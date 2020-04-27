Nguyên nhân và cách cải thiện hiệu quả khi bé ngủ không sâu giấc, mẹ cần biết

Trung bình, trẻ sơ sinh ngủ đến 16-20h mỗi ngày. Tuy nhiên, một số bé ngủ không sâu giấc , hay giật mình về đêm. Nếu không được ngủ ngon thì bé sẽ dễ quấy khóc, vặn mình, thức đêm.

Không những dẫn đến trẻ chậm lớn, khó chăm sóc mà trẻ sơ sinh ngủ giấc ngắn không sâu còn khiến bố mẹ lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi.

Có nhiều nguyên nhân khiến bé ngủ không sâu giấc về đêm, trong đó có những nguyên nhân chính sau:

Bé bị đói: Trẻ sơ sinh thường rất nhanh đói bởi dạ dày khá nhỏ và sữa rất nhanh tiêu. Không được cho bú đủ sẽ khiến trẻ ngủ không sâu giấc và dễ bị thức giấc hơn.

Thiếu dưỡng chất: Thiếu hụt canxi, kẽm sẽ khiến trẻ ngủ không sâu giấc, dễ bị giật mình, khó ngủ và bứt rứt không yên.

Trẻ ngủ trong tình trạng tã ướt sẽ cảm thấy không thoải mái

Tã bị ướt: Trẻ ngủ trong tình trạng tã ướt sẽ cảm thấy không thoải mái và thức giấc thường xuyên hơn.

Ảnh hưởng từ môi trường xung quanh: Bé khó ngủ có thể do tác động từ môi trường như phòng ngủ quá sáng hoặc quá tối, quá ẩm ướt, có tiếng động, ánh sáng mạnh.

Bé khó ngủ do phòng ngủ quá sáng

Trẻ bị ốm: Với thời tiết thay đổi, trẻ sẽ dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, cúm… Hoặc trẻ đang trong thời kỳ mọc răng sẽ lười bú, mệt mỏi và khó ngủ hơn.

Ngủ không đúng giờ: Thời gian ngủ của trẻ sơ sinh rất bất thường, không theo một khung nhất định nào nên khó tạo thói quen ngủ đúng giờ.

Bé ngủ không đúng giờ nên không sâu giấc

Một số nguyên nhân khác có thể kể đến như: tinh thần trẻ bị kích động, ăn quá no hoặc quá đói, ngủ không đúng giờ.

2. Cách giúp trẻ ngủ ngon sâu giấc

Cần kịp thời khắc phục hiện tượng con trẻ ngủ không ngon giấc về đêm, ngủ không sâu giấc để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe cho bé. Sau đây là những cách xử lý cơ bản mà mẹ có thể tham khảo:

+ Trước giờ đi ngủ không cho trẻ ăn quá no hoặc quá đói

Bé sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn với chiếc bụng đã được lấp đầy. Dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhỏ, do đó, thường cứ cách 3 tiếng, bé sẽ đói bụng và tỉnh giấc, đòi bú. Mẹ nên nhẹ nhàng đánh thức bé dậy để bú nếu bé không thức dậy. Điều này sẽ giúp tránh được tình trạng bé bị mất nước.

Bé sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn với chiếc bụng đã được lấp đầy

+ Quấn bé trong chiếc chăn mỏng

Mẹo để giúp bé ngủ ngon là bố mẹ có thể quấn một chiếc chăn quanh người con để con có giấc ngủ ngon hơn, tránh được giật mình khi ngủ.

Quấn bé trong chiếc chăn mỏng

Khi trời nóng, mẹ nên quấn hờ 1 lớp chăn mỏng cho bé hoặc có thể đắp chăn ngang bụng bé. Nếu trời lạnh thì mẹ có thể quấn lớp chăn dày hơn. Cách này sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn, tránh được giật mình khi ngủ và đảm bảo không bị hầm bí, đỏ nhiều mồ hôi. Bé sẽ ngủ sâu giấc hơn.

+ Điều chỉnh thời gian ngủ phù hợp

Tạo cho con khung giờ ngủ và áp dụng đúng theo khung giờ đó

Khi trẻ đã bước sang tháng tuổi thứ 6, các mẹ hãy tạo cho con khung giờ ngủ và áp dụng đúng theo khung giờ đó.

Nên duy trì thói quen ngủ đúng giờ, đúng giấc cho trẻ. Tập cho bé thói quen ngủ ít vào ban ngày và ngủ nhiều vào ban đêm. Bên cạnh đó, ngủ trưa là một điều bắt buộc.

Ban ngày: trẻ sơ sinh ngủ từ 10-11h trưa và thức dậy hơi trễ một chút. Cho trẻ ngủ tiếp khoảng 1 tiếng vào 12h.

Ban đêm: cho trẻ ngủ từ 21h, nếu trẻ thấy đói thì cho trẻ bú sữa vào khoảng 3h sang và tiếp tục cho trẻ ngủ vào 7-8h sáng.

+ Ru ngủ bằng nhạc

Tinh thần của bé sẽ không còn bị kích động nhờ âm nhạc, đặc biệt là giọng nói của mẹ. Hát ru cho bé trước khi đi ngủ sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái hơn. Khi đã quen thuộc với điều này, trẻ sẽ tự biết đã đến giờ ngủ khi mẹ hát.

+ Chú ý đến nhiệt độ phòng

Giấc ngủ và sức khỏe của trẻ chịu nhiều ảnh hưởng bởi nhiệt độ phòng. Nên điều chỉnh nhiệt độ ở mức phù hợp nhất là 27-28 độ C.

