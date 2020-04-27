Nguyên nhân và cách cải thiện hiệu quả khi bé ngủ không sâu giấc, mẹ cần biết

Chăm sóc con 27/04/2020 16:38

Nắm được nguyên nhân khiến bé ngủ không sâu giấc và có cách xử lý phù hợp sẽ giúp bé ngủ có giấc ngủ ngon, sức khỏe tốt.

Nội dung bài viết

Trung bình, trẻ sơ sinh ngủ đến 16-20h mỗi ngày. Tuy nhiên, một số bé ngủ không sâu giấc, hay giật mình về đêm. Nếu không được ngủ ngon thì bé sẽ dễ quấy khóc, vặn mình, thức đêm.

be ngu khong sau giac ảnh 1
Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển thể chất của trẻ

Không những dẫn đến trẻ chậm lớn, khó chăm sóc mà trẻ sơ sinh ngủ giấc ngắn không sâu còn khiến bố mẹ lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi.

1. Tại sao trẻ ngủ không ngon giấc về đêm?

be ngu khong sau giac ảnh 2

Trẻ sơ sinh ngủ giấc ngắn không sâu

Có nhiều nguyên nhân khiến bé ngủ không sâu giấc về đêm, trong đó có những nguyên nhân chính sau:

Bé bị đói: Trẻ sơ sinh thường rất nhanh đói bởi dạ dày khá nhỏ và sữa rất nhanh tiêu. Không được cho bú đủ sẽ khiến trẻ ngủ không sâu giấc và dễ bị thức giấc hơn.

Thiếu dưỡng chất: Thiếu hụt canxi, kẽm sẽ khiến trẻ ngủ không sâu giấc, dễ bị giật mình, khó ngủ và bứt rứt không yên.

be ngu khong sau giac ảnh 3
Trẻ ngủ trong tình trạng tã ướt sẽ cảm thấy không thoải mái

Tã bị ướt: Trẻ ngủ trong tình trạng tã ướt sẽ cảm thấy không thoải mái và thức giấc thường xuyên hơn.

Ảnh hưởng từ môi trường xung quanh: Bé khó ngủ có thể do tác động từ môi trường như phòng ngủ quá sáng hoặc quá tối, quá ẩm ướt, có tiếng động, ánh sáng mạnh.

be ngu khong sau giac ảnh 4
 Bé khó ngủ do phòng ngủ quá sáng

Trẻ bị ốm: Với thời tiết thay đổi, trẻ sẽ dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, cúm… Hoặc trẻ đang trong thời kỳ mọc răng sẽ lười bú, mệt mỏi và khó ngủ hơn.

Ngủ không đúng giờ: Thời gian ngủ của trẻ sơ sinh rất bất thường, không theo một khung nhất định nào nên khó tạo thói quen ngủ đúng giờ.

be ngu khong sau giac ảnh 5

Bé ngủ không đúng giờ nên không sâu giấc

Một số nguyên nhân khác có thể kể đến như: tinh thần trẻ bị kích động, ăn quá no hoặc quá đói, ngủ không đúng giờ.

2. Cách giúp trẻ ngủ ngon sâu giấc

Cần kịp thời khắc phục hiện tượng con trẻ ngủ không ngon giấc về đêm, ngủ không sâu giấc để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe cho bé. Sau đây là những cách xử lý cơ bản mà mẹ có thể tham khảo:

+ Trước giờ đi ngủ không cho trẻ ăn quá no hoặc quá đói

Bé sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn với chiếc bụng đã được lấp đầy. Dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhỏ, do đó, thường cứ cách 3 tiếng, bé sẽ đói bụng và tỉnh giấc, đòi bú. Mẹ nên nhẹ nhàng đánh thức bé dậy để bú nếu bé không thức dậy. Điều này sẽ giúp tránh được tình trạng bé bị mất nước.

be ngu khong sau giac ảnh 6
Bé sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn với chiếc bụng đã được lấp đầy

+ Quấn bé trong chiếc chăn mỏng

Mẹo để giúp bé ngủ ngon là bố mẹ có thể quấn một chiếc chăn quanh người con để con có giấc ngủ ngon hơn, tránh được giật mình khi ngủ.

be ngu khong sau giac ảnh 7

Quấn bé trong chiếc chăn mỏng

Khi trời nóng, mẹ nên quấn hờ 1 lớp chăn mỏng cho bé hoặc có thể đắp chăn ngang bụng bé. Nếu trời lạnh thì mẹ có thể quấn lớp chăn dày hơn. Cách này sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn, tránh được giật mình khi ngủ và đảm bảo không bị hầm bí, đỏ nhiều mồ hôi. Bé sẽ ngủ sâu giấc hơn.

