuyễn để không bị lợn cợn.

Cháo ếch hạt sen không chỉ tốt cho trẻ ăn dặm mà còn thích hợp với bà bầu và người mới ốm dậy - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch đậu trắng cho trẻ ăn dặm

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 20 gram hạt đậu trắng, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Lọc lấy phần thịt ếch ở đùi, sau đó đem rửa sạch, băm nhuyễn và bắc lên bếp xào chín. Xương ếch cho vào nồi nấu nhừ cùng gạo tẻ và đậu trắng. Trong trường hợp không mua được đậu trắng, bạn có thể thay thế bằng đậu Hà Lan.

Ninh đến khi cháo nhừ thì cho thịt ếch đã xào vào. Sau đó tiếp tục đun thêm 3 phút nữa thì tắt bếp. Món cháo này không chỉ có nguồn dinh dưỡng dồi dào từ ếch mà còn rất giàu vitamin và chất xơ từ đậu nên đặc biệt tốt cho bé.

Cháo ếch măng tây cho trẻ

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 20 gram măng tây, hành lá, dầu ăn và nước lọc.

Cách thực hiện: Măng tây chọn lấy phần ngọn non đem rửa sạch và băm nhuyễn. Ếch sơ chế lọc lấy phần thịt ở đùi, rửa sạch và đem băm nhuyễn. Sau đó cho cả thịt ếch và măng tây vào nồi, bắc lên bếp xào chín.

Măng tây nấu cháo cho trẻ nên chọn phần ngọn non - Ảnh minh họa: Internet

Xương ếch cho vào nồi cùng với gạo đã vo sạch, thêm nước, đặt lên bếp và bắt đầu ninh nhừ. Thời gian đun, bạn nên thường xuyên khuấy đều để cháo không bị cháy khét. Khi hạt gạo đã nở to và mềm, trút hỗn hợp thịt ếch và măng tây vào, tiếp tục đun lửa vừa cho đến khi cháo sôi lại thì tắt bếp.

Chúc bạn thành công!