Nếu mẹ bước vào phòng mà thấy lạnh thì bé sẽ lạnh. Còn nếu bước vào phòng mà thấy nóng và toát mồ hôi thì là nhiệt độ đã được điều chỉnh ở mức vừa phải.

+ Bổ sung canxi đầy đủ cho trẻ

Thường xuyên cho trẻ tắm nắng, đối với trẻ sơ sinh 1 - 3 tháng thì nên tắm trong thời gian từ 6 - 7 giờ. Chỉ tắm khoảng 15 phút mỗi ngày.

Dinh dưỡng đa dạng với nhiều thực phẩm có chứa vitamin D, canxi

Dinh dưỡng đa dạng với nhiều thực phẩm có chứa vitamin D, canxi trong bữa ăn. Tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để bổ sung canxi cho trẻ phù hợp với từng giai đoạn.

+ Tạo không gian phòng ngủ phù hợp

Mẹ cần giữ cho không gian yên tĩnh, thông thoáng, không bị ướt. Chăn ga đệm không bị ẩm mốc, khô cứng và có ánh sáng phù hợp.

3. Những việc mẹ cần tránh để bé ngủ ngon giấc hơn

+ Tránh nói chuyện khi trẻ thức giấc

Khi bé thức giấc giữa đêm, mẹ không nên nựng nịu, nói chuyện, vỗ về. Không những bé sẽ không ngủ tiếp mà còn bị đánh thức mạnh hơn, tỉnh táo hơn. Lặp lại tình trạng này vào nhiều ngày sau dẫn tới thói quen bé bị thức giữa giấc.

+ Tránh cho trẻ ăn quá no trước giờ ngủ

Không nên cho trẻ ăn quá no vì sẽ dễ khiến trẻ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí bị trào ngược thực quản… Nếu trẻ uống sữa thì trước khi đi ngủ 1 giờ bạn nên cho uống sữa ấm để trẻ ngủ ngon hơn.

Tránh nói chuyện khi trẻ thức giấc

Dùng những thức ăn quá giàu protein trước khi đi ngủ sẽ khiến hệ tiêu hóa của trẻ làm việc nhiều hơn nên ngủ không ngon giấc. Cũng không nên cho trẻ dùng đồ uống lợi tiểu vì sẽ khiến bàng quang của trẻ căng tức nhanh và dễ thức giấc hơn.

+ Không nên tạo thói quen ru dỗ con ngủ

Bé sẽ không học được cách tự ngủ khi bố mẹ ru dỗ con ngủ thường xuyên. Lặp đi lặp lại điều này sẽ hình thành ở trẻ thói quen phải dỗ mới chịu ngủ. Nên đặt bé xuống giường khi bé buồn ngủ nhưng chưa ngủ hẳn, bé sẽ học cách tự ngủ. Ngay cả khi bé thức giấc giữa đêm, mẹ cũng nên áp dụng cách này.

4. Giải đáp thắc mắc liên quan đến việc trẻ ngủ không sâu giấc

+ Nếu bé quấy khóc ngay sau khi được đặt xuống chỗ ngủ thì phải làm sao?

Khi thấy trẻ sơ sinh khóc, mẹ để yên trong vài phút thì bé sẽ tự nín khóc. Trẻ sơ sinh thường khóc khi ngủ, nhưng nếu cần đáp ứng nhu cầu gì thì trẻ sẽ khóc không ngừng. Mẹ cần kiểm tra ngay xem bé có bị dính ướt, đói hay bị bệnh không.

Hãy nhẹ nhàng vỗ về để bé thấy được an ủi. Để cho bé một khoảng thời gian để một lần nữa bé tự làm dịu mình.

Nhẹ nhàng vỗ về để bé thấy được an ủi

+ Có nên giới hạn thời gian ngủ trưa cho trẻ không?

Tùy vào giấc ngủ ban đêm của bé có sâu hay không để có sự điều chỉnh phù hợp nhất. Nhiều bé không phân biệt được ngày và đêm nên thời gian ngủ ban ngày sẽ nhiều hơn.

Hạn chế những giấc ngủ ngắn ban ngày sẽ giúp trẻ ngủ ngon giấc và ban đêm hơn. Giấc ngủ vào thời gian cuối ngày sẽ khiến trẻ khó ngủ hơn vào ban đêm. Bé sẽ thấy uể oải, giấc ngủ không sâu vào ngày hôm sau. Do đó, mẹ không nên để giấc ngủ của bé vượt quá 3-4 tiếng mỗi ngày.

+ Phải làm sao khi trẻ đột nhiên ngủ trưa?

Trẻ không chịu ngủ trưa

Mặc dù giấc ngủ trưa rất cần thiết, tuy nhiên, sẽ có những giai đoạn mà trẻ sơ sinh và trẻ lớn không chịu ngủ trưa. Nhưng khi trẻ bắt đầu chịu ngủ trưa lại, mẹ cần điều chỉnh lại sao cho đảm bảo cho giấc ngủ trưa và tối không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Không dễ để cho trẻ được ngủ đủ giấc cho cả ban ngày lẫn ban đêm. Nếu thấy bé ngủ không sâu giấc thì mẹ cũng không nên lo lắng hay cảm thấy tồi tệ. Bằng việc lắng nghe và nhận biết những dấu hiệu khi trẻ muốn đi ngủ và điều chỉnh phù hợp với bé nhất. Chỉ sau một thời gian ngắn, giấc ngủ ngon sẽ sớm trở lại với bé.