+ Điều chỉnh thời gian ngủ phù hợp

be ngu khong sau giac ảnh 8
Tạo cho con khung giờ ngủ và áp dụng đúng theo khung giờ đó

Khi trẻ đã bước sang tháng tuổi thứ 6, các mẹ hãy tạo cho con khung giờ ngủ và áp dụng đúng theo khung giờ đó.

Nên duy trì thói quen ngủ đúng giờ, đúng giấc cho trẻ. Tập cho bé thói quen ngủ ít vào ban ngày và ngủ nhiều vào ban đêm. Bên cạnh đó, ngủ trưa là một điều bắt buộc.

Ban ngày: trẻ sơ sinh ngủ từ 10-11h trưa và thức dậy hơi trễ một chút. Cho trẻ ngủ tiếp khoảng 1 tiếng vào 12h.

Ban đêm: cho trẻ ngủ từ 21h, nếu trẻ thấy đói thì cho trẻ bú sữa vào khoảng 3h sang và tiếp tục cho trẻ ngủ vào 7-8h sáng.

+ Ru ngủ bằng nhạc

Tinh thần của bé sẽ không còn bị kích động nhờ âm nhạc, đặc biệt là giọng nói của mẹ. Hát ru cho bé trước khi đi ngủ sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái hơn. Khi đã quen thuộc với điều này, trẻ sẽ tự biết đã đến giờ ngủ khi mẹ hát.

+ Chú ý đến nhiệt độ phòng

Giấc ngủ và sức khỏe của trẻ chịu nhiều ảnh hưởng bởi nhiệt độ phòng. Nên điều chỉnh nhiệt độ ở mức phù hợp nhất là 27-28 độ C.

Nếu mẹ bước vào phòng mà thấy lạnh thì bé sẽ lạnh. Còn nếu bước vào phòng mà thấy nóng và toát mồ hôi thì là nhiệt độ đã được điều chỉnh ở mức vừa phải.

+ Bổ sung canxi đầy đủ cho trẻ

Thường xuyên cho trẻ tắm nắng, đối với trẻ sơ sinh 1 - 3 tháng thì nên tắm trong thời gian từ 6 - 7 giờ. Chỉ tắm khoảng 15 phút mỗi ngày.

be ngu khong sau giac ảnh 9
Dinh dưỡng đa dạng với nhiều thực phẩm có chứa vitamin D, canxi 

Dinh dưỡng đa dạng với nhiều thực phẩm có chứa vitamin D, canxi trong bữa ăn. Tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để bổ sung canxi cho trẻ phù hợp với từng giai đoạn.

+ Tạo không gian phòng ngủ phù hợp

Mẹ cần giữ cho không gian yên tĩnh, thông thoáng, không bị ướt. Chăn ga đệm không bị ẩm mốc, khô cứng và có ánh sáng phù hợp.

3. Những việc mẹ cần tránh để bé ngủ ngon giấc hơn

+ Tránh nói chuyện khi trẻ thức giấc

Khi bé thức giấc giữa đêm, mẹ không nên nựng nịu, nói chuyện, vỗ về. Không những bé sẽ không ngủ tiếp mà còn bị đánh thức mạnh hơn, tỉnh táo hơn. Lặp lại tình trạng này vào nhiều ngày sau dẫn tới thói quen bé bị thức giữa giấc.

+ Tránh cho trẻ ăn quá no trước giờ ngủ

Không nên cho trẻ ăn quá no vì sẽ dễ khiến trẻ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí bị trào ngược thực quản… Nếu trẻ uống sữa thì trước khi đi ngủ 1 giờ bạn nên cho uống sữa ấm để trẻ ngủ ngon hơn.

be ngu khong sau giac ảnh 10

Tránh nói chuyện khi trẻ thức giấc

Dùng những thức ăn quá giàu protein trước khi đi ngủ sẽ khiến hệ tiêu hóa của trẻ làm việc nhiều hơn nên ngủ không ngon giấc. Cũng không nên cho trẻ dùng đồ uống lợi tiểu vì sẽ khiến bàng quang của trẻ căng tức nhanh và dễ thức giấc hơn.

