Nhu cầu sữa theo từng độ tuổi ở trẻ em theo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng

Chăm sóc con 23/06/2018 12:09

Những gợi ý của chuyên gia về nhu cầu sữa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới đây sẽ giúp mẹ cân đối dinh dưỡng cần thiết trong ngày cho bé.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh trong 6 tháng đầu đời. Bên cạnh đó, các loại sữa nên được bổ sung cho trẻ theo thứ tự ưu tiên gồm: Sữa công thức sơ sinh, sữa công thức tiếp tục, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa ngũ cốc.

Bổ sung sữa theo nhu cầu phát triển độ tuổi cho trẻ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Để cơ thể con tiếp nhận được nhiều dưỡng chất, cha mẹ có thể tham khảo một vài gợi ý về nhu cầu sữa theo độ tuổi trẻ em dưới góc nhìn chuyên gia. 

Nhu cầu sữa theo từng độ tuổi ở trẻ em

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh – Bệnh viện Hoàng Gia Worcester (Vương quốc Anh) cho biết tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển khác nhau mà nhu cầu và vai trò của sữa đối với trẻ sẽ khác nhau.

Cụ thể, trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi nguồn dinh dưỡng quan trọng để cơ thể lấy năng lượng và chất dinh dưỡng là sữa. Nhưng từ 2 tuổi trở đi, sữa chỉ còn là một phần dinh dưỡng thêm vào để bổ sung một số dưỡng chất như canxi.

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Nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời luôn là mục tiêu nhiều bà mẹ hướng đến - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh thông tin đến các bậc cha mẹ về nhu cầu sữa theo độ tuổi của trẻ như sau:

- Trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi: Cần ưu tiên sữa mẹ và cho bé bú theo nhu cầu. Nếu cho trẻ dùng sữa công thức thì nên dùng sản phẩm sữa công thức sơ sinh với lượng sữa khoảng 150ml/kg/ngày.

- Trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi: Tiếp tục ưu tiên cho trẻ bú sữa mẹ. Nếu trẻ bú sữa công thức vẫn nên tiếp tục cho uống sữa công thức sơ sinh, không nên đổi sang sữa công thức cho độ tuổi lớn hơn.

- Trẻ từ 1 – 2 tuổi: Nếu bé bú mẹ hoàn toàn, tiếp tục cho bé bú theo nhu cầu. Nếu bé không bú mẹ hoàn toàn, có thể chuyển dần sang sữa tươi thanh trùng với liều lượng dưới 500ml/ngày.

- Trẻ từ 3 – 4 tuổi: Lúc này sữa trở thành sản phẩm phụ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Me có thể thay đổi đa dạng các loại sữa như: Sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa ngũ cốc… với tiêu chuẩn 1 – 2 ly sữa/ngày.

- Trẻ từ 5 tuổi trở lên: Sữa là sản phẩm bổ sung trong thực đơn hàng ngày với nhu cầu 200ml/ngày. Nếu bé thừa cân mẹ nên xin ý kiến chuyên gia về chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Nhu cầu sữa theo từng độ tuổi ở trẻ em theo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 2
Trẻ có thể uống sữa công thức sơ sinh, sữa công thức tiếp tục và một số loại sữa khác theo lượng nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, trẻ sơ sinh nên được bú mẹ liên tục trong 6 tháng đầu theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2013. Mẹ không nên thay thế sữa mẹ bằng sữa công thức tiếp tục. Từ 6 – 12 tháng, mẹ có thể lựa chọn giữa sữa công thức sơ sinh hoặc sữa công thức tiếp tục tùy theo điều kiện kinh tế để bổ sung cho trẻ.  

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