+ Không nên tạo thói quen ru dỗ con ngủ

Bé sẽ không học được cách tự ngủ khi bố mẹ ru dỗ con ngủ thường xuyên. Lặp đi lặp lại điều này sẽ hình thành ở trẻ thói quen phải dỗ mới chịu ngủ. Nên đặt bé xuống giường khi bé buồn ngủ nhưng chưa ngủ hẳn, bé sẽ học cách tự ngủ. Ngay cả khi bé thức giấc giữa đêm, mẹ cũng nên áp dụng cách này.

4. Giải đáp thắc mắc liên quan đến việc trẻ ngủ không sâu giấc

+ Nếu bé quấy khóc ngay sau khi được đặt xuống chỗ ngủ thì phải làm sao?

Khi thấy trẻ sơ sinh khóc, mẹ để yên trong vài phút thì bé sẽ tự nín khóc. Trẻ sơ sinh thường khóc khi ngủ, nhưng nếu cần đáp ứng nhu cầu gì thì trẻ sẽ khóc không ngừng. Mẹ cần kiểm tra ngay xem bé có bị dính ướt, đói hay bị bệnh không.

Hãy nhẹ nhàng vỗ về để bé thấy được an ủi. Để cho bé một khoảng thời gian để một lần nữa bé tự làm dịu mình.

be ngu khong sau giac ảnh 11
Nhẹ nhàng vỗ về để bé thấy được an ủi

+ Có nên giới hạn thời gian ngủ trưa cho trẻ không?

Tùy vào giấc ngủ ban đêm của bé có sâu hay không để có sự điều chỉnh phù hợp nhất. Nhiều bé không phân biệt được ngày và đêm nên thời gian ngủ ban ngày sẽ nhiều hơn.

Hạn chế những giấc ngủ ngắn ban ngày sẽ giúp trẻ ngủ ngon giấc và ban đêm hơn. Giấc ngủ vào thời gian cuối ngày sẽ khiến trẻ khó ngủ hơn vào ban đêm. Bé sẽ thấy uể oải, giấc ngủ không sâu vào ngày hôm sau. Do đó, mẹ không nên để giấc ngủ của bé vượt quá 3-4 tiếng mỗi ngày.

+ Phải làm sao khi trẻ đột nhiên ngủ trưa?

be ngu khong sau giac ảnh 12
Trẻ không chịu ngủ trưa

Mặc dù giấc ngủ trưa rất cần thiết, tuy nhiên, sẽ có những giai đoạn mà trẻ sơ sinh và trẻ lớn không chịu ngủ trưa. Nhưng khi trẻ bắt đầu chịu ngủ trưa lại, mẹ cần điều chỉnh lại sao cho đảm bảo cho giấc ngủ trưa và tối không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Không dễ để cho trẻ được ngủ đủ giấc cho cả ban ngày lẫn ban đêm. Nếu thấy bé ngủ không sâu giấc thì mẹ cũng không nên lo lắng hay cảm thấy tồi tệ. Bằng việc lắng nghe và nhận biết những dấu hiệu khi trẻ muốn đi ngủ và điều chỉnh phù hợp với bé nhất. Chỉ sau một thời gian ngắn, giấc ngủ ngon sẽ sớm trở lại với bé.

Hướng dẫn cách tập cho bé ngủ giường đúng chuẩn và khoa học nhất

Hướng dẫn cách tập cho bé ngủ giường đúng chuẩn và khoa học nhất

Sau đây là chia sẻ cách tập cho bé ngủ giường đã được nhiều ông bố bà mẹ Việt Nam áp dụng và thành công. Vừa giúp bé ngủ ngon vừa giúp mẹ được thảnh thơi hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé ngủ hay khóc khoa học về giấc ngủ của trẻ sơ sinh trẻ ngủ không sâu giấc hay giật mình

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